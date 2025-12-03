Από την Πέμπτη αναμένονται ενισχύσεις στα μπλόκα των αγροτών με δερκάδες τρακτέρ.

Λίγα λεπτά μετά τις 21.30, οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν στο άνοιγμα του τελωνείου Ευζώνων στα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Παρά τον πολύωρο αποκλεισμό, οι αγρότες του μπλόκου επέτρεπαν τη διέλευση φορτηγών με ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων που αφορούσαν έκτακτες ανάγκες.

Την ίδια ώρα, δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία η παλαιά εθνική οδός Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, την οποία είχαν αποκλείσει νωρίτερα το απόγευμα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σταδιακά, ενώ οι αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.