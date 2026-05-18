«Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει τα ονόματα των υπουργών και των βουλευτών» που έχουν χρήματα στο εξωτερικό, είπε ο Παύλος Χρηστίδης.

Την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να αναδείξει τους υπουργούς και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν χρήματα στο εξωτερικό έκανε γνωστή ο Παύλος Χρηστίδης, σε απάντηση των «βολών» που δέχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το 1 εκατ. ευρώ που έχει σε τράπεζα του Βελγίου.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε απαντήσεις για τα χρήματα που έχει στο εξωτερικό. Όσο ήταν ευρωβουλευτής είχε κάποια χρήματα σε τράπεζα του εξωτερικού, πολλά απ’ αυτά τα έχει επιστρέψει. Θα δούμε στο σήμερα ποιοι υπουργοί, ποιες υπουργάρες της Νέας Δημοκρατίας έχουν λεφτά στο εξωτερικό; Ποιοι συγγενείς πολιτικών έχουν λεφτά στο εξωτερικό; Όχι επειδή ήταν ευρωβουλευτές πριν από 5 χρόνια, επειδή έχουν μερίσματα τραπεζών και μερίσματα επενδύσεων», είπε ο Παύλος Χρηστίδης στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και πρόσθεσε: «Στα Πόθεν Έσχες μπορεί ο ελληνικός λαός να μπει και να συμπεράνει τι είναι νόμιμο και τι είναι ηθικό. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει τα ονόματα των υπουργών και των βουλευτών».

