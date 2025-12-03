Ούτε βήμα πίσω δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι αγρότες, ο οποίοι ενισχύουν ολοένα και περισσότερα τα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με μπλόκα σε όλη τη χώρα καθώς υπολογίζεται ότι περίπου 5.000 τρακτέρ έχουν βγει στους δρόμους.

Λίγα λεπτά πριν τις 19:00, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται ωστόσο η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις. Κατά την απόφασή τους ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον δύο ώρες.

Απροσπέλαστα ήταν από τις 18:30 και για δύο τουλάχιστον ώρες τα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, καθώς οι αγρότες του δήμου Δέλτα είχαν μπλοκάρει με τα τρακτέρ τους και το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη το οποίο άνοιξε αργά το βράδυ. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την 1η Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι και οι αγρότες δεν προτίθενται να το ανοίξουν μέχρι να ολοκληρωθεί η κινητοποίησή τους.

Ήδη από την Τρίτη, στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ την Τετάρτη έδωσαν το «παρών» ιδιοκτήτες ταξί που πραγματοποιούν απεργία (με 24ωρη Παράταση ως την Παρασκευή στην Αττική), και εκπρόσωποι λαϊκών αγορών.

Ακλόνητο το μπλόκο της Νίκαιας

Την ίδια ώρα πάνω από 2.000 τρακτέρ βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας ενώ σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το μπλόκο ενισχύεται όλο και περισσότερο από αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας αλλά και από χωριά των Τρικάλων. Οι αγρότες της περιοχής αναμένεται να κινηθούν Πέμπτη, στο δικαστικό μέγαρο όπου θα δικαστούν οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν στα επεισόδια της Κυριακής.

Η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή και την Τετάρτη.

Την ίδια ώρα δεκάδες τρακτέρ από τις Σέρρες άρχισαν να καταφθάνουν λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης στο τελωνείο του Προμαχώνα με τις αστυνομικές δυνάμεις να αναγκάζονται να ανοίξουν το φράγμα που είχαν στήσει περίπου 10χλμ πριν το τελωνείο προκειμένου να αποσυμφορηθεί το μποτιλιάρισμα που είχε δημιουργηθεί από και προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Τρίκαλα: Στον Λόγγο οι αγρότες

Μπλόκο στον Ε65 στο ύψος των διοδίων του Λόγγου, λίγο έξω από το κέντρο των Τρικάλων έστησαν το μεσημέρι γεωργοί και κτηνοτρόφοι του νομού. Αρχικά οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, και στη συνέχεια, μετέβησαν στα διόδια του Λόγγου. Στο σημείο έχουν παραταχθεί τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Πάνω από 1.000 τρακτέρ βρίσκονται στο μπλόκο της Καρδίτσας, το οποίο είναι από τα πιο ισχυρά στις παρούσες κινητοποιήσεις. Οι εκπρόσωποι των αγροτών επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό του δρόμου και τις κινητοποιήσεις τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, ζητώντας την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Στο μπλόκο έχουν στήσει σκηνές και χριστουγεννιάτικο δέντρο, προειδοποιώντας πως είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και τα Χριστούγεννα.

Πάνω από 5.000 τρακτέρ στους δρόμους

Για πάνω από 5.000 τρακτέρ στους δρόμους κάνουν λόγο οι εκτιμήσεις ενώ οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα. Οι διανυκτερεύσεις έχουν αγωνιστικό κλίμα και με την πάροδο των ημερών φαίνεται δύσκολο να σπάσουν τα μπλόκα.

Ούτε οι εντάσεις με τα ΜΑΤ ήταν ικανές να αποδυναμώσουν το μπλόκο στο Κιάτο, όταν οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν στην Εθνική Οδό. Από την αστυνομία έγινε χρήση δακρυγόνων ενώ η ένταση εκτονώθηκε άμεσα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Αρκετοί κατάφεραν να ανέβουν στον δρόμο και να αποκλείσουν την Πατρών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα.

Παράλληλα, σε αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν αργά το βράδυ της Τετάρτης αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της δυτικής Αχαΐας. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν παρατάξει κατά μήκος του δρόμου τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ η κυκλοφορία των αυτοκινήτων διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς.

Μπλόκο στον Έβρο - Κεράσματα στις Σέρρες

Ισχυρό παραμένει το μπλόκο των αγροτών στον Έβρο όπου οι αγρότες εξακολουθούν να μπλοκάρουν τις νταλίκες, αλλά αφήνουν ελεύθερη τη διακίνηση ελληνικών προϊόντων. Στο τελωνείο των Κήπων οι οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι και έχει δημιουργηθεί ουρά 6 χλμ.

Σε μία απόπειρα «συμφιλίωσης» οι αγρότες από τις Σέρρες κέρασαν σοκολατάκια στους αστυνομικούς, που έχουν παραταχθεί στα μπλόκα. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για να μην υπάρξουν εντάσεις. Περίπου 300 τρακτέρ βρίσκονταν από την Τρίτη στις πλατείες χωριών των Δήμων Σερρών, Βισαλτίας, Ηράκλειας και Σιντικής και ήδη από το πρωί βγήκαν στους δρόμους με στόχο να φτάσουν στον Προμαχώνα.

Νωρίτερα την Τετάρτη κλούβα των ΜΑΤ έσπασε φραγμό τρακτέρ στον κόμβο Πετριτσίου.

Μετά από έξι ώρες προσπαθειών, οι αγρότες από τις Σέρρες κατάφεραν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία στις 18:00. Υπενθυμίζεται ότι οι Σερραίοι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, όπως και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία, είχαν δώσει ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στη διασταύρωση του Λευκώνα, με τελικό προορισμό το τελωνείο του Προμαχώνα.

Παρά τα αστυνομικά μπλόκα, μερίδα αγροτών κατάφερε να κάνει παράκαμψη μέσα από χωράφια και να βγει εκ νέου στον δρόμο με κατεύθυνση το τελωνείο. Για αρκετές ώρες παρέμειναν σταματημένοι στο 4ο χιλιόμετρο της οδού Σιδηροκάστρου-Προμαχώνα, όμως στη συνέχεια «έσπασαν» τον αστυνομικό κλοιό και έφτασαν στον προορισμό τους. Την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν και αν θα επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς για τις διεθνείς μεταφορές η στάση τους είναι αρνητική.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Την ίδια ώρα αγρότες της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού και προχώρησαν στον αποκλεισμό του ρεύματος προς Βέροια. «Η κινητοποίηση αφορά σε επ’ αόριστο αποκλεισμό» ανέφερε μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γίνεται γνωστό ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, σήμερα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από τον Α/Κ Προαστίου (97,4 χ/θ) έως τον Α/Κ Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Κατά τη διάρκεια της σχετικής απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

- Η είσοδος των οχημάτων που προορίζονται για να κινηθούν στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65 δεν θα διεξάγεται από τους Α/Κ Καρδίτσας, Α/Κ Προαστίου και Η/Κ Λόγγου, αλλά από τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και A/K Τρικάλων (111,4 χ/θ).

- Η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο και προορίζονταν να εξέλθουν από τον Α/Κ Καρδίτσας, θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές και συγκεκριμένα:

- Στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Α/K Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και

- Από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών – Δέλτα Παλαμά.

