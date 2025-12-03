«Για τους πραγματικούς αγρότες επιφύλαξε μειωμένες ενισχύσεις, καθυστερήσεις στις πληρωμές, κατασχέσεις και χρεοκοπία.»

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχολιάζει τις σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανέφερε ότι «το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάντα την πόρτα του ανοιχτή για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου». Για τους πραγματικούς αγρότες, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, η κυβέρνηση έχει επιφύλαξει μειωμένες ενισχύσεις, καθυστερήσεις στις πληρωμές, κατασχέσεις και κίνδυνο χρεοκοπίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «Μάλλον έχει μπερδέψει τον αγροτικό κόσμο με τους "φραπέδες", τους "χασάπηδες" και τη συντονίστρια κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας με τη φεράρι, που αλώνιζαν στο Υπουργείο και το Μέγαρο Μαξίμου σύμφωνα με όσα και οι ίδιοι λένε. Για τους πραγματικούς αγρότες επιφύλαξε μειωμένες ενισχύσεις, καθυστερήσεις στις πληρωμές, κατασχέσεις και χρεοκοπία.»