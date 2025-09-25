Ξεκινούν οι διαγραφές αιώνιων φοιτητών, το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και τα σημεία «κλειδί» για να μην δουν την πόρτα εξόδου οι φοιτητές.

Μετά την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων σειρά παίρνει η διαγραφή των αιώνιων φοιτητών με το Υπουργείο Παιδείας να δηλώνει καθ΄ολα έτοιμο να εκκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες ώστε να εκκαθαριστούν τα μητρώα των πανεπιστημίων από «λιμνάζοντες» σπουδαστές που έχουν ξεπεράσει το ανώτατο όριο φοίτησης. Ο επίμαχος νόμος 5224/2025 που αποτελεί σημείο βαθιάς κόντρας με τη φοιτητική κοινότητα θα τηρηθεί στο ακέραιο διαμηνύει το Υπουργείο δείχνοντας την «πόρτα της εξόδου» σε όσους επιμένουν να μένουν χωρίς πτυχίο.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια θα διαγράφονται αυτόματα, ενώ όσοι συγκεντρώνουν το 70% των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του προγράμματος τους δικαιούνται έναν ακόμη χρόνο φοίτησης. Τα κριτήρια διαφέρουν ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος:

Τετραετή προγράμματα: 168/240 ECTS

Πενταετή προγράμματα: 210/300 ECTS

Σημείο καμπής η επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2025

Η συγκέντρωση των μονάδων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο ο φοιτητής συμπληρώνει την ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ο χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών και πέραν του Σεπτεμβρίου 2025 δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατόπιν υποβολής αίτησης, μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του ισχύοντος προγράμματος σπουδών, και

β) Έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκές δοκιμασίες σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, εκ των οποίων στη μία επιτυχώς, όπως εξέταση μαθήματος, υποστήριξη διπλωματικής, πρακτική άσκηση, σε ένα από τα τέσσερα (4) προηγούμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα πριν από την υποβολή της αίτησης (ήτοι από την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2024 έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2025).

Εάν το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την υποχρεωτική εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, και συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις α) και β), η διάρκεια της φοίτησης παρατείνεται για τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για φοιτητές/τριες που έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και εκκρεμεί μόνο η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας για τη λήψη πτυχίου δεν απαιτείται η πλήρωση της προϋπόθεσης β) για την παράταση σπουδών.

Επισημαίνεται ότι η παράταση δεν παρέχεται αυτόματα, αλλά μόνο κατόπιν σχετικής αίτησης εκ μέρους του/της φοιτητή/τριας.

Η αίτηση για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών, και πέραν του Σεπτεμβρίου 2025, υποβάλλεται στη Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοση των βαθμολογίων της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της παράτασης, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για μερική φοίτηση και η διακοπή της φοίτησης. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλείσθε να απευθύνεστε εγκαίρως στη Γραμματεία του Τμήματός σας για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη φοίτησή σας, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τον χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών σας (π.χ. διακοπή/αναστολή φοίτησης, καθεστώς μερικής φοίτησης, παράταση σπουδών, κ.ά.).

Ήδη όπως αποσαφηνίζουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στους φοιτητές μέσω της Γραμματείας μπορείτε να ενημερωθείτε για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για ολοκλήρωση σπουδών πέραν του Σεπτεμβρίου 2025.

Διαγραφές αιώνιων φοιτητών: Όλα θα κριθούν τον Δεκέμβρη

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο απέστειλε πρόσφατα σε όλα τα πανεπιστήμια εγκύκλιο με 16 οδηγίες και παραδείγματα σχετικά με τη διαδικασία διαγραφής των φοιτητών που έχουν ξεπεράσει το ανώτατο όριο φοίτησης. Η εγκύκλιος καθορίζει τα χρονοδιαγράμματα, τις δυνατότητες παράτασης υπό αυστηρές προϋποθέσεις και τις αυτοδίκαιες διαγραφές, ενώ προβλέπει και εξαιρέσεις για λόγους υγείας, αναπηρίας ή έκτακτη εμβόλιμη εξέταση.

Οι βασικές οδηγίες της εγκυκλίου

Καθορισμός ανώτατης διάρκειας σπουδών:

Ισχύει για όλους τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και μετά.

Παράδειγμα: Φοιτητής τετραετούς προγράμματος (2023-2024) πρέπει να ολοκληρώσει έως το 2028-2029.

Φοιτητές πριν τον νόμο 4957/2022:

Για εγγραφές έως 2020-2021, η διάρκεια μετρά από το 2021-2022.

Παράδειγμα: Τετραετές πρόγραμμα (2017-2021) → προθεσμία έως 2026-2027.

Φοιτητές που είχαν ήδη υπερβεί το ελάχιστο όριο το 2021:

Δικαιούνται χρόνο ίσο με την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος χωρίς προσαύξηση.

Παράδειγμα: Τετραετές πρόγραμμα → προθεσμία έως 2024-2025.

Δυνατότητα αίτησης παράτασης:

Φοιτητές που πληρούν ακαδημαϊκές προϋποθέσεις (ECTS και συμμετοχή σε εξετάσεις) μπορούν να ζητήσουν παράταση.

Διάρκεια παράτασης:

2 εξάμηνα για όλους.

3 εξάμηνα αν εκκρεμεί πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση.

Φοιτητές με ολοκληρωμένα μαθήματα:

Αν εκκρεμεί μόνο πτυχιακή/πρακτική, δικαιούνται τρίμηνη παράταση χωρίς λοιπές προϋποθέσεις.

Χωρίς συμμετοχή σε εξετάσεις:

Όσοι δεν συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 εξεταστικές τα τελευταία 4 εξάμηνα, διαγράφονται αυτοδικαίως.

Μετατροπή παλαιών μαθημάτων σε ECTS:

Απαιτείται αντιστοίχιση μαθημάτων για φοιτητές πριν την εφαρμογή του ECTS.

Υποχρεώσεις ΑΕΙ:

Τα Πανεπιστήμια οφείλουν να ανακοινώνουν άμεσα τα αποτελέσματα Σεπτεμβρίου και να ενημερώνουν για αιτήσεις παράτασης.

Έκτακτη εμβόλιμη εξεταστική:

Φοιτητές που χρωστούν έως 2 μαθήματα μετά την παράταση μπορούν να ζητήσουν έκτακτη εξεταστική. Αν αποτύχουν, διαγράφονται έως 15 Δεκεμβρίου.

Ειδικές περιπτώσεις σοβαρών λόγων υγείας:

Δίνεται δυνατότητα υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας, με φοιτητή σε «ανενεργή κατάσταση».

Πρώην φοιτητές ΤΕΙ:

Μετά τη συγχώνευση σε Πανεπιστήμια, διαθέτουν χρόνο ίσο με την ελάχιστη διάρκεια του νέου προγράμματος.

Αυτοδίκαιες διαγραφές:

Οι φοιτητές που υπερβαίνουν το όριο χωρίς πτυχίο διαγράφονται δύο μήνες μετά την εξεταστική Σεπτεμβρίου ή μετά τη λήξη της παράτασης.

Κατάλογος διαγραφών:

Η Γραμματεία κάθε Τμήματος εκδίδει ετήσιο κατάλογο διαγραφών, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αποστέλλεται στο ΥΠΑΙΘΑ.

Εξαιρέσεις για φοιτητές με αναπηρία:

Φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία ≥50% εξαιρούνται, με δικαιολογητικά από ΚΕΠΑ ή αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

Υποχρέωση επικαιροποίησης κανονισμών:

Όλα τα ΑΕΙ οφείλουν να αναπροσαρμόσουν τους εσωτερικούς τους κανονισμούς ώστε να συνάδουν με το νέο πλαίσιο.