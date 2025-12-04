«Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν» διαμηνύει ο πρωθυπουργός στους αγρότες!

Ο ίδιος θεωρεί ότι στρώνει το δρόμο για διάλογο.

Αφού η χρησιμοποίηση της ΕΛΑΣ και ο ξυλοδαρμός δεν πέρασε, αφού τα αγροτοδικεία δεν έκαμψαν τη συμμετοχή, αντιθέτως την κλιμάκωσαν, τώρα ο πρωθυπουργός καλεί τους αγρότες να μην ...προκαλούν!

«Ακραίες μορφές δεν βοηθούν», τους διαμηνύει.

Αυτοί, πάντως, ξέρουν πως αν δεν έκλειναν τους δρόμους δεν θα γινόταν τίποτε.

Και γι΄ αυτό θα επιμείνουν, καθώς παίζεται η επιβίωσή της.

Αυτό δεν κατανοεί το Μαξίμου που δεν καταλαβαίνει την πραγματικότητα, έχοντας χάσει τα πολιτικά αντανακλαστικά του...

Β.Σκ.