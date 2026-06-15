Με εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους θα μιλήσει σήμερα στη Νίκαιο ο Αλέξης Τσίπρας.

Να «εγκαινιάσει» μια νέα σχέση ανάμεσα στους πολιτικούς και τους πολίτες, ώστε να κάνει πράξη το σύνθημα της ΕΛΑΣ «από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία», φιλοδοξεί ο Αλέξης Τσίπρας, που σήμερα, στις 19.30, στην πλατεία «17ης Αυγούστου» της Νίκαιας, θα συζητήσει με εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους από την ευρύτερη περιοχή.

Συζητώντας με τους πολίτες

Πριν από περίπου δύο μήνες, η πρωτοβουλία «Unmute Now» που δημιουργήθηκε πρόσφατα από νέους ανθρώπους που θέλησαν να στηρίξουν την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στην πρώτη γραμμή, πραγματοποίησε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, όπου τον λόγο πήραν οι ίδιοι. Και μίλησαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, πραγματοποίησε και μια αντίστοιχη εκδήλωση στην Αθήνα, όπου τον λόγο πήραν 16 νέες και νέοι. Η διαφορά ήταν ότι ανάμεσα στους ακροατές ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στη συνέχεια πήρε τον λόγο, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η στέγη, οι εργασιακές σχέσεις και η κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων.

Ο τρόπος που διοργανώθηκε η παραπάνω εκδήλωση, φαίνεται πως άρεσε ιδιαίτερα στον πρώην πρωθυπουργό, καθώς «υιοθέτησε» το μοντέλο της. Έτσι, σήμερα στη Νίκαια, αναμένεται να παρακολουθήσουμε κάτι αντίστοιχο. Μόνο που αντί για μόνο νέους, οι ομιλητές που θα παρουσιάσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας τους, θα είναι άνθρωποι από την ευρύτερη γειτονιά. Εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, επιστήμονες που ζουν τις συνέπειες της υπερδεκαπενταετούς κρίσης, η οποία απλά αλλάζει μορφή με την πάροδο των ετών.

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Όπως λένε από την Αμαλίας, «ήρθε η ώρα να πάρουν τον λόγο οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται δίπλα μας, στις γειτονιές της Αθήνας. Η φωνή της πόλης είναι οι αγωνίες του κόσμου που ζει εκεί, και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέλει να την ακούσει». Η ΕΛ.Α.Σ. δηλώνει πως θέλει να ακούσει τους ανθρώπους που εργάζονται ατελείωτες ώρες, και υποστηρίζει πως ήρθε η ώρα να σπάσει το στερεότυπο της παθητικής συμμετοχής και να ξαναδημιουργηθεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης. Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι η σχέση με την πολιτική να μην εξαντλείται στο χειροκρότημα και την ψήφο μία φορά στα 4 χρόνια.