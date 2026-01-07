Ταξιδιωτικό πάσο σε πάνω από 40.000 18χρονους από την Κομισιόν.

Περισσότεροι από 40.000 18χρονοι θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν ένα δωρεάν ταξίδι με τρένο σε όλη την Ευρώπη, με το πάσο που χορηγεί η Κομισιόν μέσω του DiscoverEU.

Σήμερα, Τετάρτη, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του νέου κύκλου του προγράμματος που απευθυνόταν σε γεννημένους από 1/1/2007 έως 31/12/2007, από τα κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες συνδεδεμένες με το Erasmus+ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Τουρκία).

Συνολικά κατατέθηκαν 246.782 αιτήσεις. Από την Ελλάδα έγιναν 6.261 αιτήσεις και επελέγησαν 958 18χρονοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κομισιόν, μετά τον γύρο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του περασμένου Νοεμβρίου.

Εκτός από το ταξιδιωτικό πάσο, όσοι επελέγησαν θα λάβουν κάρτα που προσφέρει χιλιάδες εκπτώσεις σε πολιτιστικές δραστηριότητες, διαμονή, τοπικές μεταφορές, τρόφιμα και άλλες υπηρεσίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ενημερωτικές συνεδρίες και συναντήσεις στο πλαίσιο του DiscoverEU. Μία από τις συναντήσεις θα γίνει στη Λιόν τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας 2026, με έμφαση στην αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη. Περισσότεροι από 200 νέοι ταξιδιώτες θα συγκεντρωθούν εκεί από όλη την Ευρώπη.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα του προγράμματος