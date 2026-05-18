Σοβαρό αεροπορικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (17/5) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Gunfighters Skies Air Show στο Αϊντάχο των ΗΠΑ, όταν δύο μαχητικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν εν πτήσει.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας Αντουέιν Χανκς, η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου τρία χιλιόμετρα βορειοδυτικά της αεροπορικής βάσης Mountain Home, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η επίδειξη.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο εκφωνητής της εκδήλωσης ενημέρωσε το κοινό πως δύο μαχητικά EA-18G Growler συγκρούστηκαν στον αέρα. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται οι πιλότοι να εκτινάσσονται εγκαίρως από τα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

