Η Aeon Acquisition I Corp, το Pre-IPO και οι στόχοι εξαγοράς, η απόφαση του ΝΣΚ υπέρ ΟΤΕ, η Επιχειρησιακή Σύμβαση στην Alpha Bank, η Metlen και τα μνημεία της Θεσσαλονίκης

Η Aeon Acquisition I Corp

Τα ελληνικά media αποδεικνύονται συχνά πιο παρεμβατικά στη διεθνή επενδυτική σκηνή απ’ όσο θα περίμενε κανείς. Αυτό φάνηκε στην περίπτωση της Aeon Acquisition I Corp., της εταιρείας ειδικού σκοπού εξαγορών (SPAC) με έδρα τις Νήσους Κέιμαν και γραφεία στο Μαϊάμι, η οποία στις 16 Οκτωβρίου ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εισαχθεί στο Nasdaq. Η εταιρεία στοχεύει σε συμφωνίες στον χώρο των επαγγελματικών σπορ και της αθλητικής ψυχαγωγίας, δίνοντας έμφαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Επικεφαλής της είναι ο Δημήτρης Μάλλιος, ιδρυτής του Aeon Group και γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη συμμετοχή του στο Dragons’ Den, ενώ τη θέση του οικονομικού διευθυντή έχει ο Alan Lewis. Στο ενημερωτικό δελτίο αποκαλύπτεται ότι η Aeon έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την Octagon Basketball Europe, έναν από τους ισχυρότερους οργανισμούς εκπροσώπησης αθλητών στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης, τρία κορυφαία στελέχη της Octagon – οι Γιώργος Πάνου (ένας από τους μάνατζερ του Γιάννη Αντετοκούνμπο), Άλεξ Σαράτσης και Θέμης Μπιλιώνης – ενσωματώθηκαν στην ηγετική ομάδα της Aeon Acquisition I Corp. Το διοικητικό συμβούλιο συμπληρώνεται από ανεξάρτητα μέλη ανάμεσά τους ο ιδρυτής της KS Ventures Νίκος Κιοσσές και ο Λιθουανός Darius Gudelis, μέλος του board της FIBA Europe και πρόεδρος της BC Rytas Vilnius.

Παρά τις φιλόδοξες κινήσεις, η εταιρεία παραμένει σε καθεστώς προ-δημόσιας προσφοράς. Το ενημερωτικό δελτίο Form S-1 που κατέθεσε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 16 Οκτωβρίου 2025 δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Η Aeon σχεδιάζει να διαθέσει 25 εκατομμύρια units προς 10 δολάρια το καθένα, επιδιώκοντας άντληση 250 εκατ. δολαρίων, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία για το IPO ή για την έναρξη διαπραγμάτευσης. Οι διαθέσιμες καταχωρήσεις εμφανίζουν το project στο στάδιο «Filed / Pre-IPO», χωρίς την απαιτούμενη έγκριση της SEC. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καθυστέρηση συνδέεται με έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο παράγοντα. Στο τέλος Οκτωβρίου, δημοσιεύματα του mononews.gr αποκάλυψαν ότι η Aeon Acquisition I Corp. είχε ξεκινήσει διερευνητικές συζητήσεις με συγκεκριμένες ομάδες για πιθανή απόκτηση πλειοψηφικών πακέτων. Η δημοσιοποίηση αυτής της πληροφορίας φαίνεται να δημιούργησε τεχνικά προσκόμματα, διότι εάν ένα SPAC έχει ήδη επιλέξει ή συνομιλήσει με συγκεκριμένη εταιρεία πριν από το IPO, τότε παύει να πληροί τη θεμελιώδη προϋπόθεση λειτουργίας του ως «blank check company». Η SEC σε τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζει το SPAC σαν μια κανονική εταιρεία που επιδιώκει IPO στη θέση της εταιρείας–στόχου, γεγονός που ακυρώνει το σχήμα του «blind pool» και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, απαιτεί πλήρη οικονομικά στοιχεία της εταιρείας–στόχου – audited οικονομικές καταστάσεις, MD&A, risk factors και πλήρεις γνωστοποιήσεις για διοίκηση, δραστηριότητες και χρέος – μια διαδικασία πρακτικά αδύνατη για μια εταιρεία που δεν σκοπεύει να εισαχθεί η ίδια στο χρηματιστήριο. Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι έχουν υπάρξει προ-διαπραγματεύσεις, το S-1 κινδυνεύει να χαρακτηριστεί παραπλανητικό, οδηγώντας σε μπλοκάρισμα, επανυποβολή ή απεριόριστη καθυστέρηση της έγκρισής του. Ανοίγει επίσης ο δρόμος για πιθανές κυρώσεις λόγω παραπλανητικών δηλώσεων, με την SEC να μπορεί να κινήσει διαδικασίες και επενδυτές να προβάλλουν νομικές αξιώσεις. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, οι ανάδοχοι συχνά αποσύρονται, κάτι που συνήθως οδηγεί σε ακύρωση της δημόσιας προσφοράς. Με απλά λόγια οποιαδήποτε προσυνεννόηση, συμφωνία ή ανεπίσημη επαφή με εταιρεία–στόχο τινάζει το IPO του SPAC στον αέρα. Οι ελληνικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις δεν σημαίνουν αυτομάτως την ακύρωση του IPO της Aeon Acquisition I Corp., αλλά αναγκάζουν την ομάδα των Μάλλιου – Πάνου να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της. Για να προχωρήσει η δημόσια προσφορά, η εταιρεία οφείλει να καταδείξει ότι δεν υφίστανται σκιές προσυνεννόησης με εν δυνάμει στόχους. Σε διαφορετική περίπτωση, το εγχείρημα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπο με ρυθμιστικές περιπλοκές.

Απόφαση του ΝΣΚ υπέρ ΟΤΕ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την εν μέρει αποδοχή των εξωδίκων αιτήσεων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος για την αναγνώριση απαιτήσεων σε βάρος του Δημοσίου, που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής για τη λειτουργία του δικτύου «Σύζευξις Ι» στις περιόδους 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2024 και 1 Οκτωβρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2025. Σύμφωνα με την απόφαση, το ΝΣΚ έκρινε ότι οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση των σχετικών απαιτήσεων πληρούνται, με βάση τις βεβαιώσεις της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ» για την παροχή των υπηρεσιών και τις εισηγήσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με τον υπολογισμό του κόστους. Ως αποτέλεσμα, το Δημόσιο θεωρείται ότι οφείλει να καταβάλει στον ΟΤΕ 5,78 εκατ. ευρώ και 5,61 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για καθεμία από τις δύο περιόδους, πλέον ΦΠΑ, κατόπιν εφαρμογής ποσοστού έκπτωσης επί της αρχικής οικονομικής προσφοράς. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν άτοκα και υπό την προϋπόθεση ότι ο ΟΤΕ θα παραιτηθεί από κάθε άλλη συναφή αξίωση ή εκκρεμή δικαστική διαδικασία, ενώ θα πρέπει επίσης να καταβάλει το προβλεπόμενο παράβολο για την υποβολή των αιτήσεων. Στο πρακτικό της απόφασης σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν χωρίς ενεργή σύμβαση, καθώς η μετάπτωση στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του δικτύου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το ΝΣΚ χαρακτηρίζει τη διαδικασία ως συμβιβαστική επίλυση, επισημαίνοντας ότι τα ποσοστά έκπτωσης λειτουργούν ως ελάχιστα και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης προς όφελος του Δημοσίου. Κατά τη συνεδρίαση μειοψήφησε μία Νομικός Σύμβουλος, η οποία υποστήριξε ότι ο τρόπος υπολογισμού της έκπτωσης δεν ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις του νόμου 4531/2018. Κατά την άποψή της, η προβλεπόμενη έκπτωση θα έπρεπε να εφαρμόζεται ενιαία και διαχρονικά, με κατώτατο όριο 15% επί της αρχικής προσφοράς και επιπλέον 20% στο πλαίσιο της συμβιβαστικής διαδικασίας.

Η Επιχειρησιακή Σύμβαση στην Alpha Bank

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Σύλλογο Εργαζομένων της Alpha Bank και τη Διοίκηση της τράπεζας για τη σύναψη νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συναντήσεις μεταξύ της διαπραγματευτικής ομάδας του Συλλόγου και εκπροσώπων της τράπεζας, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος. Συνδικαλιστικές πηγές αναφέρουν ότι η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει μεγάλη, παρά το γεγονός ότι το διεκδικητικό πλαίσιο των εργαζομένων θεωρείται από τον Σύλλογο απολύτως τεκμηριωμένο και ρεαλιστικό. Το πακέτο των αιτημάτων που έχει θέσει ο Σύλλογος Εργαζομένων της Alpha Bank περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις για τις οικονομικές ρυθμίσεις, ειδικές προβλέψεις για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, μέτρα ενίσχυσης της οικογένειας, καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν τη νέα γενιά εργαζομένων στην τράπεζα. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και πρόταση για τη δημιουργία νέας δομής που θα αφορά την υποστήριξη των παιδιών των εργαζομένων, πρωτοβουλία που χαρακτηρίζεται από τον Σύλλογο ως θεσμικά και κοινωνικά αναγκαία. Παρά τις διαφωνίες, η ηγεσία του Συλλόγου εμφανίζεται αισιόδοξη ότι η επιμονή και η τεκμηρίωση των θέσεων θα οδηγήσουν τελικά σε συμφωνία που θα καλύπτει ουσιαστικά όλες τις μισθολογικές κατηγορίες. Μάλιστα, προαναγγέλλεται ότι η νέα σύμβαση θα παρουσιαστεί συγκριτικά και αριθμητικά έναντι αντίστοιχων επιχειρησιακών συμβάσεων άλλων τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτής της σύγκρισης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πρόσφατη επιχειρησιακή σύμβαση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία παρουσιάζεται ως «σημείο αναφοράς». Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, χριστουγεννιάτικο μποναμά 500 ευρώ για εργαζομένους με μικτό μισθό έως 2.500 ευρώ, ενώ για υψηλότερες μισθολογικές κατηγορίες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις 150 ευρώ. Στις θεσμικές παροχές περιλαμβάνονται μισθολογική προώθηση έως 5 ετών, υψηλά επιστημονικά επιδόματα για συγκεκριμένα πτυχία, επίδομα παραμεθορίων περιοχών, καθιέρωση επιχειρησιακού επιδόματος 50 ευρώ για όλους, καθώς και στοχευμένες προσαυξήσεις για ρόλους του Δικτύου. Οι παροχές αυτές εντείνουν την πίεση για ανάλογες ή και βελτιωμένες οικονομικές ρυθμίσεις στην Alpha Bank, καθώς η εργασιακή κινητικότητα εντός του τραπεζικού συστήματος είναι μεγάλη και όποιος δεν θεωρείται ελκυστικός εργοδότης χάνει ταλαντούχα στελέχη.

Η Scope Ratings και ο ΟΔΔΗΧ

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ενέκρινε την καταβολή της ετήσιας αμοιβής προς τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Scope Ratings GmbH για τα έτη 2026 και 2027, με συνολικό κόστος 335.000 ευρώ. Τα ποσά ανέρχονται σε 165.000 ευρώ για το 2026 και 170.000 ευρώ για το 2027, καλύπτοντας τις υπηρεσίες πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Η Scope προσφάτως επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα «BBB» και αναβάθμισε την προοπτική της αξιολόγησης σε «θετική» από «σταθερή». Σύμφωνα με τον οίκο, η αναθεώρηση της προοπτικής αντανακλά την ενισχυμένη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική πειθαρχία και τη σταθερή πορεία αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους. Η Scope σημειώνει πως, εφόσον συνεχιστεί η δημοσιονομική πειθαρχία, προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και βελτιωθεί η εξωτερική θέση της χώρας, η Ελλάδα θα μπορούσε να οδηγηθεί σε περαιτέρω αναβάθμιση εντός των επόμενων 12–18 μηνών. Αντιθέτως, τυχόν δημοσιονομική χαλάρωση, επιδείνωση της αναπτυξιακής δυναμικής ή αύξηση των κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μπορούσαν να ανακόψουν τη θετική προοπτική.

Η Metlen και τα μνημεία της Θεσσαλονίκης

Το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης φωτισμού για την ανάδειξη των Τειχών της Θεσσαλονίκης και του Λευκού Πύργου. Η μελέτη, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τη Metlen και θα δωρηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, αποσκοπεί στη συνολική αναβάθμιση του νυχτερινού προφίλ δύο από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης. Η υπουργός Πολιτισμού Σταυρούλα Μενδώνη επικύρωσε το έργο, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου των μνημείων, φωτορεαλιστικές προσομοιώσεις φωτισμού, φωτομετρική ανάλυση, επιτόπιους δειγματισμούς φωτιστικών σωμάτων και πλήρη τεχνική τεκμηρίωση. Στα παραδοτέα θα περιλαμβάνονται σχέδια τοποθέτησης, πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών, ηλεκτρολογικά διαγράμματα και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης φωτισμού. Η διαδικασία θα εκπονηθεί βάσει των προβλεπόμενων προδιαγραφών με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.