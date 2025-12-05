...για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Παρακολουθώντας την συνέντευξη τύπου που δόθηκε στο υπ. Εργασίας, χιλιάδες μεταλλεργάτες, δεν ήξεραν αν πρέπει να κλάψουν ή να γελάσουν, ακούγοντας τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, να προτείνει ως πρώτη εφαρμογή της συμφωνίας την κήρυξη ως υποχρεωτικής την πρόσφατη κλαδική ΣΣΕ της ομοσπονδίας μετάλλου με τον ΣΕΒ.

Ένα κακέκτυπο σύμβασης που όσο και να ψάχνουμε εδώ και μήνες να βρούμε έναν συνάδελφο που να βγαίνει ευνοημένος σε σχέση με την πραγματικότητα που βιώνει, αν δηλαδή βελτιώνεται το εισόδημά του ή οι συνθήκες εργασίας του, δεν έχουμε βρει ούτε έναν.

Την ίδια ώρα τσιμουδιά από τους εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ για την κλαδική ΣΣΕ ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών που υπογράφει το συνδικάτο μας από το 2017 μέχρι σήμερα. Μία σύμβαση που αρνήθηκαν και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή με διάφορα προσχήματα και δικαιολογίες να κάνουν υποχρεωτική.

Γιατί, λένε ψέματα ότι δήθεν νοιάζονται για καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και καλούς μισθούς. Είναι φανερό ότι το ενδιαφέρον τους για κάλυψη περισσότερων εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας περιορίζεται στο βαθμό που αυτές οι συλλογικές συμβάσεις εξυπηρετούν α)τα όρια που βάζει η ίδια η εργοδοσία σε σχέση με την προστασία της μέγιστης δυνατής κερδοφορίας της, και β) την προϋπόθεση ότι δεν θα εμπεριέχονται στη σύμβαση όροι που εμποδίζουν την εφαρμογή αντεργατικών νομοθετημάτων.

Μία απλή σύγκριση στο τι προβλέπει η σύμβαση της ομοσπονδίας μετάλλου από τη μία και στο τι προβλέπει από την άλλη η σύμβαση που υπογράφουμε εμείς αποδεικνύει του λόγου Μας το αληθές.

Η σύμβαση της ομοσπονδίας προβλέπει με ενσωματωμένες όλες τις «νόμιμες» τριετίες μέγιστο ημερομίσθιο 57€. Ωράριο 8ωρο 5ήμερο 40ωρο. Ενώ ενσωματώνει στα λεγόμενα θεσμικά όλα τα αντεργατικά τερατουργήματα που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά τα διαλείμματα τα οποία πλέον δεν υπολογίζονται στον εργάσιμο χρόνο, την υπερεργασία που δεν έχει προσαύξηση υπερωριακής απασχόλησης, την διευθέτηση του χρόνου εργασίας που καταργεί στην πράξη το οκτάωρο, την δυνατότητα του εργοδότη να εφαρμόσει το 13ωρο και πάει λέγοντας...

Από την άλλη η σύμβαση που υπογράφει το συνδικάτο μας προβλέπει κατώτερο μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη 60€ ενώ τα ημερομίσθια ανάλογα την ειδικότητα και την παλαιότητα φτάνουν τα 105€.

Έχουμε θεσμοθετήσει το 7ωρο 5ήμερο 35ωρο ως συνεχές και με τά Σάββατο και Κυριακή αργία.

Κόντρα στο νόμο Χατζιδάκι τα διαλείμματα υπολογίζονται εντός του εργάσιμου χρόνου του εφταώρου. Κόντρα στο νόμο η υπερωρία συμφωνείτε ρητά ότι είναι προαιρετική, έχει προσαύξηση 100% από την πρώτη ώρα και απαγορεύεται ο εργαζόμενος σε ημερήσια βάση να ξεπερνάει συνολικά τις 10 ώρες εργασία.

Είναι ηλίου φαεινότερο ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις της κυβέρνησης, των εργοδοτικών ενώσεων και των ανθρώπων τους στο συνδικαλιστικό κίνημα όπως η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ.

Νομίζουν ότι θα βάλουν σε καλούπι, στα όρια της κερδοφορίας της εργοδοσίας τις ανάγκες των εργαζομένων. Για να το καταφέρουν μάλιστα αυτό νομίζουν ότι θα μας χώσουν όλους στο μαντρί της ΓΣΕΕ... Αυτών δηλαδή που δεκαετίες τώρα δεν ξέρουν καν που πέφτει η ναυπηγοεπισκευή και τι τραβάνε οι μεταλλεργάτες για να τα βγάλουν πέρα, που δεν πάτησαν ούτε για το θεαθήναι σε μία από τις δεκάδες κινητοποιήσεις μας για καλυτέρευση των όρων εργασίας μας ή για τον αγώνα μας για μέτρα προστασίας της ζωής και της ασφάλειάς μας. Είναι βαθιά γελασμένοι αν νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα βάλουν φρένο στις αγωνιστικές μας διαθέσεις και θα μας σπρώξουν στην αγκαλιά της εργοδοσίας. Και επειδή πολλά ακούγονται από τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, για το τι πραγματικά θα περιέχει το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των ΣΣΕ, τους προειδοποιούμε να μην τολμήσουν ούτε να το σκεφτούν να βάλουν χέρι, παρεμβαίνοντας στο περιεχόμενο των ΣΣΕ που έχουν ή πρόκειται να υπογραφούν και οι οποίες ως αποτέλεσμα αγώνα θα βάζουν φρένο στην εφαρμογή στην πράξη, αντεργατικών νόμων όλου του προηγούμενου διαστήματος.

(Ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης είναι Πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Ν. Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδος, Μέλος της Διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου)