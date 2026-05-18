Στη διερεύνηση πιθανών στρεβλώσεων και πρακτικών χειραγώγησης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), η οποία με επιστολή προς τη ΡΑΑΕΥ και τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο ζητά να εξεταστεί εάν συγκεκριμένες πρακτικές στη χονδρεμπορική αγορά οδηγούν σε τεχνητή διαμόρφωση τιμών και αυξημένο κόστος για βιομηχανία και καταναλωτές.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται αίτημα ελέγχου για το διάστημα 5-10 Μαΐου, με την Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας να υποστηρίζει ότι παρατηρήθηκαν συνθήκες που δεν αντανακλούν τα θεμελιώδη μεγέθη προσφοράς και ζήτησης, παρά το περιβάλλον αυξημένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις συχνές μηδενικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Η βιομηχανία κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (DAM), όπου θερμικές μονάδες εμφανίζονται να δηλώνουν χαμηλότερη διαθέσιμη ισχύ από τη δυνητικά διαθέσιμη παραγωγή τους, διατηρώντας τις τιμές υψηλότερα από εκείνα που –κατά την εκτίμησή της– θα δικαιολογούσαν οι συνθήκες υπερπαραγωγής από ΑΠΕ.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο τίθεται και η χρήση εντολών λειτουργίας (constraints) από τον ΑΔΜΗΕ, καθώς η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας υποστηρίζει ότι μέσω της αγοράς εξισορρόπησης αυξάνεται εκ των υστέρων η παραγωγή μονάδων που είχαν ήδη ενταχθεί στη DAM, δημιουργώντας –όπως αναφέρει– πρόσθετες αποζημιώσεις μέσω του μηχανισμού pay-as-bid και μεταφέροντας το κόστος στους λογαριασμούς προσαύξησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με την επιστολή, αποτελεί η 7η Μαΐου, όταν επιβλήθηκαν constraints συνολικής ισχύος 724 MW, ενώ στη συνέχεια η ισχύς αυξήθηκε μέσω της αγοράς εξισορρόπησης σε περίπου 1.002 MW. Αντίστοιχα, στις 8 Μαΐου, παρά την υψηλή ηλιοφάνεια, οι τιμές κατά τις ώρες αιχμής των φωτοβολταϊκών διαμορφώθηκαν μεταξύ 65 και 120 ευρώ ανά MWh, ενώ η χώρα κατέστη καθαρά εισαγωγική αγορά ηλεκτρισμού.

Η ΕΒΙΚΕΝ ζητά πλέον από τη ΡΑΑΕΥ να διερευνήσει εάν οι θερμικές μονάδες δηλώνουν ισχύ χαμηλότερη από τα τεχνικά ελάχιστά τους στην αγορά επόμενης ημέρας, αλλά και κατά πόσο οι περιορισμοί λειτουργίας χρησιμοποιούνται στρατηγικά για την εξασφάλιση πρόσθετων αποζημιώσεων.