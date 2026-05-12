Η δημοτικότητα του Μερτς μειώνεται σημαντικά με το ακροδεξιό AfD να ξεπερνά τους συντηρητικούς σε αρκετές δημοσκοπήσεις.

Έντονες ήταν οι αποδοκιμασίες κατά του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σε ομιλία του σε ένα σημαντικό συνέδριο συνδικάτων στο Βερολίνο, με τους αντιπροσώπους να τον αποδοκιμάζουν επανειλημμένα ενώ εκείνος υπερασπιζόταν τις επώδυνες οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Απευθυνόμενος στο συνέδριο, ο Μερτς υποστήριξε ότι η Γερμανία δεν μπορεί πλέον να διατηρήσει την ευημερία χωρίς να αναδιαμορφώσει την οικονομία και το κοινωνικό της σύστημα. «Απλώς έχουμε αποτύχει να εκσυγχρονίσουμε τη χώρα μας», δήλωσε ο Μερτς. «Η Γερμανία πρέπει επομένως να συνέλθει».

Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα γρήγορα επιδεινώθηκε όταν ο Μερτς μίλησε για μέτρα λιτότητας και επικείμενες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Η κυβέρνηση συνασπισμού του έχει περάσει εβδομάδες εσωτερικών διαμαχών για το πώς να μειώσει το κόστος, αν και οι υπουργοί τον περασμένο μήνα ενέκριναν ένα πακέτο υγειονομικής περίθαλψης, που στοχεύει στην περικοπή δισεκατομμυρίων από τις δημόσιες δαπάνες.

Ο Μερτς χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος το «πιο δύσκολο στάδιο». «Τίποτα από αυτά δεν είναι κακία εκ μέρους μου ή εκ μέρους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», επέμεινε. «Είναι δημογραφία και μαθηματικά». Αυτή η ατάκα προκάλεσε ένα ακόμη κύμα αποδοκιμασιών από το κοινό.

Η εχθρική αυτή υποδοχή προς τον Μερτς ακολουθεί της διαρκούς μείωσης της δημοτικότητάς του. Στην τελευταία μηνιαία δημοσκόπηση της DeutschlandTrend που δημοσιεύθηκε στις 7 Μαΐου, μόνο το 13% των Γερμανών δηλώνουν ικανοποιημένοι με το έργο του συνασπισμού μεταξύ των συντηρητικών του Μερτς και των Σοσιαλδημοκρατών.

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), την ίδια ώρα έχει ξεπεράσει τους συντηρητικούς του Μερτς σε αρκετές εθνικές δημοσκοπήσεις, εκμεταλλευόμενο την απογοήτευση για την οικονομική στασιμότητα, τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας και τις αντιδημοφιλείς μεταρρυθμίσεις.

Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν και οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς έχουν επιδεινώσει ακόμα περισσότερο τα οικονομικά προβλήματα της Γερμανίας, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να μειώσει τις οικονομικές της προβλέψεις. Η πίεση αναμένεται να ενταθεί ενόψει των κρίσιμων κρατιδιακών εκλογών στην Ανατολική Γερμανία τον Σεπτέμβριο, τις οποίες προβλέπεται να κερδίσει το AfD.

Ο Μερτς, ωστόσο, κάλεσε τα συνδικάτα να συνεργαστούν με την κυβέρνησή του για τις μεταρρυθμίσεις. «Χρειαζόμαστε αυτήν την κοινή αναζήτηση τρόπων για να προχωρήσουμε τη χώρα μας μπροστά», είπε.

Με πληροφορίες της DW/Politico