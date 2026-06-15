Η πρόσφατη απόφαση 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των οφειλών των δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη εξελίσσεται σε νέο πεδίο πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης.

Νέο πεδίο κοινωνικής αντιπαράθεσης έφερε η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

Από τη μία πλευρά, ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης ζητά, μέσω επίκαιρης ερώτησης προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την άμεση και καθολική εφαρμογή της δικαστικής απόφασης από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς και τον επανυπολογισμό των οφειλών όπου απαιτείται. Από την άλλη, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη προειδοποιεί ότι δεν θα αποδεχθεί καμία νομοθετική ή κυβερνητική παρέμβαση που θα μπορούσε να αλλοιώσει το περιεχόμενο ή τα αποτελέσματα της απόφασης, κάνοντας λόγο για δικαίωση χιλιάδων δανειοληπτών και ζητώντας την πλήρη συμμόρφωση τραπεζών, servicers και funds. Το ζήτημα αποκτά πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι δανειολήπτες αναμένουν τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που θα καθορίσουν τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής κρίσης στην πράξη.

Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη: «Καμία παρέμβαση στην απόφαση 6/2026 του Αρείου Πάγου»

Σκληρή προειδοποίηση προς την κυβέρνηση, τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τα επενδυτικά κεφάλαια (funds) απευθύνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, με αφορμή τα σενάρια που, σύμφωνα με τον ίδιο, διακινούνται για ενδεχόμενη νομοθετική παρέμβαση στην εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος τονίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακύρωση ή αλλοίωση του περιεχομένου της συγκεκριμένης δικαστικής απόφασης, την οποία χαρακτηρίζει «ιστορική» για τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη. Όπως επισημαίνει, οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής της θα βρει απέναντί της όχι μόνο τους ίδιους τους δανειολήπτες αλλά και κάθε πολίτη που πιστεύει στην αρχή του κράτους δικαίου.

Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η απόφαση της Ολομέλειας δεν αφορά ένα τεχνικό ή λογιστικό ζήτημα, αλλά συνιστά κορυφαία δικαστική κρίση που αποκαθιστά, όπως αναφέρει, μια πολυετή αδικία εις βάρος χιλιάδων υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Παράλληλα, κάνει λόγο για χρόνια αυθαίρετων και καταχρηστικών ερμηνειών που επιβάρυναν οικονομικά οικογένειες οι οποίες είχαν ήδη πληγεί από την οικονομική κρίση.

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Στην ανακοίνωση εκφράζεται επίσης η θέση ότι τυχόν νομοθετική παρέμβαση με στόχο την τροποποίηση των αποτελεσμάτων της απόφασης θα συνιστούσε θεσμική εκτροπή και παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, καθώς θα παρενέβαινε σε αμετάκλητη δικαστική κρίση.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη εφαρμογή της απόφασης 6/2026, ζητώντας παράλληλα να υποχρεωθούν οι servicers και τα funds να επανυπολογίσουν το σύνολο των σχετικών οφειλών. Επιπλέον, ζητά να επιστραφούν στους δανειολήπτες ποσά που, κατά την άποψή του, επιβλήθηκαν αχρεωστήτως εξαιτίας εσφαλμένων υπολογισμών, καθώς και να σταματήσει κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης.

Κλείνοντας, ο Σύλλογος προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε απόπειρα ανατροπής της απόφασης θα προκαλέσει ευρύ κύκλο αντιδράσεων, συμπεριλαμβανομένων νομικών ενεργειών, παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και κινητοποιήσεων. «Οι δανειολήπτες δεν είναι αριθμοί στους ισολογισμούς των funds», αναφέρει χαρακτηριστικά, καλώντας την κυβέρνηση να επιλέξει, όπως σημειώνει, ανάμεσα στην προστασία των πολιτών και στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επενδυτικών κεφαλαίων.

Επίκαιρη ερώτηση Μαμουλάκη

Με την ερώτησή του, ο κ. Μαμουλάκης ζητά από την κυβέρνηση να διευκρινίσει ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε τράπεζες και servicers να εφαρμόσουν άμεσα και καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, χωρίς να απαιτηθούν νέες δικαστικές διαδικασίες από τους δανειολήπτες.

Την άμεση εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που αφορά τον τρόπο υπολογισμού των οφειλών των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη, ζητά με επίκαιρη ερώτησή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έδωσε τέλος σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη σχετικά με τον υπολογισμό των οφειλών των δανειοληπτών του Ν. 3869/2010, δικαιώνοντας ουσιαστικά χιλιάδες πολίτες που είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με, κατά την κρίση των δικαστηρίων, υπέρμετρες απαιτήσεις από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, στις δικαστικές ρυθμίσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Νόμου Κατσέλη το επιτόκιο θα πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η ερμηνεία αυτή, όπως αναφέρεται, συνάδει με τον σκοπό του νόμου, που είναι η προστασία των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και η επανένταξή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι, παρά τη σαφή κρίση της Ολομέλειας, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κυβερνητική πρωτοβουλία που να διασφαλίζει την καθολική εφαρμογή της απόφασης από τα πιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers). Όπως τονίζει, χιλιάδες δανειολήπτες εξακολουθούν να βρίσκονται σε αβεβαιότητα, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να αναγκαστούν να προσφύγουν εκ νέου στη Δικαιοσύνη για να κατοχυρώσουν δικαιώματα που έχουν ήδη αναγνωριστεί δικαστικά.

Με την ερώτησή του, ο κ. Μαμουλάκης ζητά από την κυβέρνηση να διευκρινίσει ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε τράπεζες και servicers να εφαρμόσουν άμεσα και καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, χωρίς να απαιτηθούν νέες δικαστικές διαδικασίες από τους δανειολήπτες.

Παράλληλα, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει εάν προτίθεται να θεσπίσει υποχρεωτικό επανυπολογισμό των οφειλών από την έναρξη των σχετικών ρυθμίσεων, καθώς και μηχανισμό αποκατάστασης των δανειοληπτών μέσω συμψηφισμού ή επιστροφής ποσών που ενδεχομένως καταβλήθηκαν αχρεωστήτως λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου.

Ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το εάν θα προχωρήσει σε ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών ή θα επιτρέψει τη συνέχιση πρακτικών που, όπως αναφέρει, οδηγούν σε οικονομική επιβάρυνση νοικοκυριών τα οποία έχουν ήδη δικαιωθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη.