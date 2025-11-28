Προβλήματα στο e‑banking της Alpha Bank λόγω φόρτου εργασίας, ταλαιπωρία για πελάτες και επιχειρήσεις.

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει την τελευταία ώρα το ebanking της Alpha Bank γεγονός που οδηγεί αναπόφευκτα σε ταλαιπωρία καθώς δεν προχωρούν οι πληρωμές. Πολλοί πελάτες της Alpha Bank αναφέρουν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του e‑banking και mobile banking της τράπεζας συμπεριλαμβανομένων καθυστερήσεων στις μεταφορές, δυσκολιών σύνδεσης και αδυναμίας εμφάνισης υπολοίπων ή καρτών.

Το μήνυμα που εμφανίζεται στους πελάτες που προσπαθούν να μπουν στην πλατφόρμα της τράπεζας είναι ότι «εξαιτίας υπερβολικού φόρτου εργασίας παρατηρείται προσωρινή αδυναμίας σύνδεσης στις υπηρεσίες μας.» Ο αυξημένος φόρτος εργασίας δικαιολογείται λόγω του Black Friday αλλά και του γεγονότος ότι είναι τέλος του μήνα οπότε πληρωμές μισθών, καταβολή επιδομάτων και ηλεκτρονικές αγορές έχουν οδηγήσει το σύστημα σε «υπερφόρτωση» με καθυστερήσεις και μπλοκαρισμένες συναλλαγές.



