Πρόκειται για τον δρ Σαλβαντόρ Πλασένσια, 44 ετών, ο οποίος διατηρούσε κλινική στα περίχωρα του Λος Άντζελες.

Γιατρός από την Καλιφόρνια καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση 30 μηνών και πρόστιμο 5.600 δολαρίων για την παράνομη προμήθεια κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends») Μάθιου Πέρι, ενός ισχυρού ηρεμιστικού που προκάλεσε τον θάνατο του ηθοποιού από υπερβολική δόση το 2023.

Ο δρ Σαλβαντόρ Πλασένσια, 44 ετών, ο οποίος διατηρούσε κλινική στα περίχωρα του Λος Άντζελες, είχε δηλώσει τον Ιούλιο ένοχος σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για τέσσερις κατηγορίες περί παράνομης διακίνησης του συνταγογραφούμενου αναισθητικού.