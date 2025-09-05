Ο Ίθαν Χοκ μπορεί να γίνει πολύ τρομακτικός στο επίσημο τρέιλερ του «Black Phone 2»

Ο Grabber επιστρέφει για να στοιχειώσει τα όνειρά μας στο Black Phone 2.

Ο Ίθαν Χοκ επιστρέφει για να ενσαρκώσει τον σατανικό «Grabber» στο «Black Phone 2» και όπως θα δείτε στο επίσημο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, είναι πιο τρομακτικός από ποτέ.



Η αρχική ταινία θρίλερ υπερφυσικού τρόμου και μυστηρίου είχε προκαλέσει αίσθηση όταν κυκλοφόρησε το 2022. Ωστόσο, αυτή τη φορά, η απειλή φαίνεται να είναι ακόμα πιο σκοτεινή, καθώς ο Grabber (Χοκ) αναζητά εκδίκηση από τον Finn (Μέισον Θέιμς), στρέφοντας την προσοχή στην μικρότερη αδερφή του, την Gwen (Μάντελεν Μακγκρό).



Πριν από τέσσερα χρόνια, ο 13χρονος Finn σκότωσε τον απαγωγέα του και δραπέτευσε. Έτσι, κατάφερε να γίνει ο μοναδικός επιζών του Grabber. Αλλά το αληθινό κακό υπερβαίνει τον θάνατο... και το τηλέφωνο χτυπάει ξανά.



Αποφασισμένη να λύσει το μυστήριο και να τερματίσει το μαρτύριο τόσο για εκείνη όσο και για τον αδελφό της, η Gwen πείθει τον Finn να επισκεφθούν το camp κατά τη διάρκεια μιας χειμερινής καταιγίδας. Εκεί, ανακαλύπτει μια συγκλονιστική σύνδεση μεταξύ του Grabber και της ιστορίας της δικής της οικογένειας. Μαζί, εκείνη και ο Finn πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν δολοφόνο που έχει γίνει πιο ισχυρός μετά το θάνατό του και πιο σημαντικός για εκείνους από ό,τι θα μπορούσαν να φανταστούν.



{https://youtu.be/DdR-gzFZoDk?si=9mPZchxz2B_ID0tf}

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ξανά ο Σκοτ Ντέρικσον, ενώ το σενάριο συνυπογράφουν οι Ντέρικσον και Ρόμπερτ Κάργκιλ βασισμένο στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τζο Χιλ, συγγραφέας και γιος του μετρ του τρόμου, Στίβεν Κινγκ .

Το καστ περιλαμβάνει τον υποψήφιο για Όσκαρ Ντεμιάν Μπιτσίρ, την Αριάνα Ρίβας, τον Μιγκέλ Μόρα και τον Τζέρεμι Ντέιβις που επιστρέφει στο ρόλο του πατέρα του Finn και της Gwen, Terrence. Νέες προσθήκες στο καστ είναι η Μάεφ Μπεάτι και ο Γκράχαμ Άμπι.

Το «Black Phone» σε διασκευή του ομότιτλου διηγήματος που κυκλοφόρησε το 2004 ο Τζο Χιλ, ακολουθεί «τον 13χρονο Φίνεϊ, ένα ντροπαλό αλλά έξυπνο αγόρι, το οποίο απήχθη από έναν σαδιστή δολοφόνο και παγιδεύεται σε ένα υπόγειo. Όταν ένα αποσυνδεδεμένο τηλέφωνο αρχίζει να χτυπά, ο μικρός ανακαλύπτει ότι μπορεί να ακούσει τις φωνές των προηγούμενων θυμάτων του δολοφόνου».

Με αρχικό προϋπολογισμό μόλις 16 εκατομμύρια δολάρια κατάφερε να αποφέρει πάνω από 160 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία του «Black Phone 2».

Αν και η συνέχεια του Black Phone ήταν αναμενόμενη μετά την επιτυχία του πρωτότυπου, ο Ντέρικσον είχε επιφυλάξεις σχετικά με την επιστροφή του στο πρότζεκτ. Για τον ίδιο, η ταινία του 2022 έφερε το κλείσιμο της δικής του παιδικής εμπειρίας, επιτρέποντας στον σκηνοθέτη να προχωρήσει σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής του. Ωστόσο, όταν ο Χιλ τον προσέγγισε με μια νέα ιδέα, ο Ντέρικσον άρχισε να το σκέφτεται.

«Η δημιουργία του [The Black Phone] ήταν εξαιρετικά καθαρτική και πραγματικά ένιωσα ότι έβαζε ένα τέλος σε μερικά χρόνια θεραπείας που είχα κάνει, απολογούμενος για την παιδική μου ηλικία. Νομίζω ότι η ολοκλήρωση αυτής της ταινίας σηματοδότησε κατά κάποιο τρόπο το τέλος αυτού του εσωτερικού ταξιδιού που είχα κάνει, για να απολογούμαι και να αντιμετωπίσω αυτό που είχα βιώσει ως παιδί, ειδικά όσον αφορά τη βία. Και μετά, ξέρεις, αυτό που με ενθουσίασε για να κάνω τη συνέχεια ήταν ότι — στην αρχή δεν είχα κανένα ενδιαφέρον να το κάνω. Ο Τζο Χιλ μού έδωσε μια ιδέα και σκέφτηκα: "Αυτή είναι καλή ιδέα. Θα μπορούσα να φτιάξω κάτι από αυτό"», εξήγησε ο σκηνοθέτης.

Ο Grabber θα στοιχειώσει τα όνειρά σας όταν το Black Phone 2 βγει στις αίθουσες στις 17 Οκτωβρίου.