Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν στο Ηράκλειο είναι 21 και 26 ετών αντίστοιχα.

Συνελήφθησαν χθες το βράδυ δύο άτομα για κλοπές στο Ηράκλειο. Οι δράστες έκλεβαν περίπτερα και μίνι μάρκετ και η σύλληψή τους έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα της Τετάρτης άγνωστοι παραβίασαν την είσοδο περιπτέρου σε περιοχή του Ηρακλείου και αφαίρεσαν καπνικά προϊόντα και χρηματικό ποσό.

Άμεσα ενέργησαν οι αστυνομικοί όταν εντόπισαν δυο αλλοδαπούς ηλικίας 21 ετών και 26 ετών, τους ακινητοποίησαν και σε έλεγχο που τους έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλεμμένα είδη, τα οποία εν συνεχεία επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί κατά το χρονικό διάστημα από 14.1.2025 έως και 02.12.2025 είχαν διαπράξει συνολικά πέντε κλοπές από περίπτερα και μίνι μάρκετ.

Συγκεκριμένα τέσσερις τετελεσμένες και μία απόπειρα, έχοντας αφαιρέσει συνολικά 272 πακέτα τσιγάρων και 25 συσκευασίες καπνού συνολικής αξίας 1.240 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 1.010 ευρώ και 2 συσκευές κινητών τηλεφώνων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.