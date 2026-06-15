«Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στον δημόσιο διάλογο τεκμηριωμένες προτάσεις που εγγυώνται τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την επάρκεια των συντάξεων», σημειώνει ο Παύλος Χρηστίδης.

«Περαιτέρω επιδείνωση καταγράφεται από το σύστημα ΗΛΙΟΣ για τον Μάιο 2026 στις νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα», τονίζει σε δήλωσή του ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης και συμπληρώνει: «Οι τελευταίες παρουσιάζονται τον Μάιο 2026 χαμηλότερες κατά 45,7% ή 644 ευρώ σε σχέση με τις νέες συντάξεις του δημόσιου τομέα, αφού κατά μέσο όρο κυμάνθηκαν στα 763 ευρώ έναντι 1.400 του δημόσιου τομέα.

Με άλλα λόγια :

Όσο «ωριμάζει» ο νόμος Κατρούγκαλου/Τσίπρα, αυτού που ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά υποσχόταν την κατάργησή του υφαρπάζοντας την ψήφο των συνταξιούχων,

Όσο τα περιορισμένα εισοδήματα αναγκάζουν τη συντριπτική πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών να επιλέγουν τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία,

Όσο η ανεξέλεγκτη από την κυβέρνηση των «αρίστων» ακρίβεια υποβαθμίζει καθημερινά την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων, τόσο η συνταξιοδοτική φτώχεια θα επιδεινώνεται».

Στη συνέχεια ο Παύλος Χρηστίδης υπογραμμίζει: «Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στον δημόσιο διάλογο τεκμηριωμένες προτάσεις που εγγυώνται όχι μόνο τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος αλλά και την επάρκεια των συντάξεων, τη δυνατότητα, δηλαδή, των συνταξιούχων μας να ζουν με αξιοπρέπεια: