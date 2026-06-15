«Έχει κενά αυτή η απόφαση, πρέπει να αξιολογείται κάθε μέρα κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη», είπε ο Νίκος Παππάς για την απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ για στήριξη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν τίθεται θέμα μομφής στον Σ. Φάμελλο, υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πως καταλαβαίνει τον ρόλο του από εδώ και πέρα», είπε ο Νίκος Παππάς στα Παραπολιτικά 90,1 και πρόσθεσε: «Έχει την ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητες του».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η απόφαση του κόμματος να στηρίξει την ΕΛ.Α.Σ έχει κενά και δεν φαίνεται να είναι εφαρμόσιμη, ενώ ζήτησε την άμεση συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος ώστε να υπάρξει ενημέρωση για την πορεία των επαφών.

Αναλυτικά:

Για την ενδεχόμενη συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ -ΕΛ.Α.Σ.

«Θεωρείτε ότι έχουμε πάρα πολύ χρόνο να αναμένουμε γενικώς να κινηθεί η γη με τους δικούς μας ρυθμούς; Δεν νομίζω ότι ισχύει, πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να έρθει και να παρουσιαστεί μια συμφωνία. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει απλώς ακούσαμε την διατύπωση μιας θέσης από τον Αλ. Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον εσωτερικό του κύκλο, αυτό δεν μπορεί να μένει αναπάντητο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει την ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητες του Σ. Φάμελλου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται στα συλλογικά μας όργανα και προβληματίζονται ακόμα και αυτοί που ψήφισαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής η οποία δεν έχει δείξει πιθανότητες ή δυνατότητες να είναι εφαρμόσιμη, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα, υπάρχει και ο άλλος τρόπος της κατά μόνας πορείας και της προσωπικής διαπραγμάτευσης.

Μου κάνει εντύπωση ότι έχουμε μπει σε μια συνθήκη όπου το να συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Η εκτελεστική γραμματεία έχει καθημερινή ευθύνη και με δεδομένη την συνθήκη που διαμορφώνεται και δεν βλέπω και μεγάλη ζέση για την υπεράσπιση και την υλοποίηση αυτής της απόφασης προκύπτει εκ των πραγμάτων μια ανάγκη για συνεδριάσεις».

Ερωτηθείς αν θέτει θέμα Φάμελλου

«Ο Σ. Φάμελλος έχει πει ότι το θέμα του δεν είναι οι καρέκλες και ότι θα κάνει τα πάντα για την ενότητα, ταυτόχρονα έχει πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα, αναμένω λοιπόν από τον ίδιο να προσδιορίσει το εύρος των αρμοδιοτήτων του. Είτε είναι ευρύτατες είτε δεν είναι ευρύτατες αυτές οι αρμοδιότητες υπάρχει τεράστια ανάγκη να προσδιοριστούν.

Δεν τίθεται θέμα μομφής στον Σ. Φάμελλο υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πως καταλαβαίνει τον ρόλο του από εδώ και πέρα. Ο Αλ. Τσίπρας είπε ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη δήλωση την έκανε μια ώρα μετά την τοποθέτηση του Σ. Φάμελλου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την ΕΛ.Α.Σ., δεν μπορεί κανένας να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει».

Για την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το κόμμα Τσίπρα

«Έχει κενά αυτή η απόφαση, πρέπει να αξιολογείται κάθε μέρα κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι εφαρμόσιμη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει τα πάντα για να έχει την ευρύτερη δυνατή συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν προφανώς εάν κάποιος θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ενδεχομένως να μην θέλει να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή δεν είναι μια αθέμιτη πολιτική θέση αλλά εδώ κοντεύουμε να ξεχάσουμε την Αλφαβήτα όχι της πολιτικής αλλά της λογικής.

Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να συνεδριάσουν τα Όργανα του κόμματος. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας άμεσα. Να έχουμε μια ενημέρωση από τον πρόεδρο για το που βρίσκονται οι όποιες επαφές με τον Αλ. Τσίπρα εάν υπάρχουν, εάν υπάρχει προσδοκία συμφωνίας ή εάν δια της διολίσθησης θα πάμε σε μια συνθήκη που ο καθείς θα κάνει τα κουμάντα του. Αν αφήσουμε αυτή την κατάσταση να προχωρήσει φυσικά θα γίνει το δεύτερο, διολισθαίνουμε ντε φάκτο σε κάτι υποτίθεται ότι όλοι απευχόμαστε».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι έχει κλείσει τον κύκλο του ένα κόμμα που έφτασε να κυβερνά και μετά από έξι χρόνια βρίσκεται στο 3%

«Τον κύκλο τους τον κλείνουν τα κόμματα τα οποία δεν έχουνε προγραμματικό πολιτικό ιδεολογικό και θεωρητικό οπλοστάσιο για τα σύγχρονα προβλήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ακτινοβολία η οποία αδικείται από την τωρινή δημοσκοπική του εικόνα».

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι η απόφαση για στήριξη της ΕΛ.Α.Σ είναι προσωπική προτίμηση του κ. Φάμελλου

«Δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων λέω ότι αυτή η θέση όταν διατυπώνεται, αν κάποιος φέρει τον τίτλο του μέλους της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ πόσο μάλλον του προέδρου, έχει παρελκόμενα, έχει συμπαρομαρτούντα και απαιτήσεις. Όταν λες ως μέλος της ηγεσίας «στηρίζω μια προσπάθεια» πρέπει να εξηγήσεις σε ποιο πλαίσιο, με ποια διαδικασία αν είσαι συντεταγμένο κόμμα εάν αφήνουμε τα πράγματα δια τις διολισθήσεως στην αυτοδιάλυση είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ψηφίσει, είναι κάτι που το αρνήθηκε και ο Σ. Φάμελλος και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε καθαρό το τοπίο».