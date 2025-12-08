«Έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία που βλέπει ότι οι ανισότητες οξύνονται. Η κοινωνία βράζει» τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Θετική χαρακτήρισε την κινητικότητα στον προοδευτικό χώρο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σε συνέντευξή του στον Αθήνα 9,84, ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε μεταξύ άλλων πως «το χειρότερο, ειδικά σε αυτήν την συνθήκη, είναι να υπάρχει στασιμότητα και να βαλτώσει η συζήτηση στον χώρο της Αριστεράς και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο» και υπενθύμισε πως η Νέα Αριστερά εδώ και ενάμιση χρόνο έχει θέσει ως κεντρική προτεραιότητα τη συγκρότηση λαϊκού μετώπου. «Δεν εμφανιζόμαστε τώρα στη συζήτηση. Πρώτοι μιλήσαμε για την ανάγκη συγκρότησης λαϊκού μετώπου και έχουμε πάρει πρωτοβουλίες έτσι ώστε να υπάρχει συζήτηση μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς σε μια συγκεκριμένη προγραμματική βάση».

Συνδέοντας την πολιτική κινητικότητα με την κοινωνική πίεση που υπάρχει, σημείωσε πως «δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι πολιτική κάνουμε μέσα από και για την κοινωνία. Η κοινωνία βράζει. Αυτό που συμβαίνει με τους αγρότες τις τελευταίες ημέρες δεν είναι απλώς και μόνο ένα πυροτέχνημα ή μια κυβερνητική αστοχία της τελευταίας στιγμής. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία που βλέπει ότι οι ανισότητες οξύνονται» και πρόσθεσε ότι την ώρα που χορεύουν τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης για τους λίγους και ισχυρούς, για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία δεν βγαίνει ο μήνας ενώ το διαθέσιμο εισόδημα του μέσου μισθού είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη, ακόμα και από τη Βουλγαρία.

Σε ό,το αφορά στις συμμαχίες, ο Αλέξης Χαρίτσης, επανέλαβε ότι η αφετηρία είναι οι προγραμματικές θέσεις. «Το κρίσιμο είναι οι καθαρές απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα: τι θα γίνει με την ακρίβεια; Θα μιλήσουμε για το σπάσιμο των καρτέλ; Για πλαφόν στις τιμές; Για μείωση του ΦΠΑ ή θα μείνει η ακρίβεια ως νέα κανονικότητα;».

Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε το ζήτημα των μισθών διερωτώμενος πως «Θα υπάρξουν επιτέλους αξιοπρεπείς μισθοί ή θα βλέπουμε οι ονομαστικές αυξήσεις να είναι χαμηλότερες από τον πληθωρισμό;».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκρότηση της Νέας Αριστεράς ήταν και παραμένει συγκρότηση ενός κόμματος «που θέλει να πει τα πράγματα με το όνομα τους από τη σκοπιά της Αριστεράς και να παίρνει καθαρές θέσεις με όρους σαφήνειας απέναντι στην κοινωνία» διευκρινίζοντας ότι καθαρές δεν σημαίνει «με όρους ιδεολογικής καθαρότητας, αλλά με όρους σαφήνειας απέναντι στην κοινωνία». Το μεγάλο στοίχημα για την Αριστερά στις σημερινές συνθήκες είναι για τον κ. Χαρίτση να αντιστραφεί αυτή η πορεία, η οποία οδήγησε στην εκλογική συντριβή του 2023 και έχει να κάνει με μια στροφή στο κέντρο και με μια λογική πολιτικής του μέσου όρου.

Για τις συζητήσεις περί συνεργασιών, σημείωσε πως «μέτωπο δεν θα κάνουμε με τον εαυτό μας. Μέτωπο θα κάνουμε με αυτούς που μπορούμε να συμφωνήσουμε στα στοιχειώδη» προσθέτοντας πως στόχος είναι να μην υπάρξει «τρίτη ευκαιρία για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και της Δεξιάς», καθώς αυτό θα είναι καταστροφικό για την κοινωνική πλειοψηφία.

Τέλος, για τις εσωτερικές συζητήσεις στη Νέα Αριστερά, ανέφερε ότι [στο κόμμα μας συζητάμε ανοιχτά, δημοκρατικά και συντροφικά» χαρακτηρίζοντας θεμιτή την ύπαρξη διαφορετικών απόψεων. «Θα συζητήσουμε, θα συνθέσουμε και θα προχωρήσουμε, ώστε να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης.

{https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1197602918997702}