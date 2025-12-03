Ο Αντώνης Καρυστινός στον καναπέ του «Στούντιο 4», μιλάει για τις «Σαββατογεννημένες», τον Σάκη Μπουλά και τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός, Αντώνης Καρυστινός, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός, με αφορμή τη συζήτηση, αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στην υποκριτική αλλά και στην τηλεόραση, ενώ σημείωσε πως αρχικά δεν ήθελα να συμμετάσχει σε σειρές της μικρής οθόνης. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στην πρώτη του τηλεοπτική σειρά, αλλά και στην εκτίμηση που έτρεφε για τον συνάδελφό του, Σάκη Μπουλά.

Μιλώντας αρχικά για το θέατρο και το λόγο για τον οποίο ασχολήθηκε με την υποκριτική, ο Αντώνης Καρυστινός, ανέφερε: «Βρήκα κάτι να ακουμπήσω τις επιθυμίες, τα ερωτηματικά μου, έγινα πολυεπίπεδος μέσα από την μελέτη των έργων και μέσα από τις κοινότητες των ανθρώπων της τέχνης..», σημείωσε αρχικά και εξήγησε τη σχέση που είχε αρχικά με την μικρή οθόνη: «Με την τηλεόραση έμαθα να διεκδικώ, το «πάμε» και δεν υπάρχει το αργότερα… Το παλεύουμε όλοι μας να το έχουμε και στη ζωή μας…».

Ταυτόχρονα, αναφερόμενος στην αρχή της καριέρα του, μίλησε για την συνάντησή του με την Ξένια Καλογεροπούλου, τονίζοντας πως υπήρξε η αφετηρία του για την καριέρα του στο θέατρο: «Ήταν δύσκολα και δημιουργικά, νιώθω τυχερός. Στις εξετάσεις, είχε έρθει η Ξένια Καλογεροπούλου μαζί με τον Θωμά Μοσχόπουλο και βρήκα στον τηλεφωνητή στο σπίτι ένα μήνυμα που έλεγε: θέλουμε να είστε στο χειμερινό πρόγραμμα του θεάτρου «Πόρτα». Είναι μεγάλη τιμή για έναν ηθοποιό να ξεκινάει την καριέρα του από το θέατρο «Πόρτα». Τουλάχιστον εγώ το βίωσα, οπότε, έπαιξα στην Ξένια Καλογεροπούλου. Όταν άκουσα το μήνυμα, άνθισε μέσα μου ένας ολόκληρος κόσμος».

Παρ’ όλα αυτά, σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Αντώνης Καρυστινός, τόνισε πως αρχικά, δεν ήθελε να εμπλακεί με την τηλεόραση: «Δεν ήθελα να κάνω τηλεόραση, όπως όλοι οι ηθοποιοί εκείνα τα χρόνια. Δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι που να μοιάζει πρόχειρο… η αλήθεια είναι πως πολλές παραγωγές τότε, έμοιαζαν πρόχειρες. Οι ηθοποιοί, είμαστε μία κοινότητα, εγώ δεν τους διαχωρίζω, οτιδήποτε και αν κάνουν… ωστόσο, εκείνα τα χρόνια εγώ, είχα επιλέξει να μην κάνουν τηλεόραση. Εγώ έφτασα 32 χρονών για να κάνω τηλεόραση…».

Για τις Σαββατογεννημένες, και τη συμμετοχή του στη σειρά, δήλωσε: «Η πρώτη μου συμμετοχή, ήταν οι Σαββατογεννημένες. Είχα κάνει ένα guest νωρίτερα. Ήταν τότε η Βίκυ Σταυροπούλου, ήταν συμμαθήτριά μου, και μου λέει είναι ένας ρόλος, θα παίξουμε μαζί, έκανα guest, στο «Είσαι το ταίρι μου», ήταν ωραία, απλά εγώ δεν ήθελα να κάνω τηλεόραση. Και δεν πιστεύω ότι αυτό ήταν κακό, αρκεί να μην ενοχλείς τη δουλειά των άλλων… Το «ναι» το είπα γιατί οικονομικά τα πράγματα ήταν δύσκολα και λες κάπως πρέπει να γίνει. Αφορούσε εμένα, ήρθαν όμως κάποιοι και είδαν στο θέατρο Πόρτα, είδαν μία παράσταση και μου είπαν τότε να κάνω δοκιμαστικό για μία σειρά…. », σημείωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός και στην πορεία περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο συνάντησε τον Γιώργο Καπουτζίδη:

«Τότε ήμουν στη Λάρισα, είχα πάρει το τρένο να κατέβω να κάνω το δοκιμαστικό και πάω εκεί, κάθομαι δίπλα σε έναν νεαρό και του λέω: «Καλά πόσες φορές έχεις κάνει δοκιμαστικό και ξέρεις τα λόγια απ’ έξω» και μου κάνει «εγώ το γράφω», ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης…», ανέφερε γελώντας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deop1r3wwbep?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, αναφέρθηκε στον Σάκη Μπουλά με τον οποίο είχαν συνεργαστεί τόσο σε στην τηλεοπτική σειρά «Σαββατογεννημένες», όσο και πάνω στη θεατρική σκηνή: «Εγώ θαύμαζα πάρα πολύ το Μπουλά από τους «Αχαρνής» του Σαββόπουλου. Ήταν τρομερό, να έτσι όπως καθόμασταν όσο περιμέναμε μέχρι να κάνουμε την επόμενη σκηνή και μου τραγουδούσε… ήταν ψυχική ανάταση…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deopfp8ruhgh?integrationId=40599y14juihe6ly}