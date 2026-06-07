Παραλίες της Κορινθίας μια ανάσα από την Αθήνα με καταγάλανα νερά και εντυπωσιακά τοπία.

Η Κορινθία αποτελεί ένα από τους πιο αγαπημένους και κοντινούς στην Αθήνα προορισμούς για σύντομες αποδράσεις. Συνδυάζει σε απόλυτη αρμονία το βουνό και τη θάλασσα, την ιστορία και τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία, με τις παραλίες της να γίνονται πόλος έλξης για τους επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αν και οι περισσότεροι επισκέπτες γνωρίζουν μερικές από τις πιο δημοφιλείς παραλίες, όπως το Ξυλόκαστρο ή το Λουτράκι, υπάρχουν ορισμένοι «κρυμμένοι» θησαυροί που παραμένουν σχετικά άγνωστες στο ευρύ κοινό, διατηρώντας έτσι τον αυθεντικό τους χαρακτήρα.

Οι εντυπωσιακές παραλίες της Κορινθίας

Σκαλωσιά:

Σε απόσταση μόλις μία ώρα από την Αθήνα, κοντά στο Λουτράκι, απλώνεται η παραλία Σκαλωσιά, μία ακτή ανάμεσα σε βράχους και πλούσια βλάστηση που διατηρεί τον ήρεμο και αυθεντικό της χαρακτήρα.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω ενός σύντομου χωματόδρομου, ωστόσο τα καταγάλανα νερά και το τοπίο ανταμείβει όσους επιχειρούν να περάσουν την μέρα τους εκεί. Η παραλία, διαθέτει λευκό βότσαλο και ήρεμα, καθαρά νερά, χωρίς τουριστικές εγκαταστάσεις, επομένως οι επισκέπτες θα πρέπει να έχουν προνοήσει για τα απαραίτητα.

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Ιδιαίτερα την ώρα του ηλιοβασιλέματος, το τοπίο «βάφεται» με ροζ και πορτοκαλί χρώματα, δημιουργώντας μία άκρως ρομαντική ατμόσφαιρα.

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Μικρό Αμόνι:

Πρόκειται για έναν μικρό κολπίσκο στην περιοχή του Σοφικού στις ακτές του Σαρωνικού που θυμίζει περισσότερο νησί παρά ηπειρωτική Ελλάδα.

Η παραλία, ξεχωρίζει για τον ήρεμο χαρακτήρα, την πλούσια βλάστηση, το βότσαλο και τα κρυστάλλινα νερά της, ενώ προσφέρει φυσική σκιά λόγω των πεύκων που την πλαισιώνουν.

Τα νερά της, παραμένουν συνήθως ήρεμα, καθώς είναι προστατευμένα από τον αέρα και η περιοχή προσφέρει το αίσθημα της απομόνωσης μακριά από την έντονη καθημερινότητα.

Απέχει σχεδόν 1,5 ώρα από την Αθήνα οδικώς και αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογένειες και παρέες.

{https://www.youtube.com/watch?v=Ir9nVc_Cb58&list=RDIr9nVc_Cb58&start_radio=1}

Οι δύο αυτές παραλίες, αν και σχεδόν άγνωστες στο ευρύ κοινό, αποδεικνύουν την ομορφιά της Κορινθίας, που παραμένει ανέγγιχτη από τον μαζικό τουρισμό.