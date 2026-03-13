Ο Σωκράτης Φάμελλος στην «Πελοπόννησο». Όσα είπε για ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα και πόλεμο στο Ιράν.

Από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη στάση της Ελλάδας, μέχρι την ακρίβεια, το μεταναστευτικό και τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό μίλησε ο Σωκράτης Φάμελλος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξή του στην «Πελοπόννησο», αναπτύσσει τις θέσεις του κόμματος και περιγράφει το σχέδιο για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου. Παράλληλα, απαντά στα ερωτήματα για τις συνεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς, την πορεία της αντιπολίτευσης και τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό σκηνικό της επόμενης περιόδου.

Για τον πόλεμο στο Ιράν

Ζούμε πολύ κρίσιμες στιγμές με την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θεωρούμε πως ήταν λανθασμένη και απαράδεκτη η πολεμική παρέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Εχουμε ήδη τοποθετηθεί για τα σοβαρά προβλήματα του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν και την παραβίαση θεμελιωδών ανθρώπινων και δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Ομως, πιστεύουμε ότι η λύση πρέπει να βρίσκεται στο πλαίσιο του ΟΗΕ με βάση το διεθνές δίκαιο και ο ιρανικός λαός να δώσει απαντήσεις για το μέλλον του. Καμία στρατιωτική επέμβαση δεν έφερε δημοκρατία. Είναι γεγονός ότι έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή να έχουμε ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Τους Ελληνες μας ενώνει το «όχι στον πόλεμο».

Μην ξεχνάμε, πως είναι και η άμυνα της πατρίδας μας το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς οργανισμοί.

Για την Κύπρο

Μετά την εξέλιξη την οποία είχαμε, ήταν ξεκάθαρη και αυτονόητη η υποστήριξή μας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Προφανώς είμαστε υπέρ της υποστήριξης με την αποστολή δηλαδή ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων, χωρίς καμία αμφισβήτηση και κανένα δισταγμό.

Ομως, αν κάποιος ήθελε να λειτουργήσει προς όφελος της ειρήνης και της ασφάλειας, με βάση το διεθνές δίκαιο και με μια δυναμική εξωτερική πολιτική, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί αυτής της αρνητικής εξέλιξης στη Μέση Ανατολή.

Οταν υπήρξαν τα γεγονότα στη Συρία, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μιλήσει για μια διεθνή διάσκεψη, στην Ανατολική Μεσόγειο για τα θέματα της Μέσης Ανατολής, που θα έπρεπε να τη ζητήσει η χώρα μας, ως μη μόνιμο μέλος της Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΟΗΕ, να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ενωση και οι χώρες της Μέσης Ανατολής, άρα να δημιουργηθούν οι διπλωματικοί κανόνες για να υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια. Δεν υπήρξαν τέτοιες πρωτοβουλίες.

Επίσης, θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες, όπως να υλοποιηθούν αποφάσεις που έχουν παρθεί, να μην γίνεται εμπόριο όπλων με χώρες που συμμετέχουν σε επεμβάσεις, να είναι αποπυρηνικοποιημένοι.

Εμείς, πριν γίνει η επέμβαση στο Ιράν, είχαμε τοποθετηθεί για αυτό το ζήτημα. Και είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρχει μια ειρηνική επίλυση και πως θα έπρεπε να λυθούν τα θέματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων στο Ιράν που υπάρχει ένα θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα εξαλειφθεί.

Για την ακρίβεια

Το πρόβλημα της ακρίβειας δεν είναι μόνο εισαγόμενο. Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια σαφέστατα και έχουν εργαλεία εντός της χώρας που δεν σήμερα υλοποιούνται.

Γιατί δεν μπορεί να γίνει τώρα μείωση ή μηδενισμός των έμμεσων φόρων όπως μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα φάρμακα για ένα διάστημα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ελάχιστο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ενωση; Θα είχαν άμεσο αποτέλεσμα.

Επιπλέον, η αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας επιβάλλει και ένα παρατηρητήριο τιμών από το χωράφι στο ράφι το οποίο θα αντιμετωπίσει και την αισχροκέρδεια στην περιοχή των μεσαζόντων, αλλά δεν έχει γίνει.

Δεν μπορεί η ΔΕΗ το 2025 να έχει δύο δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Μοιράστε το στα νοικοκυριά να δείτε πόσα λεφτά είναι. Επίσης δεν μπορούν οι τράπεζες να έχουν επίσης τέτοια ακραία κερδοσκοπία. Να υπάρχει δηλαδή τράπεζα με 1,5 δισεκατομμύριο κέρδη.

Αυτά λύνονται με τον δημόσιο έλεγχο. Σε αγαθά με μονοπωλιακό ή ολιγοπωλιακό χαρακτήρα, όπως το ρεύμα και οι τράπεζες, πρέπει να υπάρχει δημόσιος έλεγχος.

Για ΗΠΑ και Ισραήλ

Οταν αφήνονται κάποιοι ηγέτες να λειτουργούν ως σερίφηδες και με αναθεωρητικές λογικές παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, δημιουργούνται κίνδυνοι για την ανθρωπότητα.

Θα έπρεπε η Ευρώπη με ισχυρή διπλωματία με ενοποίηση της εξωτερικής πολιτικής αλλά και ο αποδυναμομένος ΟΗΕ με στήριξη από όλες τις χώρες να έχουν λάβει μέτρα. Στον πόλεμο τον δασμών ενοποιήθηκε η διεθνής κοινότητα.

Γενικότερα υπάρχει καθυστέρηση στην Ευρώπη στο να διατυπώσει μια δική της ατζέντα για τα ζητήματα αυτά. Εμείς μιλάμε ξεκάθαρα για ευρωπαϊκή ενοποίηση. Σήμερα δεν έχουμε την Ευρώπη που θέλουμε.

Για δημοσκοπήσεις

Οι δημοσκοπήσεις αναφέρονται στην πρόθεση των πολιτών με βάση τις διαθέσιμες προτάσεις.

Εμείς έχουμε δύο καθήκοντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει πιο καθαρή φωνή και πολύ σύντομα οι δυνάμεις να τοποθετηθούν θετικά στην πρότασή μας για να υπάρχει νέο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, ώστε να είναι διαθέσιμο στους πολίτες. Υπάρχει θετική άποψη στην κοινωνία και παράσταση νίκης σε μια συνεργασία. Αλλά πρέπει να διατυπωθεί.

Για συνεργασίες

Θα κάνω τα πάντα για να υπάρχει μια τέτοια συνεργασία γιατί οι λογικές αυτονομίας δεν βοηθούν την κοινωνία. Εχω δεσμευτεί να αποδείξουμε τι σημαίνει κυβερνώσα αριστερά και τι σημαίνει κόμμα που αναλαμβάνει ευθύνες ενός της κοινωνίας.

Θα κάνουμε, λοιπόν, τα πάντα και εγώ προσωπικά για να υπάρχουν συνεργασίες. Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί συντεταγμένα και οργανωμένα σε αυτή την κατεύθυνση.

Για κόμμα Τσίπρα

Το έχουμε αποφασίσει ήδη. Θα ζητήσουμε να υπάρχουν συγκλίσεις και ενιαία προοδευτική έκφραση, να μην υπάρχουν κρυφά χαρτιά.

Θ.Λ.: Τι σημαίνει συγκλίσεις; Ποιος θα πάει σε ποιον; Θα γίνει άλλο σχήμα;

Να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πρόγραμμα και ένα κοινό ψηφοδέλτιο.

Θ.Λ.: Σε ένα σχήμα κάτω από το κόμμα του κ. Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και ποιον άλλο;

Αυτή τη στιγμή κάνετε κάποιες υποθέσεις, ενώ δεν έχουν διατυπωθεί ακόμα οι αποφάσεις.

Θ.Λ.: Υποθετικά μιλάμε.

Εμείς έχουμε αποφασίσει. Για να πιστέψει η κοινωνία ότι μπορεί να γίνει η συνεργασία και να καταλάβει πάνω σε ποιο πρόγραμμα, εμείς δεν βάζουμε αποκλεισμούς και προϋποθέσεις για να πετύχουμε αυτή τη συνεργασία.

Θ.Λ.: Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη συνεργασία θα παραμείνει ως κόμμα;

Μα είναι κόμμα ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει αλλάξει σελίδα ακριβώς για να είμαστε ένα οργανωμένο και σοβαρό κόμμα. Αρα θα παραμείνει έτσι.

Κάνουμε μια συζήτηση υποθέσεων, η οποία δεν έχει βάση. Δεν δέχομαι ότι υπάρχει τέτοιο ερώτημα. Κάναμε μια μεγάλη αλλαγή για να έχουμε ένα οργανωμένο κόμμα που μπορεί να βοηθήσει την υπόθεση των συνεργασιών. Αυτό προϋποθέτει πρώτα απ’ όλα να διατυπωθεί η βούληση, να υπάρχει το πρόγραμμα, να φτιαχτεί ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Είναι πάρα πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν ακόμα. Και το κάνουμε υποθέσεις ή προβλέψεις θεωρώ ότι αδυνατίζει τον σκοπό.

Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, με κοινή προγραμματική δέσμευση και κοινό ψηφοδέλτιο για να δεσμευτούμε ότι θα διώξουμε την κυβέρνηση της διαφθοράς.

Η συνέντευξη στους Θ.Λουλούδη και Πρ. Κόγκο

