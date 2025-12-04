Η 2η θέση αντικατοπτρίζει την υψηλή ποιότητα της προετοιμασίας και το επιστημονικό επίπεδο των φοιτητριών.

Μια σπουδαία διάκριση πέτυχε η ομάδα προπτυχιακών φοιτητριών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η οποία κατέκτησε τη 2η θέση παγκοσμίως στον διαγωνισμό εικονικής διαιτησίας Foreign Direct Investment International Arbitration Moot 2025 (FDI Moot). Ο φετινός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στη Βοστώνη των ΗΠΑ και συγκέντρωσε τη συμμετοχή 155 πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο.

Η ομάδα του ΕΚΠΑ διακρίθηκε τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική διαδικασία, κατακτώντας τη 2η θέση στη συνολική κατάταξη — μια επίδοση που αντικατοπτρίζει την υψηλή ποιότητα της προετοιμασίας και το επιστημονικό επίπεδο των φοιτητριών. Στους παγκόσμιους γύρους συμμετείχαν 65 ομάδες, με το ΕΚΠΑ να ξεχωρίζει από την αρχή, συγκεντρώνοντας τις υψηλότερες βαθμολογίες στις προκριματικές αναμετρήσεις.

Η Ομάδα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείτο φέτος από τις προπτυχιακές φοιτήτριες Άννα – Αναστασία Μπούτου, Ελβίρα Λογοθετίδη και Μαρία-Άννα Γεωργίου. Προπονητές της ομάδας ήταν η δικηγόρος Μαρία Πάσχου και η ασκούμενη δικηγόρος Βασιλίνα Σταματοπούλου. Η Ομάδα προετοιμάστηκε υπό την επιστημονική επίβλεψη και καθοδήγηση του Επ. Καθηγητή κ. Αναστάσιου Γουργουρίνη.

Το φετινό θέμα του διαγωνισμού FDI Moot ήταν ιδιαίτερα επίκαιρο και αφορούσε σε προσφυγή ξένου επενδυτή, ο οποίος δραστηριοποιείτο στον τομέα της φαρμακευτικής έρευνας και παραγωγής, εναντίον του κράτους υποδοχής της επένδυσής του, στο πλαίσιο διεθνούς διαιτησίας κατά τον Κανονισμό Διαιτησίας του Διεθνούς Κέντρου για τον Διακανονισμό Επενδυτικών Διαφορών (International Center for Settlement of Investment Disputes – ICSID). Oι φοιτητές είχαν να αντιμετωπίσουν σειρά πολύπλοκων νομικών ζητημάτων, όπως, μεταξύ άλλων, τις συνέπειες απόσχισης περιοχής από ένα κράτος και τη δημιουργία νέου ανεξάρτητου κράτους ως προς ζητήματα διαδοχής διεθνών συνθηκών και καταλογισμού διεθνούς ευθύνης, ενστάσεις ως προς τη δικαιοδοσία βάσει της αρχής που καθιέρωσε η υπόθεση Monetary Gold (ICJ 1954), καταγγελίες για παραβίαση υποχρέωσης παροχής προστασίας και ασφάλειας (FPS) στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας, καθώς και καταγγελίες για παραβίαση υποχρέωσης παροχής ελεύθερης μεταφοράς κεφαλαίων και της υποχρέωσης μη διακριτικής μεταχείρισης.

Η Ομάδα της Νομικής Σχολής Αθηνών είχε εξαιρετική απόδοση

Κατέκτησε τη 2η παγκοσμίως θέση στη συνολική κατάταξη, που συνδυάζει τα αποτελέσματα της γραπτής και προφορικής φάσης. Αναδείχθηκε νικήτρια και στις τέσσερις προκριματικές αναμετρήσεις, συγκεντρώνοντας τη υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των συμμετεχουσών ομάδων. Επομένως, προκρίθηκε πρώτη (1η) στους knock-out γύρους και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά (Round of 8), κατακτώντας την 7η θέση στην προφορική διαδικασία. Διακρίθηκε και στη γραπτή διαδικασία, καθώς τα δικόγραφα της ομάδας κατέλαβαν την 6η θέση για το δικόγραφο του Ενάγοντα (Claimant) και την 4η θέση για το δικόγραφο του Εναγομένου (Respondent). Επιπλέον, δύο μέλη της ομάδας, η Ελβίρα Λογοθετίδη και η Μαρία-Άννα Γεωργίου, απέσπασαν ιδιαίτερες ατομικές διακρίσεις, κατακτώντας τη 2η και 3η θέση αντίστοιχα στην παγκόσμια κατάταξη και λαμβάνοντας το βραβείο “Honourable Mention for Best Advocate”.