Η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο θα εκθέτει μόνιμα στους χώρους της 70 σπάνιες φωτογραφίες του διεθνούς φήμης Αμερικανού φωτογράφου Robert McCabe, μετά την αποδοχή της δωρεάς του από το υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η παραχώρηση 34 έγχρωμων και 36 ασπρόμαυρων φωτογραφιών, συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, οι οποίες αποτυπώνουν την Ελλάδα της δεκαετίας του 1950 μέσα από το ιδιαίτερο βλέμμα του δημιουργού. Η δωρεά αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στη μακρόχρονη σχέση του McCabe με την Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1954, όταν σε ηλικία 21 ετών επισκέφθηκε τη χώρα και μαγεύτηκε από τα τοπία και τον τρόπο ζωής.

Γεννημένος στο Σικάγο το 1934, ο McCabe ήρθε σε επαφή με τη φωτογραφία από πολύ μικρός, χάρη στο περιβάλλον της «New York Daily Mirror», όπου εργαζόταν ο πατέρας του, και από τα παιδικά του κιόλας χρόνια άρχισε να κυνηγά «ειδήσεις» με μια Kodak Baby Brownie στο χέρι. Μεγαλώνοντας, εγκατέλειψε το ρεπορτάζ για χάρη της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, αναζητώντας την καθαρότητα της σύνθεσης σε τοπία, ανθρώπους και στιγμιότυπα καθημερινότητας.

Η πρώτη του γνωριμία με τη χώρα υπήρξε καθοριστική: σε μια Ελλάδα που δεν είχε ακόμη ανακαλύψει τον τουρισμό, ο McCabe αισθάνθηκε εξερευνητής ενός άγνωστου κόσμου. Με τη Rolleiflex και φιλμ Plus-X κατέγραψε εικόνες που αργότερα εκτέθηκαν στη Firestone Library του Princeton, ενώ το 1957 εργάστηκε για τη National Geographic Society φωτογραφίζοντας τις Κυκλάδες σε Kodachrome. Το έργο του παρουσιάστηκε έκτοτε σε εκθέσεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ πολυάριθμες εκδόσεις του έχουν αποτυπώσει την ιδιαίτερη ματιά του πάνω στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Οι φωτογραφίες που δωρίζονται στην Πρεσβεία του Βερολίνου περιλαμβάνουν χαρακτηριστικές σκηνές ζωής και τοπία της δεκαετίας του 1950, αποτελώντας πολύτιμο τεκμήριο μιας εποχής που ο ίδιος ο McCabe έχει περιγράψει ως χρόνια αθωότητας για τη χώρα. Η μόνιμη έκθεσή τους στους χώρους της Πρεσβείας αναμένεται να λειτουργήσει ως πολιτιστικός σύνδεσμος με το ελληνικό παρελθόν, αλλά και ως φόρος τιμής στην πολύχρονη προσφορά του φωτογράφου στην προβολή της Ελλάδας διεθνώς.