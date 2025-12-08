Για τη χρήση σχετικού πιστοποιητικού, οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται εκ του νόμου να ελέγχουν την ηλικία – όπως περίπτερα, καταστήματα πώλησης αλκοόλ, κλπ – παράγουν μέσω της εφαρμογής έναν μοναδικό QR code.

Η κυβέρνηση ενεργοποιεί μια νέα, ολοκληρωμένη διαδικασία ψηφιακής επαλήθευσης ηλικίας μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, με στόχο την αυστηρότερη προστασία των ανηλίκων και τη θωράκιση της αγοράς απέναντι σε παράνομες πωλήσεις προϊόντων καπνού, αλκοόλ και νικοτίνης.

Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6503/05.12.2025, καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία του νέου συστήματος και ορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούν πλέον να διενεργούν τον απαιτούμενο έλεγχο ηλικίας μέσω μιας απλής, ψηφιακής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, στο Gov.gr Wallet εντάσσεται ειδική λειτουργικότητα που επιτρέπει στους πολίτες να δημιουργούν και να αποθηκεύουν ένα πιστοποιητικό επαλήθευσης ηλικίας, το οποίο εκδίδεται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας με τα κρατικά μητρώα. Το πιστοποιητικό ισχύει έως τέσσερις μήνες, περιλαμβάνει τη φωτογραφία του χρήστη και επιβεβαιώνει μόνο αν εκείνος πληροί το απαιτούμενο ηλικιακό όριο, χωρίς να αποκαλύπτονται η ημερομηνία γέννησης ή άλλα προσωπικά δεδομένα. Η τεχνική υλοποίηση βασίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα του ψηφιακού πορτοφολιού ταυτότητας EUDI Wallet, καθιστώντας το σύστημα συμβατό με τις μελλοντικές πανευρωπαϊκές ψηφιακές ταυτότητες.

Για τη χρήση του πιστοποιητικού, οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται εκ του νόμου να ελέγχουν την ηλικία – όπως περίπτερα, καταστήματα πώλησης αλκοόλ, ηλεκτρονικά καταστήματα, κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ – παράγουν μέσω της εφαρμογής έναν μοναδικό QR code. Ο καταναλωτής σαρώνει τον κωδικό με το κινητό του, επιλέγει το αποθηκευμένο πιστοποιητικό και επιτρέπει την κοινοποίησή του, ώστε η επιχείρηση να λάβει άμεσα επιβεβαίωση ότι εμπίπτει ή όχι στην κατάλληλη ηλικιακή κατηγορία (15+, 18+ ή 21+). Η διαδικασία είναι αντίστοιχη τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό περιβάλλον, διευκολύνοντας την εφαρμογή της νομοθεσίας σε ηλεκτρονικά καταστήματα που διαθέτουν περιορισμένα προϊόντα.

Κεντρικό στοιχείο της ρύθμισης αποτελεί η αυστηρή προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας και υποχρεούται να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, με κρυπτογράφηση των δεδομένων καταγραφής και διατήρησή τους για δέκα χρόνια αποκλειστικά για λόγους ιχνηλασιμότητας. Καμία επιχείρηση δεν αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες πέρα από τη φωτογραφία και την επιβεβαίωση της ηλικιακής ομάδας του χρήστη, περιορίζοντας στο ελάχιστο την έκθεση προσωπικών δεδομένων.