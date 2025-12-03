Μία μέρα την εβδομάδα, δεν αρκεί για το GNTM 2025! Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στις 21:00.

Είναι γεγονός! Το GNTM 6, έρχεται πλέον δύο φορές την εβδομάδα, με την αγωνία να κορυφώνεται καθώς τα περιθώρια στενεύουν και ο δρόμο προς την κορυφή είναι στενός.

Ένα βήμα πριν από την τελική δεκάδα.

Έτσι λοιπόν, μετά το Makeover, τα μοντέλα καλούνται να αποδείξουν πως η αλλαγή δεν είναι μόνο εξωτερική, αλλά και εσωτερική.

Σήμερα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εισβάλει στη βίλα μαζί με την Κλειώ Χούπη, διατροφολόγο και διαιτολόγο, για ένα μάθημα ισορροπίας, πειθαρχίας και φροντίδας του σώματος.

Όλα όμως ανατρέπονται όταν η Ζενεβιέβ Μαζαρί, κάνει αισθητή την παρουσία της στο σπίτι του διαγωνισμού, όπου αναθέτει μία νέα πρόκληση στα μοντέλα και ένα challenge εμπνευσμένη από editorial της Vogue Greece!

GNTM 6: Ένα challenge που «κόβει» την ανάσα

Η Αμαλία Λιούτα, η οποία ξεχωρίζει στο χώρο του μόντελινγκ σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο, κάνει την εμφάνισή της στη βίλα του διαγωνισμού, η οποία δίνει τα φώτα της στους διαγωνιζόμενους, για το πώς θα ελέγξουν το σώμα τους και θα ποζάρουν πίσω από τεράστια cut-outs μαγιό, χωρίς να φορούν τίποτα από μέσα.

Φυσικά, οι ανατροπές, δεν σταματούν εδώ!

Δύο από τους παίκτες εντυπωσιάζουν, όμως ποιος θα ευχαριστηθεί τη νίκη;

Το αποτέλεσμα θα κριθεί αποκλειστικά από τους διαγωνιζόμενους οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος από τους δύο αξίζει τη νίκη. Ποιος θα πάρει τη δουλειά;

{https://www.youtube.com/watch?v=GhR4o2rm7aQ&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=3}

Η Αμαλία Λιούτα, μπήκε πίσω από το τεράστιο μαγιό και πόζαρε με πάθος σε ένα concept weird posing, δίνοντας τα φώτα της στους διαγωνιζόμενους.

Ο χρόνος για τον κάθε διαγωνιζόμενο πίσω από τα cut-outs μαγιό, είναι τα δύο λεπτά, ενώ το μόνο που μένει είναι να φανεί ο νικητής.

Όλοι δηλώνουν ανταγωνιστικοί, όμως ποιος θα «κλέψει» την παράσταση;

{https://www.instagram.com/p/DR0Aaahjd1h/?hl=el}

Σίγουρα ο Μιχάλης, έκανε την ανατροπή και απέσπασε εξαιρετικά σχόλια την ώρα του σετ, ωστόσο, δημιουργήθηκε και μία μικρή ένταση, καθώς η Ζεν, εξέφρασε τον εκνευρισμό της ως προς τα σχόλια που ακούγονταν από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους την ώρα του σετ.

Κάθε ένας από τους διαγωνιζόμενους, εξέφρασε την προσωπική του άποψη, ενώ την ώρα του σετ, δεν έλειπαν και τα σχόλια από όσους περιμένανε.

Τελικά, όμως ο Νάρκισσος έκανε την ανατροπή και κέρδισε την πρώτη δοκιμασία της ημέρας, ενώ φαίνεται να επέστρεψε δυναμικά αναδεικνύοντας τις ικανότητές του.

{https://www.youtube.com/watch?v=UZpoz0fGZOA&list=PLCg0cLoEdHTzzkwG2A9uiROSaenwGeNnt&index=1}