Το σχόλιο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις μπαλωθιές σε εκδήλωση για το παραδοσιακό άναμμα του δέντρου.

Με μία μόνο φράση ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να σχολιάσει τις μπαλωθιές στην εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου σε περιοχή του δήμου Χανίων.

«Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ ενάντια στην οπλοκατοχή στη Κρήτη μετρήθηκε ακόμη μια φορά στους Κάμπους Κεραμιών του Δήμου Χανίων, όπου με αφορμή εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου έπεσαν πυροβολισμοί. Αριστεία, επιτελικό κράτος» σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται πως κατά το παραδοσιακό άναμμα του δέντρου στους Κάμπους Κεραμιών του Δήμου Χανίων αργά το απόγευμα της Κυριακής, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η εκδήλωση, ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Το περιστατικό κατήγγειλαν στο zarpanews.gr και στην αστυνομία τρεις πολίτες, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν τελικά έφτασε περιπολικό στο σημείο. Πηγές ανέφεραν πως ο δράστης έχει ήδη ταυτοποιηθεί και πρόκειται για άτομο γνωστό στην τοπική κοινότητα.

Η αντίδραση των διοργανωτών ήταν άμεση, καθώς έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο συγκεκριμένος άνδρας δεν συμμετείχε στο μουσικό πρόγραμμα της δημοτικής εκδήλωσης, αλλά ήταν καλεσμένος σε κοινωνική συγκέντρωση που πραγματοποιούνταν σε σπίτι λίγα μέτρα μακριά από την πλατεία.

Υπενθυμίζεται πως μετά το μακελειό στα Βορίζια, το υπουργείο προστασίας του Πολίτης και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε ανακοινώσει βαρύγδουπες δηλώσεις για σκληρή στάση απέναντι στους άσκοπους πυροβολισμούς και την οπλοκατοχή/ οπλοχρησία.