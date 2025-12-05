Αρχική αντίδραση: Αναπαλαίωση έκανε ο Τσίπρας- Δεύτερη γραμμή: Τους έβαλε στο πατάρι!

Δεν χωρά αμφιβολία πως η Νέα Δημοκρατία έπαθε ...βέρτιγκο με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του βιβλίου του.

Τα φιλικά της ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα πήραν το βράδυ της Τετάρτης ως «γραμμή» το ...«Αναπαλαίωση έκανε ο Τσίπρας», «πήρε όλο τον ΣΥΡΙΖΑ», «Ο παλιός Τσίπρας με όλο τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ», «Ο παλιός γνωστός ΣΥΡΙΖΑ» κοκ.

Το πρωί της Πέμπτης, με τον Άδωνι Γεωργιάδη «να τους ανοίγει τα μάτια», το τροπάριο ...άλλαξε: «Έβαλε στο πατάρι τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ», «Ξεφτίλισε τους παλιούς του συντρόφους» κοκ!

Πώς το λένε οι ...«άριστοι»; «Αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα»;

Κάπως έτσι - και χειρότερα!