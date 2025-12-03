Διαλευκάνθηκε το περιστατικό στον Πειραιά περί προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας που βίωσε πεζή γυναίκα από ανήλικο δράστη.

Το Τμήμα Δίωξης και Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά εξιχνίασε την υπόθεση περί προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας που υπέστη 31χρονη πεζή γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Νοεμβρίου 2025, σε κεντρικό σημείο του Πειραιά, όταν 16χρονος θώπευσε γυναίκα, η οποία κινούνταν πεζή, και εν συνεχεία διέφυγε.

Έπειτα από ενδελεχή προανάκριση, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν το προφίλ του δράστη.

Πρόκειται για 16χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διαμένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα που διέπραξε.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.