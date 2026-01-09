Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία των ταινιών «Nouvelle Vague» και «Blue Moon» στις αίθουσες τον περασμένο χρόνο, ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ φαίνεται να συνεχίζει ακάθεκτος. Εδώ και αρκετό καιρό, ο Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός δουλεύει πάνω σε ένα πρότζεκτ σχετικά με τον Υπερβατισμό, το φιλοσοφικό κίνημα που αναδύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1830 και στο οποίο πρωτοστάτησαν η Μάργκαρετ Φούλερ, ο Ραλφ Γουάλντο Έμερσον και ο Χένρι Ντέιβιντ Θόρο.

Σύμφωνα με το World of Reel, το καστ του φιλμ αναμένεται να περιλαμβάνει τους Νάταλι Πόρτμαν, Όσκαρ Άιζακ και Ίθαν Χοκ.

Σε συνέντευξή του στον Κρεγκ Μέλβιν και στην εκπομπή TODAY, ο Ίθαν Χοκ αποκάλυψε ότι εργάζεται ήδη με τον διάσημο σκηνοθέτη πάνω στη 10η συνεργασία τους, προβλέποντας μάλιστα πως η ταινία αυτή είναι προορισμένη να μείνει στην ιστορία.

«Τα πάντα ήταν μια προετοιμασία γι' αυτό που πρόκειται να έρθει. Η δέκατη ταινία μας θα είναι η καλύτερη», είπε ο Χολιγουντιανός σταρ.

«Σκεφτόμαστε αυτή την ταινία από το 1998 περίπου - και εκείνος [ο Λινκλέιτερ] τη δουλεύει στο μυαλό του ακόμα περισσότερο. Είχε αυτό το όνειρο εδώ και πάρα πολύ καιρό και το αποτέλεσμα θα είναι σπουδαίο [...] Θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Χοκ υπογράμμισε ότι η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του 2027 και θα είναι ένα «έργο εποχής», γεγονός που ουσιαστικά επιβεβαιώνει πως αναφέρεται στο φιλόδοξο πρότζεκτ για τον Υπερβατισμό.

«Θα επιστρέψω στην εκπομπή σας σε περίπου 18 μήνες από τώρα για να το αποδείξω», συμπλήρωσε χαριτολογώντας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διάσημος ηθοποιός και ο Λινκλέιτερ συνεργάζονται σταθερά από τη δεκαετία του '90, όταν γύρισαν το ρομαντικό δράμα «Before Sunrise». Έκτοτε, έχουν δημιουργήσει μαζί άλλες οκτώ ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των «Before Sunset», «Before Midnight», «Boyhood» και την πιο πρόσφατη συνεργασία τους, το «Blue Moon», η οποία χάρισε στον Χοκ φέτος μια υποψηφιότητα για Βραβείο Critics Choice.

Ο ίδιος παραδέχτηκε στη συνέντευξη ότι το σενάριο του «Blue Moon» ήταν ένα από τα καλύτερα που έχει διαβάσει ποτέ.