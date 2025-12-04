Ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένονται αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Η κακοκαιρία Byron αναμένεται αυτή τη φορά να σαρώσει κυρίως ανατολικές περιοχές της χώρας ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων αναμένεται να πέσει τριπλάσιος όγκος νερού σε σύγκριση με την προηγούμενη κακοκαιρία, η οποία είχε δημιουργήσει και προβλήματα.

Ο καιρός, όσον αφορά την Αττική θα είναι άστατος με βροχές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, από το απόγευμα και κυρίως τις βραδινές ώρες (γύρω στις 8 μμ) θα ξεκινήσουν σφοδρές καταιγίδες στο λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με το windy, αργά το βράδυ θα αρχίσουν να πέφτουν καταιγίδες σε περιοχές όπως Σαλαμίνα, Μέγαρα, Κινέτα, Σκαραμαγκάς, Πειραιάς, Κέντρο Αθήνας, Παιανία, Κορωπί, Χαλάνδρι αλλά και σε ανατολικές περιοχές της Αττικής όπως Ραφήνα, Αρτέμιδα, Μαρκόπουλο, Κερατέα, Λαύριο.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα ανοίξουν οι ουρανοί με νέα επιδείνωση κυρίως στα ανατολικά του νομού. Συγκεκριμένα, θα πληγούν Σπάτα, Ραφήνα, Αρτέμιδα, Μαρκόπουλο, Κερατέα, Καλύβια Θορυκού, Κορωπί, Λαύριο και Ανάβυσσος.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Έκτακτο δελτίο καιρού

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dep6bj9j993t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.