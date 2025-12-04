Η πρώτη εκτίμηση για τον καιρό των Χριστουγέννων βάσει αναλογικών μοντέλων, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Την πρώτη εκτίμηση για τον καιρό των Χριστουγέννων 2025 έδωσε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου. Όπως ανέφερε σε βίντεό του η εκτίμηση είναι αναλογική, βασίζεται δηλαδή σε προγνωστικά μοντέλα των προηγούμενων ετών (τι είχε συμβεί τα προηγούμενα έτη την ίδια περίοδο).

«Ξέρετε ότι δεν κάνω πρόγνωση, είναι εκτίμηση. Είναι αναλογική, οπότε ξέρετε ότι βασίζομαι σε καταστάσεις καιρικές του παρελθόντος. Κάθε χρόνο προσπαθώ. Έχει κάποια βάση. Πάντα πειραματικά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να προγραμματίσετε τις ημέρες σας σύμφωνα με αυτό που θα σας δείξω».

Από τις 7 Δεκεμβρίου, φαίνεται η κακοκαιρία να αρχίσει να υποχωρεί από τα βορειοδυτικά στα νοτιοανατολικά. Μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη η αναλογική πρόγνωση μας δείχνει πώς θα πάμε μέχρι και τα Χριστούγεννα.

Στη συνέχεια ο μετεωρολόγος παρέθεσε τον χάρτη που δείχνει την εξέλιξη του καιρού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον χάρτη οι ενδείξεις σημαίνουν:

Μπλε / Σκούρο μπλε: χαμηλά γεωδυναμικά: πιο ψυχρές μάζες / πιθανή κακοκαιρία.

Ανοιχτό πράσινο – κίτρινο: πιο ουδέτερες συνθήκες.

Πορτοκαλί / Κόκκινο: υψηλά γεωδυναμικά - ζεστότερες αέριες μάζες / αντικυκλωνικές συνθήκες.

Στην Ελλάδα όπως φαίνεται κυριαρχούν οι μπλε αποχρώσεις πράγμα που σημαίνει οτι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και κακοκαιρία, τις ημέρες τον γιορτών.

