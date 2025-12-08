Μηνύματα ενότητας προς την Ουκρανία από τους ηγέτες της Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας, λίγο πριν την έναρξη της συνάντησής τους στο Λονδίνο.

«Το πεπρωμένο της Ουκρανίας είναι το πεπρωμένο της Ευρώπης» είναι το μήνυμα Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς προς τον Ζελένσκι, πριν τη συνάντηση που έχουν οι ηγέτες της Ευρώπης με τον Ουκρανό πρόεδρο στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Οι ηγέτες της Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας επαναβεβαίωσαν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία με τον Βρετανό πρωθυπουργό να περιγράφει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία ως «κρίσιμο στάδιο της προσπάθειας για ειρήνη» ενώ τόνισε την ανάγκη για μια δίκαιη και διαρκή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

«Τα πράγματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά σήμερα είναι... η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ» έσπευσε να επισημάνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ευχαρίστησε τους συμμάχους του για την οργάνωση της συνάντησης. «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες συναντήσεις» τόνισε ο Ζελέσνκι, τον οποίο υποδέχθηκε θερμά ο Στάρμερ στη Ντάουνινγκ Στριτ, και επισήμανε πως υπάρχουν πράγματα «που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς τους Αμερικανούς, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς την Ευρώπη».

Ο Εμανουέλ Μακρόν, από την πλευρά του τόνισε πως «η ρωσική οικονομία αρχίζει να υποφέρει, ειδικά μετά τις τελευταίες κυρώσεις μας. Όλοι υποστηρίζουμε την Ουκρανία και όλοι υποστηρίζουμε την ειρήνη». Πρόσθεσε πως «έχουμε πολλά χαρτιά στα χέρια μας».

Ο Φρίντριχ Μερτς από την άλλη εμφανίστηκε «σκεπτικός σχετικά με ορισμένες από τις λεπτομέρειες στα έγγραφα για το ειρηνευτικό σχέδιο που ετοίμασαν οι ΗΠΑ» και όπως είπε αυτός είναι και ο λόγος της συνάντησής τους. Πρόσθεσε ακόμη πως «αυτή θα μπορούσε να είναι μια αποφασιστική στιγμή για όλους μας, γι' αυτό προσπαθούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία... το πεπρωμένο αυτής της χώρας, είναι το πεπρωμένο της Ευρώπης».

Η ατζέντα των ηγετών

Οι ηγέτες θα συνεχίσουν τις συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών. Οι διπλωματικές προσπάθειες επικεντρώνονται στο προτεινόμενο από τις ΗΠΑ ειρηνευτικό σχέδιο και σε πιθανά σημεία τριβής. Ένα βασικό ζήτημα, οι εγγυήσεις ασφαλείας, φαίνεται να βρίσκεται ψηλά στην σημερινή ατζέντα, σύμφωνα με τους ηγέτες.

«Οι τέσσερις μας θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τα διάφορα ζητήματα του ειρηνευτικού σχεδίου, να το κάνουμε κατ' ιδίαν και να σημειώσουμε πρόοδο. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι αυτή η σύγκρουση είναι σχεδόν τεσσάρων ετών, ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος και, ως εκ τούτου, αν πρόκειται να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, πρέπει να είναι δίκαιη - επειδή η Ουκρανία έχει υποστεί βαριές, βαριές απώλειες και έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για έναν πόλεμο που δεν ήταν δική της ευθύνη - αλλά πρέπει επίσης να είναι διαρκής, επειδή γνωρίζουμε ότι ο Πούτιν δεν σέβεται συμφωνίες που δεν έχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, οπότε σε αυτό θα επικεντρωθούμε» επισήμανε ο Στάρμερ.

