Στο Ντουμπάι ένα εστιατόριο με την επωνυμία Woohoo δηλώνει πως φιλοξενεί τον «πρώτο σεφ τεχνητής νοημοσύνης» στον κόσμο και το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον εκκεντρικό.

Με «ταρτάρ δεινοσαύρου» και «βούτυρο φυκιών» στο μενού, είναι σαφές ότι αυτό το εστιατόριο δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ο εγκέφαλος πίσω από αυτά τα παράξενα πιάτα δεν είναι κάποιος παρανοϊκός μάγειρας, αλλά ο πρώτος σεφ με τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο.

Ο «σεφ» ονομάζεται Aiman και δεν είναι τίποτε άλλο από ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που έχει «εκπαιδευτεί» με χιλιάδες συνταγές και με δεδομένα γαστρονομικής έρευνας δεκαετιών. Το μενού περιλαμβάνει διεθνές fusion και πιάτα «μοριακής» μαγειρικής, αλλά αυτό που ξεχωρίζει είναι το περίφημο «dinosaur tartare», ένα ταρτάρ που, σύμφωνα με το εστιατόριο, έχει ως στόχο να «αναπαραγάγει τη γεύση των εξαφανισμένων ερπετών». Με τιμή 44 λίρες, το πιάτο υποτίθεται ότι έχει γεύση ωμού κρέατος και σερβίρεται σε μια πιατέλα που πάλλεται δίνοντας την εντύπωση ότι «αναπνέει», σαν να είναι «ζωντανό», μια καλλιτεχνική παρέμβαση που ενισχύει την εμπειρία. Ολογράμματα, προβολές sci-fi, ατμοί, ειδικός φωτισμός και γενικά εικαστικός σχεδιασμός που θυμίζει ντεκόρ φουτουριστικής ταινίας, συνοδεύει το μενού.

Παρά το συναρπαστικό όνομα, το εστιατόριο WooHoo δεν αποκαλύπτει το πραγματικό περιεχόμενο του ταρτάρ δεινοσαύρων του, αλλά επιβεβαιώνει ότι περιέχει πάπια. Άλλα παράξενα πιάτα του μενού περιλαμβάνουν βούτυρο από φύκια, που σερβίρεται με βοδινό κρέας Wagyu μαγειρεμένο σε ιαπωνικό πήλινο δοχείο, στην τιμή των 41 λιρών.

Ένας από τους συνιδρυτές του εστιατορίου, ο Ahmet Oytun Cakir, υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί, ίσως στο μέλλον, να δημιουργήσει πιάτα ανώτερα από αυτά που φτιάχνουν άνθρωποι. Ο πραγματικός σεφ Serhat Karanfil, αναλαμβάνει την προετοιμασία και το σερβίρισμα και παρότι αναγνωρίζει ότι δεν συμφωνεί πάντα με τις προτάσεις του AI Chef, δηλώνει ότι σε περίπτωση που ένα πιάτο είναι π.χ. υπερβολικά πικάντικο, μπορεί να επέμβει και να ζητήσει επανασχεδιασμό.

Για κάποιους πελάτες, η εμπειρία ήταν θετική. Μάλιστα ένας από αυτούς δήλωσε στη Daily mail πως το ταρτάρ ήταν «μια πλήρης έκπληξη» και «πολύ νόστιμο».Όμως το εγχείρημα έχει προκαλέσει και σκεπτικισμό, ειδικά από επαγγελματίες σεφ. Ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ Mohamad Orfali χαρακτήρισε την έννοια του «σεφ AI» ως ουτοπία. «Δεν πιστεύω σ’ αυτό», είπε, υποστηρίζοντας πως στην υψηλή κουζίνα χρειάζεται «nafas», δηλαδή ψυχή, συναίσθημα και εμπειρία, στοιχεία που, σύμφωνα με αυτόν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν διαθέτει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τους επικριτές, το «dinosaur tartare» δεν είναι παρά ένα τέχνασμα μάρκετινγκ, πιθανότατα βασισμένο σε συμβατικά κρέατα και γευστικά τρικ, χωρίς καμία πραγματική σχέση με… δεινόσαυρους. Το εστιατόριο Woohoo αποτελεί ένα δείγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία εισέρχονται σε τομείς όπως η γαστρονομία, δημιουργώντας εμπειρίες που συνδυάζουν φαντασία, θέαμα και, αν πιστέψουμε τους θαμώνες, και γεύση.

Ταυτόχρονα, όμως, εγείρει σημαντικά ερωτήματα, όπως μέχρι ποιο σημείο η «καινοτομία» δεν είναι «απάτη»; Μπορούν μηχανές να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη δημιουργικότητα, το μεράκι και την εμπειρία; Και, κυρίως, τι σημαίνει για την ταυτότητα της κουζίνας όταν η «γεύση του παρελθόντος» γίνεται προϊόν DNA-mapping και εφέ