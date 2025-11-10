Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με την Google, προσφέρει δωρεάν πρόσβαση για 12 μήνες σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro.
Τι περιλαμβάνει η δωρεάν συνδρομή:
Gemini 2.5 Pro (Απεριόριστη πρόσβαση στο πιο προηγμένο μοντέλο AI).
Deep Research & NotebookLM (Εργαλεία για εις βάθος έρευνα και οργάνωση γνώσεων).
2 TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud.
Εργαλεία δημιουργίας με AI (Veo 3 για βίντεο, Jules για προγραμματισμό).
Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου.
Για την ενεργοποίησή της ο φοιτητής καλείται να επισκεφθεί τη διεύθυνση https://gemini.google/gr/students/?hl=el
Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η χρήση των παραπάνω από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας στις σπουδές τους κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ)!