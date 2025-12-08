Ο Νάσος Ηλιόπουλος από την Νέα Αριστερά, επιτέθηκε σήμερα στην κυβέρνηση και τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου, κάνοντας λόγο για «καραμπινάτο σκάνδαλο».

Σφίγγει ο κλοιός για την κυβέρνηση, αναφορικά με το ζήτημα που ανέκυψε για το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), μετά τη σειρά δημοσιευμάτων που μιλούν για σειρά απευθείας αναθέσεων σε «γαλάζια παιδιά» και εικονικών διαγωνισμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος από την Νέα Αριστερά, επικαλούμενος αυτά τα δημοσιεύματα, επιτέθηκε σήμερα στην κυβέρνηση και τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου, κάνοντας λόγο για «καραμπινάτο σκάνδαλο», λέγοντας πως «έδωσαν 450.000 ευρώ για σίτιση με τις εστίες κλειστές» και πως η «η γαλάζια συμμορία που στήσατε στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ κόστιζε 6 εκατ. το χρόνο».

Ο υφυπουργός Παιδείας, απάντησε πως αυτά τα 6 εκατ. το χρόνο προέρχονται από εξοικονόμηση πόρων. Ωστόσο όταν του ζητήθηκε από τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς να καταθέσει το πόρισμα της οικονομικής αστυνομίας για την υπόθεση, ο κ. Παπαιωάννου πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα απαντώντας γενικόλογα πως «όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει από το υπουργείο, δείχνουν ότι «αυτή η κυβέρνηση σέβεται το χρήμα του λαού και το χρησιμοποιεί όσο καλύτερα για Έλληνα πολίτη».

Ο Νάσος Ηλιόπουλος επανήλθε και αντί άλλου σχολίου, απάντησε με την παράφραση ενός συνθήματος της φοιτητικής παράταξης του κυβερνώντος κόμματος. Από το «Α… και Ου… που φώναζε δίπλα στον Άδωνι Γεωργιάδη για την ΔΑΠ ΝΔΦΚ, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς του είπε: «Και Α.. και Ου… αναθέσεις παντού…». Εκτός από το σύνθημα, από την Νέα Αριστερά θα αυξηθεί το πρέσινγκ για την υπόθεση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα κατατεθεί μέσα στις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί αίτημα κατάθεσης εγγράφων, ώστε να διαβιβαστεί στη Βουλή, το πόρισμα της οικονομικής αστυνομίας για την υπόθεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μ.Ι.