Η σημερινή συνάντηση στο Μαϊάμι ακολουθεί τη διαβεβαίωση του αμερικανού προέδρου χθες πως ο ρώσος ομόλογός του θέλει να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συναντά σήμερα τον επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, για συνομιλίες στο Μαϊάμι.

Η συνάντηση έρχεται μετά τη σχεδόν πεντάωρη επαφή του Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα την Τρίτη - διαπραγματεύσεις που το Κρεμλίνο παραδέχτηκε ότι δεν παρήγαγαν «κανέναν συμβιβασμό» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι οι συνομιλίες - στις οποίες παρευρέθηκε επίσης ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ - ήταν «αρκετά καλές», αλλά πρόσθεσε ότι ήταν πολύ νωρίς για να πει κάποιος με σιγουριά τι θα συμβεί, μιας και... «χρειάζονται δύο για τανγκό».

Ερωτηθείς εάν ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ πιστεύουν ότι ο Πούτιν πραγματικά θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, ο Τραμπ είπε: «Θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο. Αυτή είναι η εντύπωσή τους.»

Πριν την επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε γράψει μια συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών θα λάβει χώρα «τις προσεχείς ημέρες». «Αυτή τη στιγμή, ο κόσμος αισθάνεται ότι υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος.» Οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο, πρέπει να «υποστηριχθούν μέσα από πίεση στη Ρωσία».

Σημειώνεται πως οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας στο Κρεμλίνο ακολούθησαν ημέρες αμερικανικών συναντήσεων με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, που είδαν με απογοήτευση το «αμερικανικό» ειρηνευτικό σχέδιο να έχει ρωσική υπογραφή.

«Μερικές από τις αμερικανικές προτάσεις φαίνονται λίγο-πολύ αποδεκτές, αν και χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση», είπε ο Ουσάκοφ για το αναθεωρημένο σχέδιο, προσθέτοντας ότι άλλες είχαν απορριφθεί ανοικτά από τον Ρώσο ηγέτη.

Αν και ο Ουσάκοφ δεν επισήλθε σε λεπτομέρεις, τουλάχιστον δύο μεγάλα σημεία διαφωνίας παραμένουν μεταξύ Μόσχας και Κιέβου – η τύχη των ουκρανικών εδαφών που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις και οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι εταίροι του επιμένουν πως, ακόμη και στην περίπτωση ειρήνης, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αποτραπεί η Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στο μέλλον θα ήταν να δοθεί στην Ουκρανία το καθεστώς μέλους του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία αντιτίθεται σφόδρα σε μια τέτοια πρόταση, ενώ κι ο ίδιος ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δείξει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτρέψει στο Κίεβο να εισέλθει στη συμμαχία.

Η προοπτική της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ήταν ένα «κεντρικό ζήτημα» που αντιμετωπίστηκε στη Μόσχα, είπε το Κρεμλίνο την Τετάρτη.