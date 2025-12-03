Η πιο καλοκαιρινή δοκιμασία αποχώρησης του GNTM, πλάι στο κύμα.

Κύματα, θάλασσα, ήλιος, αέρας, είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία της σημερινής δοκιμασίας αποχώρησης του GNTM 2025, με τα μοντέλα να ποζάρουν πλάι στο κύμα «αγκαλιά» με μία σανίδα του surf.

Παρ’ όλα αυτά, η δοκιμασία δεν σταματάει εδώ, καθώς είχε διπλό χαρακτήρα, με τους διαγωνιζόμενους να ποζάρουν μέσα στο νερό και έξω από αυτό πλάι στο αυτοκίνητο.

Ορισμένα από τα μοντέλα «έκλεψαν» τις εντυπώσεις, ενώ άλλοι, έκαναν την Ηλιάνα, τον Άγγελο και τη Ζενεβιέβ να βγουν εκτός εαυτού.

GNTM 6: Η φωτογράφιση που «άναψε» φωτιές

Ο Γιώργος, η Άννα, η Ειρήνη και η Ραφαηλία, ήταν μερικοί από τους διαγωνιζόμενους που μπήκαν δυναμικά στο σετ, ενθουσιάζοντας τους κριτές με τις αποδόσεις τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=s6RDRq0J3js&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=4}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον αντίποδα ωστόσο, βρέθηκε η Ξένια, η οποία αν και στις προηγούμενες φωτογραφίσεις τους είχε εκπλήξει όλους, σήμερα, κατάφερε να διχάσει τους κριτές την ώρα του σετ.

Συγκεκριμένα, ο Άγγελος και η Ζενεβιέβ, φάνηκαν να ενθουσιάζονται με την προσπάθειά τους, ωστόσο η Ηλιάνα φάνηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένη.

Όση ώρα η Ξένια, προσπαθούσε να κερδίσει την λήψη, η Ηλιάνα, είχε σταθεί όρθια και φώναζε προς την πλευρά της. Παρ’ όλα αυτά, η διαγωνιζόμενοι, φάνηκε να είναι σίγουρη για τον εαυτό της, μέχρι που ολοκλήρωσε και αντίκρισε το βλέμμα των κριτών.

Η Ηλιάνα, όρθια, πλάι στο κύμα, έδινε οδηγίες στην Ξένια, ενώ σε άλλο σημείο ακούστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένη. Παρ’ όλα αυτά το μοντέλο με το τέλος του σετ, ξέσπασε σε κλάματα, καθώς τελικά, φάνηκε να μην έχει μείνει ικανοποιημένη από την προσπάθειά της.

{https://www.youtube.com/watch?v=9ksfyPicG5M&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=3}

Παράλληλα, την ώρα που ο Νάρκισσος, μπήκε στο νερό, ο εκνευρισμός και των τριών κριτών φάνηκε να κορυφώνεται.

Ο Νάρκισσος, μέσα στην απλότητά του, προσπάθησε να ποζάρει, χωρίς μεγάλη επιτυχία.

Τόσο μέσα στο νερό – όσο και έξω από αυτό, δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικά σχόλια, ενώ στο τέλος της προσπάθειάς του, η Ζενεβιέβ τον προσέγγισε για να τον συνετίσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=ntCYDGk8vSA&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=2}