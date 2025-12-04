Η Ελλάδα παραμένει καθηλωμένη στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά το κόστος σταθερών υπηρεσιών Internet.

Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και Internet εξακολουθούν να επιβαρύνουν δυσανάλογα τους Έλληνες καταναλωτές, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται —με βάση την αγοραστική δύναμη (PPP)— η ακριβότερη χώρα στη σχετική ευρωπαϊκή κατάταξη.

Η ετήσια συγκριτική ανάλυση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το 2024, η οποία αξιολόγησε τιμές, ποιότητα υπηρεσιών και κόστος δικτύων σε σύγκριση με το Βέλγιο, τη Δανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Τσεχία, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παραμένει καθηλωμένη στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά το κόστος σταθερών υπηρεσιών Internet.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ακόμη και τα φθηνότερα διαθέσιμα πακέτα Internet στη χώρα μας κοστίζουν περισσότερο από τα αντίστοιχα στις υπόλοιπες αγορές της έρευνας. Όταν οι τιμές προσαρμόζονται στο εισόδημα, η Ελλάδα αναδεικνύεται ξεκάθαρα η πιο ακριβή χώρα, ενώ χωρίς την προσαρμογή (non-PPP) παραμένει προτελευταία, ακριβότερη μόνο από το Βέλγιο. Η Πολωνία εμφανίζεται ως η πιο οικονομική αγορά, με τη Δανία, την Τσεχία και την Πορτογαλία να ακολουθούν.

Αντίθετα, στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας και του mobile Internet, η εικόνα για την Ελλάδα είναι αισθητά βελτιωμένη. Με βάση την αναλογία τιμής προς διαθέσιμο εισόδημα, η χώρα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, πίσω από τη Δανία, την Πολωνία και το Βέλγιο, αφήνοντας πίσω την Τσεχία και την Πορτογαλία. Ακόμη καλύτερη είναι η κατάταξη όταν εξετάζονται οι απόλυτες τιμές των πακέτων mobile Internet, όπου η Ελλάδα ανεβαίνει στην τρίτη θέση μετά την Πολωνία και τη Δανία, στοιχείο που δείχνει ότι η αγορά κινητής τηλεφωνίας στη χώρα έχει γίνει πιο ανταγωνιστική και προσιτή σε σχέση με το παρελθόν.