Νέα γυναικοκτονίαδιαπράχθηκε στην Ιταλία όπου μία 49χρονη γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα, κοντά στην Ανκόνα.

Σύμφωνα με τους ανακριτές, όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο 50χρονος σύζυγός της,ο οποίος καταζητείται.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, η 49χρονη είχε μεταναστεύσει στην Ιταλία από τη Βόρεια Μακεδονία, όπως και ο φερόμενος ως δράστης. Τον περασμένο Απρίλιο ο 50χρονος είχε επιτεθεί στη γυναίκα του με τσεκούρι σπάζοντας την πόρτα του υπνοδωματίου. Τότε εκείνηείχε καταφέρει να γλιτώσει βρίσκοντας καταφύγιο σε γειτονικό σπίτι. Ο δράστης της είχε καταστρέψει το κινητό, φωνάζοντας «απόψε θα σε σκοτώσω, ξέρω ότι με απατάς».

Τον Ιούλιο δήλωσε μετανιωμένος ενώπιον του δικαστηρίου και, χάρη σε μειωμένη ποινή, μπόρεσε να επιστρέψει στο σπίτι του.

Τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα,η γυναίκα ήταν θύμα της παραληρηματικής, βίαιης συμπεριφοράς του φερόμενου ως δολοφόνου της.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ