Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί ως αρχηγός της 17Ν σε 17 φορές ισόβια κι επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία στις εγκληματικές ενέργειες της οργάνωσης.

Με ταξί επιστρέφει στις φυλακές Κορυδαλλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνοδεία περιπολικού. Νωρίτερα, αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του στον Βύρωνα μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την αναίρεση του βουλεύματος με το οποίο είχε ανάψει το «πράσινο φως» για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17Ν.

Η «ελευθερία» του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου διήρκησε μόλις τρεις μόλις εβδομάδες, αν και με περιοριστικούς όρους. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί ως αρχηγός της 17Ν σε 17 φορές ισόβια κι επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία στις εγκληματικές ενέργειες της οργάνωσης. Το βούλευμα του Συμβούλιο Εφετών Πειραιά που άνοιξε την πόρτα της φυλακής στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο την 21η Μαΐου, ανατράπηκε από τον Άρειο Πάγο, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στη φυλακή.

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Το δικαστικό συμβούλιο του Ανωτάτου Δικαστηρίου πριν από λίγο έκανε δεκτή την αναίρεση που άσκησε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, θεωρώντας ότι δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές ούτε οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου για την υφ’ όρον απόλυση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και κατά τη γνώμη του, κακώς αποφυλακίστηκε, αφού δεν έχει εκτίσει τα 25χρόνια που προβλέπεται για τους πολυϊσοβίτες.

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Το «πράσινο φως» για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άναψε, με την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης. Είχαν προηγηθεί άλλες τέσσερις του αιτήσεις οι οποίες ωστόσο είχαν απορριφθεί. Η τελευταία προσπάθειά του για αποφυλάκιση έγινε τον Οκτώβριο του 2025 αλλά η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική.

Σε πρώτο βαθμό το δικαστικό συμβούλιο Πειραιά απέρριψε την αίτησή του αλλά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε έφεση και έτσι η υπόθεση του κρίθηκε από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά που είπε τελικά «ναι» στην αποφυλάκισή του, περίπου έναν χρόνο νωρίτερα από τη συμπλήρωση της πραγματικής έκτισης ποινής των 25 ετών.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πέρασε ελεύθερος την πόρτα της φυλακής, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της τακτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και της υποχρεωτικής διαμονής στον Βύρωνα, όπου βρίσκεται η κατοικία του.

Μετά την απόφαση για αναίρεση του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, ουσιαστικά αναβιώνει το πρωτόδικο βούλευμα που είχε απορρίψει την αίτηση αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Για το λόγο αυτό ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17Ν θα πρέπει να οδηγηθεί και πάλι στη φυλακή όπου και θα περιμένει να κριθεί εκ νέου η αίτησή του από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά με διαφορετική όμως σύνθεση.

Να σημειωθεί πάντως πως στη φυλακή εξακολουθούν να κρατούνται επίσης οι Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Χριστόδουλος και Σάββας Ξηρός.

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