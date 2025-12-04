Η έκθεση, που εγκαινιάζεται στις 12 Δεκεμβρίου.

Η Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον θα παρουσιάσει πρόσφατα παραγγελθέντα και αποκτηθέντα έργα, αποτίοντας φόρο τιμής στον σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, την επιστήμονα Τεμπλ Γκράντιν και την ποιήτρια Τζόι Χάρτζο, στην έκθεση με τίτλο «Portrait of a Nation: 2025 Honorees»

Η έκθεση, που εγκαινιάζεται στις 12 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τον επόμενο Νοέμβριο, έρχεται μετά την εκδήλωση «Portrait of a Nation Gala» του περασμένου μήνα, κατά την οποία το ίδρυμα - που δέχτηκε πολιτικά χτυπήματα μετά την απομάκρυνση της διευθύντριάς του, Κιμ Σάτζετ τον Ιούνιο συγκέντρωσε χρήματα για τις δράσεις του.

«Οι φετινοί τιμώμενοι με το Βραβείο Πορτρέτο ενός Έθνους αντιπροσωπεύουν μερικούς από τους πολλούς κλάδους καινοτομίας που έχουν διαμορφώσει την πορεία του έθνους και αντικατοπτρίζονται στη συλλογή του Μουσείου με περισσότερα από 26.000 έργα» ανέφερε σε ανακοίνωση της η Ρία Λ. Κομπς, διευθύντρια υποθέσεων επιμέλειας του Μουσείου. «Επιπλέον, αυτά τα πορτρέτα προσφέρουν μια εικόνα από τη δυναμική σχέση μεταξύ των ζωγράφων και των καλλιτεχνών που έχει καθορίσει το είδος της προσωπογραφίας με την πάροδο του χρόνου».

Το πορτρέτο του Σπίλμπεργκ, που ανατέθηκε από την Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων, συνδυάζει την απεικόνιση κινηματογραφικού υλικού (συμπεριλαμβανομένων αδημοσίευτων αρχειακών αποσπασμάτων από την εφηβεία και τις αρχές της δεκαετίας του 2000 του εκκολαπτόμενου σκηνοθέτη) και ελαιογραφία της συζύγου του, Κέιτ Κάπσο.