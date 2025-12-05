«Πράσινο φως» από την ΕΕΕΠ για τη μεταβίβαση στην Superbet της άδειας της Exoplay, αποκρυστάλλωση σχεδίων για UniCredit και Alpha Bank, η Gastrade και επεκτείνει την Velos o Πασχάλης Διαμαντίδης

Πράσινο φως από την ΕΕΕΠ

Το πράσινο φως για τη μεταβίβαση της άδειας Τύπου 2 της Exoplay Limited στη ρουμανική Superbet έδωσε χθες η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ανοίγοντας τον δρόμο για τηn είσοδο του διεθνούς ομίλου στην ελληνική αγορά διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Η Exoplay, συμφερόντων του Παναγιώτη Νίκα και του Κώστα Σάκκαρη –πατέρα της κορυφαίας τενίστριας Μαρίας Σάκκαρη– είχε αποκτήσει την άδεια πριν από δύο χρόνια αντί 2 εκατ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία μιας αυτόνομης δραστηριότητας στο online casino. Στο εγχείρημα καθοριστικός ήταν ο ρόλος του Γιάννη Σάκκαρη, γιου του Κώστα Σάκκαρη και στελέχους με υπόβαθρο στην πληροφορική. Για το εν λόγω εγχείρημα δημιουργήθηκε η εταιρεία Casino Project ΑΕ.

Σε αυτή συμμετείχαν με ποσοστά 37,5% αντίστοιχα οι εταιρείες KAJMA του Κώστα Σάκκαρη και NIKPAN INVESTMENTS του Παναγιώτη Νίκα, καθώς και με 12,5% ο πρώην Διευθυντής Virtual Sports του ΟΠΑΠ, Αλέξανδρος Στρογγυλός, και ο πρώην σύμβουλος της Novibet, Θανάσης Πριόβολος. Τα δεδομένα άλλαξαν όταν στα μέσα του 2025 η Superbet, συμφερόντων του Σάσα Ντράγκιτς, πρότεινε την εξαγορά της άδειας της Exoplay Limited. Η κίνηση αποτέλεσε το πρώτο βήμα ενός οργανωμένου σχεδίου εισόδου του ρουμανικού ομίλου στην Ελλάδα, με την εταιρεία να αναμένεται να καταθέσει σύντομα αίτημα και για άδεια Τύπου 1, που αφορά τον διαδικτυακό στοιχηματισμό.

Την παρούσα περίοδο, η Superbet εντείνει τις προετοιμασίες της σε επιχειρησιακό επίπεδο, προχωρώντας σε προσλήψεις για καίριες θέσεις. Παρότι έχει «πατήσει γκάζι» για να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς παρόχους online gaming στην Ελλάδα, παραμένει άγνωστο αν θα καταφέρει να τεθεί πλήρως σε λειτουργία έως τον Ιούνιο του 2026. Η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί κρίσιμο ορόσημο, καθώς τότε ξεκινά το Μουντιάλ του 2026, μια διοργάνωση με τεράστια εμπορική και στοιχηματική αξία. Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με 16 πόλεις να φιλοξενούν συνολικά 80 αγώνες και να δημιουργούν ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της δεκαετίας.

Η Superbet έχει κάθε λόγο να επιδιώξει παρουσία στην ελληνική αγορά πριν από το τουρνουά, ενώ οι ανταγωνιστές της έχουν κάθε λόγο να ελπίζουν στο αντίθετο.Τέλος, να υπενθυμίζουμε πως πίσω από τον όμιλο Superbet βρίσκονται και δύο πρόσωπα που γνωρίζουν καλά την ελληνική πραγματικότητα. Ο Χανς–Χόλγκερ Άλμπρεχτ, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αδελφός της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, είναι από το 2024 αναπληρωτής πρόεδρος του Advisory Board του Antenna Group, με σημαντικό δίκτυο επαφών στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο Τζίμι Μέιμαν, αναπληρωτής πρόεδρος του Δ.Σ. της Superbet, πρώην CEO της Huffington Post και συνεργάτης της Αριάννας Χάφινγκτον, έχει συνδεθεί με την ελληνική αγορά ήδη από το 2014, όταν συνέβαλε στην έλευση της Huffington Post στην Ελλάδα.

UniCredit και Alpha Bank

Μαθαίνουμε πως στην κλειστή συνεδρίαση του Joint Steering Committee των UniCredit και Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Μόναχο, ελήφθησαν αποφάσεις οι οποίες δεν δημοσιοποιήθηκαν, αλλά αναμένεται να λάβουν οριστική μορφή μέσα στο 2026, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές. Ο οδικός χάρτης της επόμενης φάσης φέρεται να επεκτείνεται πέρα από την ενίσχυση των κοινών εμπορικών πρωτοβουλιών, περιλαμβάνοντας και στοχευμένες αλλαγές σε πρόσωπα που κατέχουν καίριους ρόλους στα επιχειρησιακά σχήματα των δύο τραπεζών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Βασίλης Ψάλτης και ο Andrea Orcel συμμερίζονται μια κοινή στρατηγική φιλοσοφία που αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός νέου ευρωπαϊκού μοντέλου τραπεζικής συνεργασίας. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στη στενότερη διασύνδεση των αγορών, στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς εταιρικούς πελάτες και στην αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων για τη δημιουργία πιο αποδοτικών και ευέλικτων λύσεων. Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η πρωτοβουλία των δύο ομίλων θεωρείται ότι θα επηρεάσει αρχικά την ελληνική αγορά.

Τα πειθαρχικά συμβούλια

Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Alpha Bank έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία που αποτυπώνουν τις παραβάσεις που οδηγούν συχνότερα προσωπικό της τράπεζας στα πειθαρχικά συμβούλια. Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Συλλόγου στις σχετικές διαδικασίες, η πλειονότητα των υποθέσεων αφορά παραβιάσεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων και του τραπεζικού απορρήτου. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη διαπιστωμένη συχνότητα περιστατικών εθισμού σε τυχερά παιχνίδια, τα οποία, όπως σημειώνεται, ενδέχεται να επηρεάσουν την επαγγελματική συμπεριφορά και την αξιοπιστία των εργαζομένων. Παράλληλα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύονται σε ολοένα και πιο συχνό πεδίο παραβάσεων, κυρίως όταν οι αναρτήσεις ή η διαδικτυακή παρουσία εργαζομένων συνδέουν άμεσα το προσωπικό τους προφίλ με την τράπεζα, εκθέτοντας ενδεχομένως το πιστωτικό ίδρυμα. Στα πειθαρχικά συμβούλια καταλήγουν, ακόμη, περιπτώσεις που σχετίζονται με διακρίσεις, παρενόχληση ή ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ο Πασχάλης Διαμαντίδης

Τρία χρόνια μετά την πρώτη του επένδυση σε φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου, ο Έλληνας εφοπλιστής Πασχάλης Διαμαντίδης προχωρά σε νέα σημαντική κίνηση, ενισχύοντας ουσιαστικά την παρουσία του στον κλάδο. Ο στόλος της Velos Dry ανεβαίνει πλέον στα έξι πλοία, με την προσθήκη ενός ακόμη bulk carrier ιαπωνικής ναυπήγησης. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το Key Frontier, χωρητικότητας 80.700 dwt και ναυπηγημένο το 2011, το οποίο σήμερα ανήκει στη Nippo Shipping της Ιαπωνίας, οδεύει προς το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική στρατηγική επέκτασης που ακολουθεί ο όμιλος. Ο Πασχάλης Διαμαντίδης, γιος του εφοπλιστή Διαμαντή Διαμαντίδη και γαμπρός του Απόστολου Βακάκη, έχει ιδρύσει τον όμιλο Velos, υπό τον οποίο λειτουργούν η Velos Tankers και η Velos Dry, διαμορφώνοντας μια ισχυρή και πολυδιάστατη παρουσία στη ναυτιλιακή αγορά. Η Velos Tankers διαχειρίζεται στόλο δεξαμενόπλοιων τύπου Panamax, MR και Aframax, τα οποία δραστηριοποιούνται τόσο στη spot αγορά όσο και μέσω μακροπρόθεσμων ναυλοσυμφώνων, ενώ υπό τη διαχείρισή της βρίσκονται και δύο φορτηγά πλοία. Την ίδια στιγμή, η Velos Dry συνεχίζει να ενισχύεται με σταθερό ρυθμό, υλοποιώντας στοχευμένες εξαγορές μεταχειρισμένων πλοίων.

Τι μάθαμε από την Gastrade

Μάθημα για το πόσο επισφαλής μπορεί να αποδειχθεί η «προεξόφληση» ενεργειακών προσυμφώνων που ενεργοποιούνται σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα έδωσε, πριν από λίγους μήνες, μια σοβαρή βλάβη στο FSRU Αλεξανδρούπολης. Η Gastrade – στην οποία συμμετέχουν ισομερώς με 20% η ΕΛΜΙΝΑ Κοπελούζου, η GasLog, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η Bulgartransgaz και ο ΔΕΣΦΑ – βρέθηκε αντιμέτωπη με μια αλυσίδα κρίσιμων εξελίξεων στη λειτουργική διαχείριση του πλωτού τερματικού, όταν διαπιστώθηκε σημαντική τεχνική ζημιά στις αντλίες του σταθμού. Η βλάβη αναπτύχθηκε σταδιακά, αλλά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και περιόρισε την προβλεπόμενη ποσότητα επαναεριοποίησης, οδηγώντας τελικά σε πλήρη παύση της διαδικασίας. Η διακοπή ανάγκασε το FSRU να σταματήσει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών επαναεριοποίησης στους χρήστες του, δημιουργώντας κενό στη διαθέσιμη δυναμικότητα. Ωστόσο, το οικονομικό αποτύπωμα της βλάβης απορροφήθηκε εξ ολοκλήρου από την προμηθεύτρια εταιρεία του FSRU, η οποία διέθετε ενεργή ασφαλιστική κάλυψη για τον σχετικό κίνδυνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκαν και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Gastrade που καλύπτουν απώλειες εσόδων από μερική ή ολική παύση λειτουργίας, με την εταιρεία να εκτιμά ότι η ζημιά θα καλυφθεί πλήρως. Τα παραπάνω δείχνουν πως η φυσική υποδομή – όσο σύγχρονη κι αν είναι – δεν αποτελεί ποτέ δεδομένη σταθερά, οι μακροπρόθεσμες τιμολογήσεις ενέχουν τον κίνδυνο λανθασμένων εκτιμήσεων όταν δεν συνυπολογίζονται επαρκώς οι λειτουργικές αβεβαιότητες των υποδομών και πως το βάρος θα πρέπει να πέφτει κυρίως στην ασφαλιστική θωράκιση της εφοδιαστικής αλυσίδας LNG.

Το Ταμείο Ανάκαμψης στην Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει σήμερα ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ορέστης Καβαλάκης, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα ως ομιλητής στο 27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Γιατί αναχωρεί νωρίτερα από την Αθήνα; Στο πρόγραμμα της αποστολής περιλαμβάνεται εκδήλωση για τους ομιλητές του συνεδρίου στις 7 Δεκεμβρίου, καθώς και κύκλος διμερών συναντήσεων με ενδιαφερόμενους επενδυτές από αύριο 6 Δεκεμβρίου. Στις 9 Δεκεμβρίου ο κ. Καβαλάκης θα συμμετάσχει σε θεματική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με αντικείμενο «Supporting Greece’s Investment, Tourism, Diaspora Engagement & Skills Priorities». Η αναχώρησή του από τη Νέα Υόρκη είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της ίδιας ημέρας.