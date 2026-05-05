Ιστορικά υψηλά κέρδη κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο 2026 η UniCredit, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της επέκτασης μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Παράλληλα, η ιταλική τράπεζα προχώρησε σε δημόσια πρόταση ύψους 35 δισ. ευρώ για την εξαγορά της γερμανικής Commerzbank, κίνηση που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Βερολίνο.

Η προσφορά, η οποία είναι εξ ολοκλήρου σε μετοχές, στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στην Commerzbank πάνω από το 30%, χωρίς ωστόσο να επιδιώκεται πλήρης έλεγχος. Η γερμανική τράπεζα απέρριψε την πρόταση, με την κυβέρνηση της χώρας να στηρίζει την προσπάθειά της να διατηρήσει την ανεξαρτησία της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel, υποστήριξε ότι η παρουσία της τράπεζας ως μετόχου μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για αλλαγές στην Commerzbank, ενθαρρύνοντας πιο φιλόδοξες στρατηγικές και βελτίωση της απόδοσης. Όπως σημείωσε, η πρόταση δεν περιλαμβάνει σημαντικό premium για τους μετόχους της γερμανικής τράπεζας και δεν στοχεύει στην απόκτηση ελέγχου, αλλά σε μια στρατηγική συμμετοχή.

Η δημόσια πρόταση αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, ενώ η Commerzbank προγραμματίζει να αναθεωρήσει τους οικονομικούς της στόχους στις 8 Μαΐου, σε μια συγκυρία αυξημένης πίεσης από τις εξελίξεις.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη, τα καθαρά κέρδη της UniCredit για το διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16% σε ετήσια βάση και υπερβαίνοντας αισθητά τις προβλέψεις των αναλυτών. Τα έσοδα ενισχύθηκαν σημαντικά από την αύξηση των μερισμάτων από χρηματοοικονομικές επενδύσεις, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής εξαγορών, αντισταθμίζοντας τις πιέσεις από τα χαμηλότερα επιτόκια και την αποχώρηση από τη ρωσική αγορά.

Σημαντική ήταν και η συμβολή της ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων ασφάλισης ζωής, που ενίσχυσε περαιτέρω τα έσοδα της τράπεζας. Σύμφωνα με εκτίμηση της JPMorgan, η UniCredit συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρή κερδοφορία και ικανότητα διανομής κεφαλαίου, παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει επικεντρωμένο στις εξελίξεις γύρω από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές.