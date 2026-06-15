«Η εμμονή κάποιων να επαναφέρουν ένα θέμα για να μην συζητούνται τα υπόλοιπα έχει αρχίσει και κουράζει τον κόσμο», είπε για την υπόθεση των υποκλοπών ο Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν έχω να προσθέσω τίποτα από όσα έχω πει. Δεν υπάρχει κανένα νεότερο στοιχείο. Δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτής, ούτε σχολιάζω φήμες που δεν βασίζονται στην πραγματικότητα. Δεν έχω καμία ενημέρωση για κανένα έγγραφο», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τις νέες αποκαλύψεις δημοσιεύματος του «Βήματος», σύμφωνα με το οποίο η πλευρά του ισραηλινού επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν υποστηρίζει ότι διαθέτει έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών που λειτουργούσαν ως «συστατικές επιστολές» για την αποτελεσματική χρήση του συστήματος στην Ελλάδα, με σκοπό να διευκολυνθεί η πώλησή του σε τρίτες χώρες.

«Μάθετε να σέβεστε τη διάκριση των εξουσιών», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών και πρόσθεσε: «Η εμμονή κάποιων να επαναφέρουν ένα θέμα για να μην συζητούνται τα υπόλοιπα έχει αρχίσει και κουράζει τον κόσμο».

Ερωτηθείς για δημοσίευμα στην εφημερίδα «Δημοκρατία» περί τροπολογίας ώστε ο Νταν Ντίλιαν να δικαστεί στο Ισραήλ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Κάθε εβδομάδα διαβάζουμε και για μία νέα φημολογούμενη διάταξη για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όλα αυτά τα δημοσιεύματα εντάσσονται στην προσπάθεια να ασχολούμαστε μονοθεματικά με το συγκεκριμένο θέμα. Ισχύει ό,τι έχω απαντήσει», τόνισε.

Η κυβέρνηση χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση χαιρετίζει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, επισήμανε την ανάγκη αποκατάστασης της ελεύθερης διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, σημείωσε ότι υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου και πως αυτή πρέπει να περάσει στους καταναλωτές. Σε ερώτηση αν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ανοίγει το δρόμο για συμμετοχή ελληνικής ναυτικής δύναμης στα Στενά του Ορμούζ, είπε ότι θα ρωτήσει σχετικά.

«Ο Τσίπρας δεν έκανε rebranding, αλλά μπήκε σε χρονοκάψουλα και γύρισε στο 2012»

Κληθείς να σχολιάσει τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα δήλωσε ότι δεν έκανε rebranding αλλά μπήκε σε χρονοκάψουλα και γύρισε πίσω στο 2012 όταν έταζε στους πάντες τα πάντα. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι για άλλη μια φορά ακούμε δέσμη ακοστολόγητων προτάσεων που αν ποτέ εφαρμοστούν θα οδηγήσουν τη χώρα στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο. Έφερε ως παράδειγμα το τζάμπα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και υπενθύμισε ότι το εισιτήριο επί ΣΥΡΙΖΑ είχε πάει από το 1,20 στο 1,40 και επανήλθε επί ΝΔ. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει μηδενίσει το φόρο για τους νέους μέχρι 25 ετών.

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«Ούτε και οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν τι προτείνουν»

Σε επόμενη σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκης είπε πως δεν βγαίνει ο λογαριασμός και «ούτε και οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν τι προτείνουν». Προσέθεσε πως «τα αυτιά μας θα ακούσουν απίστευτα πράγματα» και πως «τα 1.500 ΑΦΜ τα θυμήθηκε τώρα αλλά οι 30 νέοι φόροι που επέβαλλε ο κ. Τσίπρας αφορούσε όλη την υπόλοιπη κοινωνία». Συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση θέλει να συνεχίσει να μειώνει τους φόρους για όλους, πρωτίστως για τη μεσαία τάξη αλλά και για τις επιχειρήσεις καθώς - τόνισε - δίνουν δουλειές σε ανθρώπους και δεν είναι τυχαίο ότι επί Μητσοτάκη βρήκαν δουλειά περίπου 560.000 πολίτες.

Για τα όσα είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος

Για την κριτική του Π. Παυλόπουλου στην πρόταση της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως υπάρχει σεβασμός για τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έναν άνθρωπο με μακρά ακαδημαϊκή διαδρομή. «Αν δει κανείς τις προτάσεις της κυβέρνησης είναι προτάσεις που άργησαν πολλά χρόνια. Μπαίνουν πολλά ισχυρά θεμέλια για τη δημοκρατία και για τη χώρα. Ξεχωρίζω δύο. Το ένα έχει να κάνει με την αξιολόγηση και το δεύτερο όλα αυτά περί ελλειμματικών προϋπολογισμών. Η Ελλάδα δεν σκέφτηκε ποτέ να διασφαλίσει τις επόμενες γενιές από κυβέρνηση που δημιουργούσε ελλείμματα, του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν. Είναι κορυφαίες θεσμικές παρεμβάσεις για να περάσει η χώρα σε άλλη εποχή», προσέθεσε.

«Τα κόμματα θα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους»

Ερωτηθείς αν θα απαγορεύεται σε κάποιο κόμμα να εξαγγέλλει κάτι που δεν είναι κοστολογημένο, απάντησε «σε καμία περίπτωση» αλλά διευκρίνισε ότι τα κόμματα θα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους καθώς θα υπάρχουν αντικειμενικά αποδεκτοί αριθμοί κοστολόγησης.

«Υπάρχει υπολογισμένη κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει, υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα», ανέφερε σχετικά με την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα εισιτήρια για τους νέους στα μέσα μεταφοράς σε σύγκριση με την πολιτική της κυβέρνησης να μειώσει τη φορολογία για όσους είναι μέχρι 25 και 30 ετών, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα όπως οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού, τις τριετίες κλπ. «Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης λέει δωρεάν τα εισιτήρια. Αγνοεί ότι έχουμε το φτηνότερο εισιτήριο με την υπόλοιπη Ευρώπη και πως άλλες είναι οι ανάγκες των μέσων μεταφοράς που προσπαθούμε να τις επιλύσουμε - και είμαστε μέσα στον στόχο και αυτά χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό», σημείωσε.

Σκάνδαλο πολεοδομιών: «Γίνεται προσπάθεια να χρεωθεί στην κυβέρνηση»

Για το σκάνδαλο των πολεοδομιών και πώς σχολιάζει η κυβέρνηση την στάση των δημάρχων, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι έχουν γίνει μία σειρά από μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις ώστε να ψηφιοποιηθεί η διαδικασία και ότι θα επισυνάψει σχετική απάντηση του υπουργείου. Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι εμπλέκονται «γαλάζια» στελέχη, ανέφερε πως γίνεται προσπάθεια η υπόθεση αυτή να χρεωθεί στην κυβέρνηση, και όχι να την πιστωθεί η κυβέρνηση. «Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό γίνεται αυτό. Θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Όλες αυτές οι υποθέσεις, συντονίστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, δηλαδή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης, επιχειρησιακής επάρκειας. Πάνω στα δεδομένα που θα αξιολογήσει η Δικαιοσύνη, γίνεται προσπάθεια στοχοποίησης προσώπων χωρίς στοιχεία. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Ήμουν σαφής και για τις δύο παραιτήσεις όταν ρωτήθηκα. Το γεγονός ότι επί ημερών κυβέρνησης Μητσοτάκη εξαρθρώνονται εγκληματικές οργανώσεις να της πιστωθεί και όχι να το χρεωθεί», ανέφερε. «Εξ όσων δεδομένων έχουμε, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνδέει τα πρόσωπα αυτά με την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Και η παραίτησή τους έγινε για προσωπικούς λόγους. Ούτε οικογενειακή ευθύνη υπάρχει», προσέθεσε. «Αν πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να εκλεγεί μια κυβέρνηση, να πατήσει ένα κουμπί και αυτοί που τελούν ποινικά αδικήματα να σταματήσουν να τα τελούν, τότε ζει σε άλλο σύμπαν. Δεν υπάρχει καμία τέτοια κυβέρνηση στον κόσμο. Οι κυβερνήσεις αξιολογούνται από τα αποτελέσματα», υπογράμμισε.

Συναντήσεις με Χαφτάρ

Για τις συναντήσεις με τον με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Χαφτάρ Χαφτάρ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως η Ελλάδα πάνω από όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο και η πολιτική που ακολουθεί κινείται σε αυτόν τον άξονα. «Κάθε διμερής συνάντηση αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων», υπογράμμισε.

Σενάριο μείωσης προκαταβολής φόρου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως δεν έχει ενημέρωση για τα μέτρα τα οποία σκοπεύει να εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, πως «είμαστε σε φάση επεξεργασίας». Στόχος είπε, είναι να βαδίσουμε στη πεπατημένη μείωσης των φόρων, υπενθύμισε τους φόρους που έχουν μειωθεί για τις επιχειρήσεις και πρόσθεσε πως «μένει να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις που θα ανακοινωθούν».

Για τη δήλωση Σαμαρά για την απόφαση του Άρειου Πάγου

Για την παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως θα τοποθετηθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Σε άλλη ερώτηση αν θεωρεί «δεύτερη προδοσία» το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε πως μένει σε όσα είπε ο πρωθυπουργός.

Αντιδράσεις δημάρχων στο νέο σύστημα αυτοδιοικητικών εκλογών

Για τις αντιδράσεις δημάρχων για το νέο εκλογικό σύστημα των δημοτικών εκλογών, δήλωσε πως είναι μη συγκρίσιμα μεγέθη οι βουλευτικές και οι αυτοδιοικητικές εκλογές. «Είναι σωστή νομοθετική πρωτοβουλία. Ο β' γύρος έρχεται να γίνει μαζί με τον πρώτο γιατί παρατηρείται χαμηλή συμμετοχή στο β' γύρο. Άρα εκλέγονται δήμαρχοι με πολύ μικρότερη συμμετοχή από αυτή που υπήρχε στον α' γύρο. Δεύτερον υπάρχει εξοικονόμηση πόρων και ο τρίτος λόγος είναι ότι μια φορά πάνε οι πολίτες στην κάλπη. Πρωτοβουλία σωστή και δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να φοβόμαστε άτι που διασφαλίζει τη νομιμοποίηση όποιου εκλεγεί», προσέθεσε.

Αυξήσεις στην ιεραρχία της Εκκλησίας

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις για τις αυξήσεις των μισθών των μητροπολιτών, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Αντιλαμβάνομαι την πρώτη αντίδραση πολλών συμπολιτών μας γιατί σκοπίμως η αντιπολίτευση εμφανίζει μεικτά και όχι τα καθαρά. Δεν είναι υπερβολικό ένας μητροπολίτης να παίρνει από 1.500, να παίρνει τον μισθό του ειδικού γραμματέα της κυβέρνησης. Αν κάποιος πιστεύει ότι ένας μητροπολίτης πρέπει να παίρνει λιγότερα από τον μουφτή να έρθει να το πει. Το να δημιουργούνται συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού και να βάζουμε απέναντι από τους μητροπολίτες οποιονδήποτε είναι μια πρακτική επικίνδυνη. Έχει εξηγηθεί επαρκώς ο λόγος αυτής της πρωτοβουλίας. Δεκτές οι όποιες επισημάνσεις. Υπάρχουν και αντίθετα άρθρα».

Πληθωρισμός

Για την αύξηση του πληθωρισμού τον Μάιο, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «προσπαθούμε να αυξήσουμε τα εισοδήματα των πολιτών ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση με την Ευρώπη». Σημείωσε ότι παράλληλα εντείνονται οι έλεγχοι για την παρακολούθηση της αγοράς και των τιμών ενώ είπε πως είναι καθημερινή η μάχη με την ακρίβεια. «Εκεί που μπορεί να αποδώσει το πλαφόν υπάρχει και παρατείνεται», σημείωσε.

Απόφαση της ΣΤΑΣΥ να μην αναρτηθούν αφίσες του Pride

Για το pride και την απόφαση της ΣΤΑΣΥ να μην αναρτηθούν αφίσες, δήλωσε πως είναι σωστή απόφαση γιατί είναι μια πρωτοβουλία που θα καταλάμβανε χώρο στα μέσα μεταφοράς δωρεάν και είναι καλύτερο να υπάρχει διαφήμιση που θα οδηγήσει σε έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό.