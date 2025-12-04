Η σταδιακή καταβολή του 1,2 δισ. που υποσχέθηκε μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου είναι και αμφίβολη και οριακή. Και σίγουρα δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις παραμονές των Χριστουγέννων.

Χωρίς να το καταλάβει καλά- καλά η κυβέρνηση βρέθηκε - προ εορτών - εγκλωβισμένη στη δαγκάνα των μπλόκων των αγροτών που αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Το τρίπτυχο «διάλογος - ενσυναίσθηση - πληρωμές» που προτάσσει η κυβέρνηση δεν φαίνεται ικανό ούτε να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών, ούτε να την απαλλάξει από την κοινωνική οργή με την οποία με μαθηματική ακρίβεια θα έρθει αντιμέτωπη σε λίγες ημέρες.

Κι αν η κυβέρνηση εκτιμά ότι η οργή των πολιτών για τους κλειστούς δρόμους τις μέρες των Χριστουγέννων θα πλήξει αποκλειστικά τον αγροτικό κόσμο, απατάται. Πολύ απλά διότι ο κόσμος στην κυβέρνηση θα στείλει τον λογαριασμό στο τέλος και αυτήν θα καταψηφίσει στις εκλογές, αν εξοργιστεί. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μπορεί «να εκτεθούν» στα μάτια μέρους της κοινής γνώμης αλλά σίγουρα δεν ενδιαφέρονται για ψήφους.

Χριστούγεννα με μπλόκα

Οι προβλέψεις για τη μετωπική σύγκρουση με τον αγροτικό κόσμο είναι δυσοίωνες. Ακόμη και κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι θα κάνουμε Χριστούγεννα με μπλόκα. Η σταδιακή καταβολή του 1,2 δισ. που υποσχέθηκε να καταβάλλει η κυβέρνηση σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου είναι και αμφίβολη και οριακή. Και σίγουρα δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις παραμονές των Χριστουγέννων. Στην κυβέρνηση δίνουν αγώνα δρόμου για να ολοκληρώσουν τις πληρωμές μέχρι τέλος του έτους. Και αν προλάβουν.

Και έπειτα γεννάται ένα δεύτερο ερώτημα. Αρκεί η καταβολή του 1,2 δισ. για να αποχωρήσουν τα τρακτέρ από τους δρόμους; Κανείς δεν είναι σε θέση να απαντήσει, με τους αγρότες να θέτουν σειρά αιτημάτων που έχουν να κάνουν από τις χαμηλές τιμές σε σειρά προϊόντων, μέχρι την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου τους λόγω ευλογιάς και την αδυναμία επιβίωσης τους λόγω χρεών, του αιτήματος επιστροφής του ΦΠΑ στο πετρέλαιο στην αντλία και πάει λέγοντας…

«Δεν έχουμε ιδέα τι ζητούν»

«Δεν έχουμε ιδέα ποια είναι τα συγκεκριμένα αιτήματα που θέτουν» λένε από την κυβέρνηση. Και σε έναν βαθμό έχουν δίκιο, αφού τώρα που καλούν σε διάλογο τους αγρότες δεν βρίσκουν ούτε μία ανοιχτή χαραμάδα… Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει κλείσει ένα ραντεβού - επί του παρόντος - και αυτό με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης που ακόμη δεν έχουν μπει δυναμικά στις κινητοποιήσεις. Από τα υπόλοιπα σκληρά μπλοκ μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει επιδιώξει να έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση.

Αγρότες και… αστυνόμοι

Τα τελευταία 24ωρα στις εθνικές οδούς της χώρας εξελίσσεται ένας κλεφτοπόλεμος. Η αστυνομία προσπαθεί να εμποδίσει τα τρακτέρ να καταλάβουν κεντρικές αρτηρίες και κρίσιμες υποδομές και οι αγρότες βρίσκουν παράπλευρους δρόμους για να παρακάμψουν τα μπλόκα των αστυνομικών.

Και με δεδομένο ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης έχει αποφασίσει να μην δώσει το παραμικρό δικαίωμα είτε στους αγρότες, είτε στην κοινή γνώμη ότι η αστυνομία ασκεί βία, ο κλεφτοπόλεμος θα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Η «κόκκινη γραμμή» έχει μπει στην παρακώλυση του εμπορίου και των πολιτών και αυτή όχι με αστυνομική επέμβαση. Οι εντολές είναι η εφαρμογή του νόμου για παρακώλυση συγκοινωνιών να γίνεται αυστηρά με εντολή εισαγγελέα και σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου.

Αιφνιδιασμός εκ των υστέρων

Η αμηχανία στο Μαξίμου είναι απόλυτη και διάχυτη. Όλοι έβλεπαν μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αλαλούμ με τις επιδοτήσεις να έρχεται έκρηξη από την πλευρά του αγροτικού κόσμου. Κανείς, ωστόσο, δεν μπορούσε να προβλέψει ούτε την ένταση, ούτε την έκταση του μετώπου. Ούτε τα διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει από άλλες ανάλογες κινητοποιήσεις.

Το αγροτικό μέτωπο είναι καθολικό σκληρό και αρραγές. Χωρίς τους γνώριμους «γαλάζιους» ή και «κόκκινους» αγροτοσυνδικαλιστές, απέναντι. Αυτή τη φορά το αγροτικό τσουνάμι δεν έχει χρώμα ή γνωστούς αντιπάλους με τους οποίους θα μπορούσε η κυβέρνηση είτε για να συνδιαλλαγεί, είτε να τους δώσει τον μουτζούρη.

«Το αγροτικό κύμα έχει κάποια από τα χαρακτηριστικά που είχαν τα ογκώδη συλλαλητήρια των Τεμπών. Βγαίνουν έξω από το “κουτί” των αναμενόμενων αντιδράσεων και δείχνουν μία γενικευμένη δυσφορία» λένε γαλάζιοι βουλευτές που δεν τολμούν να πάνε ούτε στα χωριά τους.

Πυροκροτητής το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πίσω από τη δυσφορία για τις καθυστερημένες πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων κρύβονται αμαρτίες ετών. Η έλλειψη πραγματικής πολιτικής για τη στήριξη και την κατεύθυνση του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα και η διάχυτη αίσθηση των εντίμων καλλιεργητών ότι όλες οι πολιτικές χαράσσονται στο πόδι και κυρίως με κομματικά κριτήρια. Και με συγκρούσεις που λήγουν πάντα με έναν πρόχειρο συμβιβασμό και επιδόματα που, όμως, δεν απαντούν στο καίριο ερώτημα της πραγματικής επιβίωσης του αγροτικού τομέα.

Για παράδειγμα, ο κάμπος εξακολουθεί να καλλιεργεί βαμβάκι, παρότι η περιοχή δεν έχει πλέον το απαιτούμενο νερό και ενώ το αντίστοιχο Αιγυπτιακό προϊόν είναι και καλύτερο και φθηνότερο.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στάθηκε απλώς ο καταλύτης μιας συσσωρευμένης οργής.