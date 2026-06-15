Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστήριξε ότι η κεντρική απόφαση του κόμματος είναι σαφής και δεσμευτική, και κάλεσε σε εφαρμογή της χωρίς νέες ερμηνείες ή «εναλλακτικά σχέδια».

Συνέντευξη παραχώρησε στο ραδιόφωνο 105.5 Στο Κόκκινο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και τις αποφάσεις του κόμματος. Ο κ. Φάμελλος παρουσίασε την εικόνα ενός κόμματος που, όπως είπε, έχει επιλύσει οικονομικές εκκρεμότητες και έχει εξασφαλίσει την κανονική καταβολή μισθών και υποχρεώσεων προς εργαζόμενους και προμηθευτές των κομματικών μέσων. Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «έχει αλλάξει σελίδα» και λειτουργεί πλέον χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες.

Κεντρικό σημείο της συνέντευξης αποτέλεσε η συζήτηση για την πολιτική σύγκλιση στον προοδευτικό χώρο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστήριξε ότι υπάρχει κοινωνική ανάγκη για ενιαία προοδευτική απάντηση απέναντι στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «ευρύτερη σύγκλιση δυνάμεων». Αναφέρθηκε επίσης θετικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα για τη συγκρότηση νέου πολιτικού εγχειρήματος, σημειώνοντας ότι το κόμμα του δεν επιλέγει στάση παρατηρητή αλλά «συντροφική συμβολή» στη διαδικασία. Ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραμένει πολιτικά ενεργός και οργανωμένος, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει «plan B» ή σενάρια αποχώρησης από τη στρατηγική της σύγκλισης. Υπογράμμισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου προοδευτικού μετώπου που θα διεκδικήσει κυβερνητική προοπτική. Αναφερόμενος σε στελέχη που εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για τη στρατηγική συνεργασιών, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστήριξε ότι η κεντρική απόφαση του κόμματος είναι σαφής και δεσμευτική, και κάλεσε σε εφαρμογή της χωρίς νέες ερμηνείες ή «εναλλακτικά σχέδια».

Ακούστε τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελλου

{https://www.youtube.com/watch/4A6ijJZEvPE}

«Η απόφαση μας υπακούει στην εντολή των πολιτών να είμαστε όλοι μαζί στις επόμενες εκλογές απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη»

00:00 Σ. Φάμελλος: Είναι πράγματι για εμένα σημαντικό το ότι είναι η πρώτη φορά, μετά την επίλυση των σοβαρών διοικητικών και οικονομικών ζητημάτων που είχαμε στο Κόκκινο και στην Αυγή, το ότι είμαι εδώ μαζί σας. Και είμαι εδώ μαζί σας, έχοντας και απέναντι στους εργαζομένους του Κόκκινου και σε όλα τα στελέχη του Κόκκινου, αλλά και στους φίλους σε όλη την Ελλάδα απαντήσει σε ένα μεγάλο ερώτημα και μια εκκρεμότητα που είχαμε όλη την περσινή χρονιά, που ήταν μια δύσκολη περίοδος. Και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί όλοι οι εργαζόμενοι έχετε προσπαθήσει να βρούμε μια διέξοδο, δεν είχαμε μόνο συμφωνίες, είχαμε και αντιθέσεις και διαφορές που έπρεπε να επιλυθούν την περσινή χρονιά.

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Αλλά αυτό που αξίζει να πούμε για όλο τον κόσμο είναι ότι από τον Μάρτιο τα κομματικά Μέσα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουν αλλάξει σελίδα. Έχουμε καταφέρει και έχουμε επιλύσει όλες τις εκκρεμότητες με τους εργαζόμενους, έχουμε αρχίσει και αποπληρώνουμε όλα τα οφειλόμενα, δεν έχει καθυστερήσει κανένας μισθός, αυτό έχει ξεκινήσει βέβαια από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, η κανονικότητα στις πληρωμές. Και όλες οι εκκρεμότητες, είτε ήταν αποζημιώσεις, είτε ήταν χρωστούμενοι μισθοί, είτε ήταν διακανονισμοί, όλες ρυθμίζονται κανονικά και η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων των μέσων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τους εργαζομένους είναι πλήρης. Το λέω αυτό γιατί οι αρνητικές ειδήσεις πολλές φορές βγαίνανε πολύ γρήγορα από όλους όσους κοίταγαν με δυσπιστία τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τα κομματικά του Μέσα. Δεν αποτυπώνεται στον δημόσιο διάλογο πολύ συχνά ότι όλα αυτά έχουν ρυθμιστεί και όλα αυτά πληρώνονται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι συνεπής απέναντι στους εργαζόμενους, στην ευρύτερη σφαίρα, όχι μόνο τους δικούς του εργαζόμενους, αλλά και στα κομματικά Μέσα. Ήταν μια υποχρέωση, μια δέσμευση μας και ήταν και μια προσωπική μου ανάγκη οφείλω να σας πω, για να μπορώ και εγώ να έρθω εδώ, να μιλάω μαζί σας και να σας έχω απέναντι μου, ξέροντας ότι είμαστε εντάξει και συνεπείς σε βασικά εργασιακά δικαιώματα, τα οποία ουδέποτε αφέθηκε να αμφισβητηθούν εκ μέρους μας. Είχαμε δηλώσει ότι θα είμαστε συνεπείς σε αυτή την επιλογή και τώρα το κάνουμε. Και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή επίσης συζητήσαμε και για τα οικονομικά του κόμματος, τα οποία επίσης όλα έχουν ρυθμιστεί και δεν υπάρχουν πλέον υποχρεώσεις του κόμματος προς προμηθευτές ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση. Δεν συζητάω για τον τραπεζικό δανεισμό, ποτέ δεν είχαμε τα τελευταία χρόνια υποχρεώσεις προς τραπεζικό δανεισμό και αυτό δείχνει μια μεγάλη διαφορά. Πολλοί λένε διάφορα σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην Αριστερά, όμως εμείς καταφέραμε να είμαστε απολύτως συνεπείς, το κόμμα μας να μην χρωστάει, να μην στηρίζεται σε δανεικά και αγύριστα, όπως κάνουν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά είμαστε και συνεπείς στους εργαζόμενους μας, παρότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε ένα μεγάλο τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει και άλλες λειτουργίες του κόμματος, γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς απέναντι στα Μέσα και στους εργαζόμενους.

Ήταν μία από τις πρώτες δεσμεύσεις που είχα δώσει και εγώ προσωπικά και είμαι πολύ ικανοποιημένος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συμβάλει, όλους και όλες, γιατί και από τις οικονομικές υπηρεσίες του κόμματος και από την Πολιτική Γραμματεία και από τα κεντρικά στελέχη αλλά και από τα στελέχη που έχουν την ευθύνη των σταθμών, νομίζω ότι έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια που αξίζει να την απολογήσω σήμερα και να πω ότι σε ένα διαφορετικό περιβάλλον έρχομαι μαζί σας. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι ίσως άργησα λίγο, γιατί από τον Μάρτιο που κάναμε αυτή τη μεγάλη επιλογή και τότε συναντηθήκαμε όλοι μαζί σε μια μικρή γιορτή, θα μπορούσα να έρθω και λίγο νωρίτερα. Αυτό μόνο.

03:39 Σ. Καψώχας: Δεν πειράζει. Πάντως αυτή η αισιοδοξία την οποία αποπνέετε με όλα αυτά που είπατε, και την οποία βιώνουν και τα Μέσα, γιατί όντως το είδαμε στην πράξη, ήδη έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις ας πούμε, των ακροατών μας, που λένε: «Πολύ καλά κ. πρόεδρε είναι όλα αυτά, αλλά την ίδια αισιοδοξία έχετε και για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ; Θα παραμείνει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ; Εμείς τα απλά μέλη - λέει εδώ η ακροάτρια μας - αγωνιούμε για την επόμενη μέρα». Για να σας βάλω κατευθείαν σε αυτό που θέλουν να μάθουν και οι ακροατές.

Σ. Φάμελλος: Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη αγωνία σε όλο τον προοδευτικό κόσμο για το αν θα υπάρχει απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη μια απάντηση προοδευτική και δυναμική που να αμφισβητήσει το καθεστώς και να μπορέσει να προσφέρει, προτείνοντας στους πολίτες μια εκλογική διέξοδο έτσι ώστε να υπάρχει στις επόμενες εκλογές προοδευτική κυβέρνηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως κόμμα της Αριστεράς των προοδευτικών πολιτών, έχει και αυτός τη δική του ευθύνη να συμβάλει σε αυτή την ανασύνθεση. Να παίξει έναν σημαντικό ρόλο που να μπορέσει να επιταχύνει τις εξελίξεις και να υπάρχει απέναντι στη μεγάλη αγωνία των πολιτών μια απάντηση προοδευτική. Και έτσι και οι ιδέες και οι αξίες και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και οι προγραμματικές, αλλά και οι μεγαλύτερες ιδέες και αξίες, να έχουν την ιστορική και πολιτική συνέχεια και να τροφοδοτήσουν την προοδευτική διέξοδο. Γι’ αυτό και στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή πήραμε μια σημαντική, καθαρή και θα έλεγα προωθητική απόφαση. Γιατί ήδη εξελίσσεται σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Υπάρχει η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που θεωρούμε ότι έχει δημιουργήσει μια τεκτονική αλλαγή στον πολιτικό χώρο, ιδιαίτερα στο προοδευτικό άξονα, έχει μεταφέρει την προσοχή στις εξελίξεις του προοδευτικού χώρου. Και εδώ εμείς έχουμε επιλέξει να μην είμαστε παρατηρητές. Έχουμε ήδη τοποθετηθεί, ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία η οποία μπορεί να δώσει απάντηση στις επόμενες εκλογές και έχουμε αποφασίσει, όχι απλά να τη στηρίξουμε και να σταθούμε συντροφικά δίπλα της, αλλά και να εργαστούμε έτσι ώστε να υπάρχει μια ευρύτερη προοδευτική σύγκλιση που θα μπορέσει να αμφισβητήσει στις επόμενες εκλογές τον κ. Μητσοτάκη και το καθεστώς Μητσοτάκη και τη δεξιά πολιτική συνολικά.

Άρα όχι μόνο έχουμε τοποθετηθεί στις εξελίξεις που είναι πολύ σημαντικές, αλλά έχουμε πάρει θέση. Και η πρόταση μας αυτή ταυτόχρονα ικανοποιεί και τις κοινωνικές ανάγκες, που είναι η πρώτη προτεραιότητα για ένα αριστερό κόμμα, αλλά και τη συνέχεια των ιδεών, των αξιών, της πολιτικής κληρονομιάς του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μέσα σε ένα ευρύτερο ενωτικό πλαίσιο, μια ενωτική σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός ενός προοδευτικού κόμματος, ενός αριστερού κόμματος όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να έχει ισχυρές ιδέες, ισχυρές προγραμματικές προτάσεις και να δίνει απάντηση στους πολίτες. Γιατί αν δεν δίνεις απάντηση στις αγωνίες και τις ανάγκες των πολιτών, τότε υπάρχει κίνδυνος να αμφισβητηθεί ακόμη και η αναγκαιότητα του κόμματος και της αριστερής πολιτικής.

Εμείς έτσι δίνουμε συνέχεια λοιπόν στις αριστερές ιδέες και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Ήδη θεωρώ ότι η απόφαση αυτή, που έχουν περάσει μόλις δέκα ημέρες από τη λήψη της, έχει συμβάλει στο να απαντήσει: Δίπλα στο εγχείρημα αυτό, δίπλα στην πρωτοβουλία αυτή, προσθέτουμε δυνάμεις.

Δίνουμε απάντηση στο ερώτημα των πολιτών: «θα κάνετε κάτι για να φύγει ο Μητσοτάκης»; Και απαντάει επίσης ξεκάθαρα απ’ τη μεριά του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

Εμείς θα είμαστε δίπλα και μαζί.

07:50 Σ. Καψώχας: Δεν μπορώ να μην ρωτήσω όμως το εξής: Με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή -δεν ξέρω τι θα γίνει μετά από 10 μέρες, 20 ή 1 μήνα- έχουμε τα εξής δεδομένα και δεν αφορά βεβαίως εσάς, απάντηση θα ζητήσω από εσάς. Το κόμμα Τσίπρα έχει δηλώσει μέσω των στελεχών του και του ίδιου του Τσίπρα ότι θέλει σαφέστατα τους ψηφοφόρους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Το θέλει, το λέει. Τι μας λέει όμως; Ότι δε θέλει σύμπραξη και συνεργασία με κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι κόμμα. Και επίσης τι δε θέλει, ή με τον τρόπο που το λέει; Λέει ότι δε θέλει να δεχτεί όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα κάνει casting, αξιολόγηση. Με βάση λοιπόν αυτή την κατάσταση, εάν συνεχιστεί και αν πάμε έτσι στις επόμενες ημέρες, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αποδεχθεί αυτή την πραγματικότητα και θα υποχωρήσει ή θα πάει ως κομματική οντότητα, έστω και όχι αντιπαραθετικά, απέναντι σε αυτή τη λογική, αν δεν περπατήσει αυτή η σύμπραξη;

Σ. Φάμελλος: Κύριε Καψώχα, θέτετε κάποια ερωτήματα τα οποία ακόμα δεν υπάρχουν, αλλά τα θέτετε σε μια προοπτική, προσπαθώντας να προβλέψετε ίσως τις εξελίξεις. Παρότι θα ήθελα να σας πω ότι εμείς έχουμε παρέμβει ήδη στις εξελίξεις, γιατί η υποχρέωση ενός κόμματος απέναντι στην κοινωνία είναι να διαμορφώνει και να συμβάλλει σε εξελίξεις που θα δώσουν απαντήσεις στην κοινωνία. Γιατί θέτοντας ένα ερώτημα το οποίο προβλέπει τον κίνδυνο διάσπασης των προοδευτικών δυνάμεων, εγώ σας λέω ότι έχουμε ήδη απαντήσει, προβλέποντας την ανάγκη ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει απάντηση στον κ. Μητσοτάκη αν έχουμε αντιπαραθετικές διαδρομές. Έτσι λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή ήδη αποφάσισε, παρότι ήταν ένα ερώτημα που θα έμπαινε ίσως μετά από ένα χρονικό διάστημα, ότι είναι στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας. Να το πω πολύ απλά:

Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο και αντιπαραθετικές πρωτοβουλίες. Και αυτό η Κεντρική Επιτροπή το αποφάσισε απορρίπτοντας και τροπολογία η οποία τέθηκε, που έθετε ερωτήματα «αν υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις, αν πρέπει να προετοιμαστούμε για άλλο πλάνο».

Και το λέω πάρα πολύ απλά, αν δεν έχεις πίστη και αφοσίωση σε αυτό που χρειάζεται η κοινωνία, τότε αρχίζεις να κάνεις πολιτική με υποθέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λοιπόν δεν κάνει πολιτική με υποθέσεις. Πήρε πρωτοβουλία ήδη -και ίσως την πήρε την πρωτοβουλία αυτή σε ένα βαθμό πρόωρα- δηλαδή πολύ νωρίς τοποθετήθηκε για όλες τις εξελίξεις των επόμενων μηνών, διαμορφώνοντας και συμβάλλοντας σε ένα ενωτικό πνεύμα. Όταν οι πολίτες λένε: «Πρέπει να είστε μαζί για να φύγει το καθεστώς Μητσοτάκη», πρέπει να τους ακούσουμε όλοι, πρέπει να τους ακούσουμε τους πολίτες. Εμείς λοιπόν τους έχουμε ακούσει και θέλω να σας πω ότι και προσωπικά έχω βαθύτατα την πεποίθηση, όχι μόνο τη βούληση, ότι θα υπακούσουμε στην εντολή των πολιτών και θα είμαστε όλοι μαζί στις επόμενες εκλογές απέναντι σε αυτό το καθεστώς.

Πάντως σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να δουλέψουμε γι’ αυτό. Πήραμε μια απόφαση η οποία ρητά λέει ότι δουλεύουμε για να διαμορφωθεί αυτή η ευρύτερη προοδευτική σύγκλιση, αναγνωρίζοντας ότι είναι θετική η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πρέπει να σταθούμε δίπλα και να την αντιμετωπίσουμε συντροφικά. Αν δεν το κάνουμε αυτό και αρχίσουμε να μιλάμε με υποθέσεις για άλλο σενάριο, είναι σαν να έχουμε ήδη στην πράξη απορρίψει και καταπατήσει την απόφαση που πήρε με σημαντική, συντριπτική πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή και που θέλει όλη η βάση του κόμματος και που θέλει όλη η προοδευτική κοινωνία.

Άρα λοιπόν για εμένα δεν υπάρχουν αντιπαραθετικά σενάρια και δεν υπάρχουν γιατί η κοινωνία δεν θα κερδίσει τίποτα αν υπάρχουν αντιπαραθετικά σενάρια.

Εμείς θέλουμε να φύγει αυτό το καθεστώς. Θέλουμε να μείνουν ζωντανές οι ιδέες και οι αξίες της Αριστεράς, να υπάρχει ένα προοδευτικό πρόγραμμα που να αντιμετωπίσει τον κ. Μητσοτάκη και για αυτό θα δουλέψουμε. Αν δεν δουλέψουμε, το να αρχίσουμε να κάνουμε υποθέσεις άρνησης της ανάγκης των πολιτών, τότε δεν κάνουμε καλό ούτε στην Αριστερά ούτε στους πολίτες.

12:11 Σ. Καψώχας: Αλλά θα κάνουμε και θυσίες, αυτό καταλαβαίνω, αν χρειαστεί.

Σ. Φάμελλος: Κύριε Καψώχα, θυσίες δεν πρέπει να κάνουμε στα συμφέροντα των πολιτών. Από εκεί και μετά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο μπορεί να δώσετε τον χαρακτηρισμό της λέξης «θυσία». Υπερβάσεις θα κάνουμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές υπερβάσεις και προσωπικά και εγώ έχω κάνει τα πάντα και όλη την προηγούμενη χρονιά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην τρέχουσα πολιτική περίοδο. Αναφέρομαι και στην πρόταση που είχαμε κάνει την προηγούμενη χρονιά για να υπάρχει μια ευρύτερη συνάντηση προοδευτικών δυνάμεων, για να υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Άρα έχουμε αφήσει στην άκρη οποιονδήποτε κομματικό εγωισμό, οποιαδήποτε συσχέτιση των επιλογών μας με καρέκλες, είτε προέδρου είτε βουλευτών, είτε οποιασδήποτε άλλης τέτοιας ανάγνωσης. Γιατί; Γιατί ένα αριστερό κόμμα και οι αριστερές ιδέες πάνω απ’ όλα υπάρχουν μόνο όταν υπακούουν στις ανάγκες των πολιτών. Εμείς αυτό δεν θέλουμε να συνεχιστεί; Αυτή δεν θέλουμε να είναι η απάντηση στο καθεστώς; Αυτό δεν πρέπει να είναι αποτυπωμένο και στο εκλογικό αποτέλεσμα το βράδυ των εκλογών; Δεν πρέπει να δουλέψουμε λοιπόν από τώρα για να το πετύχουμε; Οφείλω να σας πω ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε εδώ και ενάμιση χρόνο και το δουλεύουμε με απόλυτη συνέπεια.

Η ενότητα του προοδευτικού χώρου ήταν η ταυτότητα μας, είναι η ταυτότητα μας και θα είναι η ταυτότητα μας. Προφανώς θα κάνουμε υπερβάσεις, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό που προέχει είναι να δουλέψουμε για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα την αμφισβητήσουμε πριν καν αρχίσουμε να δουλεύουμε γι’ αυτήν. Γιατί αυτό θα είναι μια σαφέστατη άρνηση στη βούληση των μελών αλλά και των στελεχών του κόμματος.

13:43 Γ. Βούλγαρης: Είπατε στη δευτερολογία σας στην Κεντρική Επιτροπή: «δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές 40 κομμάτια». Αντιλαμβάνομαι, αφουγκράζοντας την κοινωνία, ότι μάλλον καταλήγετε ότι ο προοδευτικός κόσμος θέλει να ηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Νωρίτερα τώρα είπατε για ανασύνθεση, για πολιτική συνέχεια, για σύγκλιση, ενότητα. Υπάρχει όμως ένα κόμμα απέναντι που λέει ότι δεν θέλουν συνεργασίες και ότι αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ένα δικό του ξέχωρο κομμάτι. Άρα μονόπλευρα, χωρίς ψηφοδέλτιο;

Σ. Φάμελλος: Νομίζω ότι εξακολουθείτε να κάνετε μια ανάγνωση - γιατί το απάντησα αυτό, δεν σας κατηγορώ - η οποία έρχεται μετά από αρκετούς μήνες να απαντηθεί. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να δουλέψουμε για να υπάρχει αυτή η ενότητα. Και από την άλλη μεριά αναγνωρίζουμε όλοι ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε μόλις πριν από δύο εβδομάδες, ακόμα δεν έχουν συγκροτηθεί τα απαραίτητα όργανα, δεν έχει γίνει η διαδικασία, η οποία έχει ήδη προαναγγελθεί και από τον Αλέξη Τσίπρα. Και δεν είναι ακόμα η ώρα για να τεθούν τα ερωτήματα αυτά. Σας είπα ξεκάθαρα: Αν δεν δουλέψουμε για την ενότητα, αν δεν διαμορφώσουμε τους όρους για να είμαστε όλοι μαζί, αν δεν διαμορφώσουμε τους όρους, έτσι ώστε και οι δικές μας οι προγραμματικές ιδέες να συμβάλουν σε αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται, δεν πρόκειται να δώσουμε απάντηση στο βασικό ερώτημα των πολιτών. Εμείς λοιπόν θέλουμε να δώσουμε απάντηση στους πολίτες. Να τους πούμε ότι έτσι θα φύγει ο Μητσοτάκης, έτσι θα φύγει το καθεστώς. Και πρέπει να δουλέψουμε σε αυτό.

Και θέλω να σας πω, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια αγωνία, μια ανησυχία. Ο χώρος της Αριστεράς έχει πολύτιμες εμπειρίες από διάφορα στάδια μετεξέλιξης. Και εγώ προσωπικά σε άλλο κόμμα της Αριστεράς ήμουν, σε άλλο εντάχθηκα στη συνέχεια μέσα από συνεργασίες, εξελίχθηκε, τροποποιήθηκε, αναβαθμίστηκε, πείτε το όπως θέλετε, για να απαντήσει στα ερωτήματα των πολιτών. Και η Προοδευτική Συμμαχία, το θυμάστε όλοι, μετά τις εκλογές του 2019 μπήκε και στον τίτλο του ΣΥΡΙΖΑ, απεικονίζοντας μια νέα φάση μετεξέλιξης. Δεν με τρομάζει και δεν μας τρομάζει η μετεξέλιξη. Αυτό που μας τρομάζει - και που είναι το βασικό μας κίνητρο - είναι να μη δοθούν απαντήσεις στα αδιέξοδα που έχει σήμερα η κοινωνία και να μην κυριαρχήσουν με έναν θετικό δημοκρατικό τρόπο, να μη συμβάλουν, οι ιδέες της Αριστεράς σε αυτή την επίλυση του προβλήματος που έχει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο τίθεται. Εγώ λέω λοιπόν πάρα πολύ απλά: Η απόφαση την οποία πήραμε χαρακτηρίστηκε από εμένα στη δευτερολογία μου, αφού χρησιμοποίησα τα στοιχεία της δευτερολογίας, ως «γέφυρα στο μέλλον». Πρέπει να τη χτίσουμε αυτή τη γέφυρα, πρέπει να δουλέψουμε για αυτή τη γέφυρα. Να διαμορφώσουμε λοιπόν τους όρους όπως θέλει και η κοινωνία να είμαστε όλοι μαζί. Και επειδή την ακούμε αυτή τη διάθεση της κοινωνίας καθημερινά και τη βλέπουμε και το ενδιαφέρον το μεγάλο για την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε μόνο μία εντολή: Να δουλέψουμε γι’ αυτό.

16:41 Γ. Βούλγαρη: Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Το συμμερίζεστε αυτό; Ή ο ελληνικός λαός αποφασίζει στις εκλογές αν κάποιο κόμμα θα κλείσει τον ιστορικό του κύκλο; Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές ήταν δεύτερο κόμμα.

Σ. Φάμελλος: Δυστυχώς μετά από όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει υποστεί αρκετές διασπάσεις. Περάσαμε από μία πολύ μεγάλη περίοδο απαξίωσης, έχουμε επιλέξει να αλλάξουμε σελίδα και να συμβάλλουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Θα σας έλεγα ότι για εμένα η προτεραιότητα είναι να συμβάλλουν οι αριστερές ιδέες στην επίλυση του πολιτικού προβλήματος της χώρας. Και αυτό είναι πάντα το ερώτημα, γιατί τα κόμματα υπηρετούν τις ιδέες αυτές. Εμείς λοιπόν, αναγνωρίζοντας ποια είναι τα δεδομένα, είχαμε πάρει από τον Ιανουάριο της προηγούμενης χρονιάς την πρωτοβουλία για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να συνεργαστούμε, να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων για να δοθεί η απάντηση. Άρα μπήκαμε σε μία συζήτηση ανασύνθεσης. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λοιπόν σήμερα.

Σας λέω λοιπόν ότι παρακολουθώντας και αξιολογώντας θετικά και συντροφικά την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σήμερα μπορεί να συμβάλει και με το πολιτικό του κεφάλαιο και με το προγραμματικό του κεφάλαιο, έτσι ώστε η απάντηση στον κ. Μητσοτάκη να είναι νικηφόρα γιατί χρειάζονται πάρα πολλές δυνάμεις. Θα έλεγα λοιπόν, ότι μέσα στους κύκλους που δημιουργούνται στην πολιτική υπάρχει πάντα η δυνατότητα να συμβάλλουμε θετικά, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι προοδευτικές και αριστερές ιδέες.

Δεν μπαίνω λοιπόν σε έναν απευθείας σχολιασμό της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα, γιατί θυμάστε πολύ καλά ότι είχα πει και την ημέρα της παραίτησης του ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές οπτικές, και είχαμε διαφορετικές οπτικές -δεν με ενδιαφέρει να γυρίζω πάντα στο παρελθόν και να επιβεβαιώνουμε θέματα τα οποία έχουμε ήδη αξιολογήσει- πολύ νωρίς όμως είπαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο της πολιτικής. Και τώρα ερχόμαστε να πούμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία αυτή, την αντιμετωπίζουμε συντροφικά και συμβάλουμε και εμείς, έτσι ώστε να υπάρχει απάντηση και πολιτική διέξοδος.

18:52 Γ. Βούλγαρης: Άρα η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πειραιά, να είναι σήμερα στη Νίκαια;

Σ. Φάμελλος: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή εμείς ξεκινάμε να δουλεύουμε την πρόταση της ενωτικής σύγκλισης -χωρίς να χρειαστεί να επαναλάβω όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα- υπάρχει σαφέστατα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως κόμμα, υπάρχει, λειτουργεί, διαμορφώνει τους όρους. Υπάρχει σαφέστατα η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν συγχέονται τα πολιτικά όργανα, δεν συγχέονται οι πολιτικοί χώροι. Σ’ αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Εμείς πήραμε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να δουλέψουμε σε αυτή την προοπτική. Δεν θα αναιρέσουμε το συντροφικό κλίμα στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αντίθετα έχουμε αποφασίσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα να λειτουργεί έτσι ώστε να δημιουργεί ταυτόχρονα και ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά και να καταθέτει στο δημόσιο διάλογο προγραμματικές προτάσεις, γιατί ο προοδευτικός διάλογος είναι εν εξελίξει. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει δίπλα μας, δεν μπορούμε να το υποτιμήσουμε. Έτσι διαμορφώνεται η πολιτική, έτσι αλλάζουν οι συσχετισμοί και ταυτόχρονα και η πολιτική δράση του κόμματος για θέματα κεντρικά, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι η στέγαση, όπως είναι τα εργασιακά δικαιώματα που πήραμε πρόσφατα πρωτοβουλίες ή η Συνταγματική Αναθεώρηση που έκανα και συγκεκριμένη τοποθέτηση στη Βουλή και θα το συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα και στις Επιτροπές και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, παραμένει.

Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι η λειτουργία του κόμματος παραμένει. Πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συντροφικά, για να διαμορφώσουμε ευρύτερους όρους ενότητας που δεν αφορά μόνο τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τη συμμετοχή του στο εγχείρημα αυτό που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και άλλων προοδευτικών δυνάμεων. Γιατί εδώ τώρα πολλές φορές περιορίζουμε τη συζήτηση και δεν πρέπει να γίνει γραφειοκρατική. Σε μια συζήτηση που αφορά τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα εμείς δεν τοποθετηθήκαμε και ξεπεράσαμε αυτό το ερώτημα. Πήγαμε αμέσως στο επόμενο, να δουλέψουμε για να είναι ευρύτερη η σύγκλιση.

Άρα θέλουμε και άλλες δυνάμεις. Υπάρχουν πολλοί προοδευτικοί πολίτες και θα έλεγα και δημοκράτες και δημοκράτισσες που πρέπει και θέλουμε να τους καλέσουμε να είναι όλοι μαζί, επειδή πλέον το ερώτημα που μπαίνει στη χώρα είναι και ερώτημα Δημοκρατίας. Και πρέπει να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτά τα μεγάλα που αφορούν τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες τι θέλουν στις επόμενες εκλογές; Να απαντήσουμε στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα των μισθών, στο θέμα της Δημοκρατίας, στο θέμα της Υγείας, στο θέμα της Παιδείας.

Αυτά είναι τα ερωτήματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Άρα λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να θέσει όλες του τις δυνάμεις δουλεύοντας και εφαρμόζοντας στην απόφαση αυτή που πήραμε. Γιατί οι συνθήκες δεν διαμορφώνονται από μόνες τους. Δεν διαμορφώνονται δηλαδή με το να κάθεται κάποιος απέξω και κάνοντας κριτική ότι «τα πράγματα δεν είναι ακόμα ώριμα και δεν μπορούν να εφαρμοστούν». Να τα κάνουμε να γίνουν. Οι πολίτες το λένε. Θα τους ακούσουμε; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λοιπόν πήρε την απόφαση να τους ακούσει και να υλοποιήσει αυτήν ακριβώς την ανάγκη.

21:53 Σ. Καψώχας: Ρωτώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ας υποθέσουμε ότι αύριο ή τον Σεπτέμβρη γίνουν εκλογές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εμένα προσωπικά, ως μέλος του κόμματος τι μου προτείνει να κάνω; Να ψηφίσω Τσίπρα ή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ;

Σ. Φάμελλος: Να δουλέψουμε όλοι μαζί κ. Καψώχα για να έχουμε πολύ νωρίτερα απάντηση στο τι θα ψηφίσουν οι πολίτες. Αυτό αποφασίσαμε στην Κεντρική Επιτροπή. Θετική η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, στεκόμαστε δίπλα, δουλεύουμε μαζί και συντροφικά. Μπορεί αυτό να αποτελέσει λύση για τις επόμενες εκλογές. Ταυτόχρονα εργαζόμαστε για να υπάρχει μια ευρεία σύγκλιση με αυτό πλέον το δεδομένο, και άλλων προοδευτικών δυνάμεων, γιατί κανείς μόνος του δεν μπορεί να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη. Είναι σίγουρο ότι η οποιαδήποτε πιθανότητα πολιτικών εξελίξεων, ακόμη και πρόωρων εκλογών, θα επιταχύνει και πάρα πολλές εξελίξεις και τον δημόσιο διάλογο. Δεν περιμένουμε την προκήρυξη των εκλογών, σήμερα με την παρουσία μου εδώ, χθες κάπου αλλού, αύριο κάπου αλλού, στη Βουλή διαμορφώνουμε αυτούς τους όρους. Αν δεν δουλέψουμε και μάλιστα αν κάτσουμε απ’ έξω και αρχίσουμε να σχολιάζουμε ότι δεν καταλάβαμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, τότε θα δώσουμε και δικαιολογίες και δικαιώματα και καθυστερήσεις θα δημιουργηθούν. Πάντως απάντηση στους πολίτες δεν θα δοθεί. Εμείς επιλέξαμε να δώσουμε απάντηση στους πολίτες. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, είναι μια γέφυρα στο μέλλον.

Απαντήσαμε και σε ερωτήματα που θα τεθούν και τους επόμενους μήνες. Για να έχουμε ξεκάθαρη τοποθέτηση, δεν υπάρχει «plan B», δεν υπάρχει «plan C». Ένα είναι το πλάνο της Αριστεράς πάντα, διαχρονικά, είναι το πλάνο της ενότητας, για να έχουν απάντηση οι πολίτες. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο στην Κεντρική Επιτροπή. Και είχε και την πλειοψηφία όχι μόνο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, το θέλει όλη η βάση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να υπάρχει απάντηση στον Μητσοτάκη και να υπάρχει πολιτική συνέχεια των ιδεών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δεν φοβόμαστε την μετεξέλιξη, την ανασύνθεση, είναι χαρακτηριστικά της Αριστεράς. Απάντηση στους πολίτες θα δοθεί όμως; Απάντηση στο πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα διεφθαρμένο και επικίνδυνο καθεστώς;

Γ. Βούλγαρης: Μάλιστα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.

25:26 Γ. Βούλγαρης: Αν δεν έχει ψηφοδέλτιο μπορεί αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει επιδότηση. Άρα τι θα γίνει με τα κομματικά Μέσα ενημέρωσης; Τι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία; Δηλαδή από πού θα βρεθούν τα χρήματα να συντηρηθούν;

Σ. Φάμελλος: Ωραία, να τα ξεκαθαρίσω, το πρώτο, το οποίο το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχουμε πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές μέσα από ένα μεγάλο ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα αμφισβητήσει το καθεστώς και θα δώσει προοδευτική κυβέρνηση. Δεν το είπαμε πρώτη φορά τώρα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία ανησυχία, υπάρχει ένα ερώτημα, αλλά αν δεν συμβάλλουμε στις εξελίξεις εμείς για να υπάρχει αυτό το ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, τότε και το καθεστώς θα μείνει και πιθανά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ή και άλλα κόμματα της Αριστεράς θα μείνουν σε μια περιχαρακωμένη μοναχική πορεία. Δεν το επιλέγουμε, δεν το επιλέξαμε. Έχουμε πάρει αυτή την θαρραλέα απόφαση εδώ και ενάμιση χρόνο. Ε, τώρα που εξελίσσεται η ανασύνθεση και υπάρχει και ενδιαφέρον σχετικά με τον προοδευτικό χώρο, εμείς θα κάτσουμε στη γωνία;

Να πάμε λιγάκι τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Η συζήτηση η οποία γίνεται πολλές φορές -και θέλω να δηλώσω την απόλυτη διαφωνία μου με αυτή τη συζήτηση- σχετικά με το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις των κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εν προκειμένω, τι θα γίνει σχετικά με την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τι θα γίνει με τα κομματικά Μέσα, είναι μία συζήτηση η οποία δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα για τους πολίτες και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης, μπορεί να δώσει το δικαίωμα στη δεξιά συντηρητική πολιτική να πει ότι στην Αριστερά ασχολούνται με τα θέματα, αν θέλετε, των περιουσιακών στοιχείων. Το ερώτημα λοιπόν για την κοινωνία είναι αν θα υπάρχει πολιτική απάντηση για να υπάρχει ψηφοδέλτιο ενωτικό και ισχυρό, για να ρίξει τον Μητσοτάκη και τη δεξιά πολιτική.

Όμως θέλω να σας πω ότι μόνο μέσα από μία τέτοια ενωτική και νικηφόρα, θα έλεγα εγώ, προοπτική και όλα τα υπόλοιπα βρίσκουν τις απαντήσεις τους. Γιατί; Γιατί η πολιτική συνέχεια των ιδεών μας και των προτάσεών μας δεν μπορεί να βρει οξυγόνο σε έναν μικρό περιχαρακωμένο χώρο που θα δημιουργήσει, αν θέλετε, ή θα αφήσει αποτυπώματα -μπορεί όχι με δική μας επιλογή- μέσω αντιπαρατιθέμενων διαδρομών. Ακόμα και τα κομματικά Μέσα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χρειάζονται έναν νικηφόρο προοδευτικό χώρο για να είναι και βιώσιμα, να έχουν ευρεία απεύθυνση και ταυτόχρονα να μπορούν να έχουν και τον χαρακτήρα που θέλουν. Δηλαδή να προωθούν ανεξάρτητα -γιατί αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό- χωρίς λογοκρισία, έναν διάλογο δημοκρατικών και προοδευτικών ιδεών. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι σκοπός μας να έχουμε ένα μονοφωνικό μέσο για τις ιδέες μας.

Θέλω λοιπόν να πω ξεκάθαρα ότι και οι αξίες και η παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τα πολύτιμα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας -το Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς, τα κομματικά Μέσα- βρίσκουν τη συνέχειά τους και την προοπτική τους μέσα σε έναν νικηφόρο, ευρύτατο, δυναμικό προοδευτικό χώρο. Εκεί είναι το οξυγόνο της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου.

28:37 Γ. Βούλγαρης: Λέει κάποιος όμως ότι να ήταν, ας πούμε, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να είχε δύο μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, να το καταλάβουμε. Τώρα, γιατί; Γιατί να γίνει αυτό όταν η διαφορά είναι δέκα μονάδες;

Σ. Φάμελλος: Θέλω να το επισημάνω αυτό, γιατί υποθέτω ότι μιλάμε σε ένα κοινό το οποίο έχει και μία, αν θέλετε, ανάγνωση που είναι κοντά στην προοδευτική για να ακούει και το «Κόκκινο». Ενδιαφέρονται πολλοί πολίτες και για τα θέματα της διαμόρφωσης πολιτικής.

Θέλω να σας πω ότι ποτέ δεν ήταν οι επιλογές μας εξαρτημένες από την αποτύπωση της στιγμής, αλλά έθεταν την προοπτική και την ανάγκη του χώρου. Και δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μας να σχολιάσουμε ή να συγκρίνουμε τέτοια ανάλυση όταν έπρεπε να επιλέξουμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια προοδευτική απάντηση στις επόμενες εκλογές.

Για να υπάρχει μια τέτοια προοδευτική απάντηση στις εκλογές, θα πρέπει να είναι και ενωτική και ευρεία και να μπορεί να κινητοποιήσει και άλλες δυνάμεις. Αξιολογήσαμε λοιπόν την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή ούτε δέκα μέρες δεν είχαν περάσει. Μια βδομάδα μετά την υποβολή της αίτησης στον Άρειο Πάγο, κάναμε Κεντρική Επιτροπή και είδαμε και με πλειοψηφία αποφασίσαμε ότι έχει τη δυνατότητα να συμβάλει και γι' αυτό εμείς στεκόμαστε θετικά και τη στηρίζουμε, ως πρωτοβουλία. Είναι και στο χέρι και το δικό μας και, υποθέτω, και στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας -που ακόμα είναι πάρα πολύ στην αρχή, γι' αυτό και διαβλέπω μία βιασύνη, η οποία κατ' εμέ δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή- να διαμορφωθούν οι όροι έτσι ώστε να προσκληθούν και ευρύτερες δυνάμεις.

Ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε μία πολύ ενδιαφέρουσα ορολογία. Μίλησε για μία πανστρατιά η οποία απαιτείται. Συμφωνώ. Πρέπει να υπάρχει μία πανστρατιά συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, δυνάμεων, προσώπων. Να κινηθεί η κοινωνία, να σηκωθεί από τον καναπέ ο προοδευτικός κόσμος, να δουν οι δημοκράτες πολίτες ότι υπάρχει προοπτική.

Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να δουλέψουμε γι' αυτό. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Ίσως κάτι τέτοιο αντιστοιχεί και στη σημερινή μου παρουσία εδώ. Το ενδιαφέρον όμως στον προοδευτικό κόσμο οφείλω να σας πω ότι, πέρα από τις δημοσκοπήσεις, εμείς το βλέπουμε να δημιουργείται.

31:20 Σ. Καψώχας: Υπάρχει η λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η οποία έχει αποτυπωθεί σε 3-4 πρόσωπα, τα οποία δημόσια εκφράστηκαν, οι οποίοι δεν αρνούνται την όποια συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, απ' ό,τι κατάλαβα. Και μιλάω για τα ιστορικά στελέχη του κόμματος, τον κ. Παππά, την κ. Δούρου κλπ…

Γ. Βούλγαρης: Ο Πολάκης, ο Καλπάκης που παραιτήθηκε...

Σ. Καψώχας: Μιλάω για αυτούς που πήραν καθαρή θέση και λένε τι; Ναι στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ναι με τον Τσίπρα, αλλά να μας φέρετε συμφωνία. Σας πιέζουν, απ' ό,τι καταλαβαίνω, και βγαίνουν και στα κανάλια και το λένε, για να τελειώνει αυτό το θέμα άμεσα. Τι απαντάτε σε αυτό;

Σ. Φάμελλος: Παρακολουθώ αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται την τελευταία εβδομάδα, αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή και, θα έλεγα, και πάρα πολύ γρήγορα, αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή, η οποία είναι μια συζήτηση από αρκετά στελέχη -δεν συμφωνώ με όλα τα ονόματα που είπατε- που πρακτικά αμφισβητούν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή αναφέρονται σε στοιχεία που περιείχαν οι τροπολογίες οι οποίες απορρίφθηκαν. Υποτιμούν το ότι η Κεντρική Επιτροπή πήρε μια καθαρή απόφαση ότι στηρίζουμε το εγχείρημα, το θεωρούμε θετικό και στεκόμαστε δίπλα, και θέτουν ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη: Να ετοιμαστεί άλλο πλάνο, plan b. Μα μπήκε τροπολογία για να υπάρχει plan b, αν συμβεί οτιδήποτε να ετοιμάσουμε κάτι διαφορετικό, που περιέγραφε ουσιαστικά την αυτόνομη κάθοδο -να μην κρυβόμαστε- και απορρίφθηκε. Υπήρξε τροπολογία η οποία έλεγε να μην είμαστε θετικοί απέναντι στο εγχείρημα, αλλά να υπάρξει μια συζήτηση προγραμματική για να υπάρχει συμφωνία. Απορρίφθηκε. Και τώρα εισάγεται ξανά ερώτημα να υπάρχει συμφωνία με χρονοδιάγραμμα; Μα το χρονοδιάγραμμα απορρίφθηκε και τον Μάρτιο, που είχε τεθεί από την τροπολογία του Παύλου Πολάκη. Υπήρξε τροπολογία η οποία μιλούσε για συγκεκριμένο πλάνο επαφών και με άλλους χώρους, η οποία απορρίφθηκε.

Εδώ λοιπόν θέλω να το ξεκαθαρίσω: Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν αφήνει προϋποθέσεις, δεν βάζει ερωτήματα, δεν βάζει χρονοδιαγράμματα. Λέει ότι πρώτον είμαστε δίπλα, το στηρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε συντροφικά. Και δεύτερον ότι εργαζόμαστε για να υπάρχει ευρύτερη σύγκλιση. Και εδώ η κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη πολιτική δράση, γιατί έτσι εξασφαλίζεται και η ιστορική συνέχεια των ιδεών -γιατί αυτό μας ενδιαφέρει- και των προγραμματικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δυστυχώς οι σύντροφοι προσπαθούν μέσα από το δικό τους φίλτρο, των τροπολογιών που απορρίφθηκαν, να μεταφράσουν και να παραφράσουν την άποψη της Κεντρικής Επιτροπής.

Θέλω να πω το εξής: Αν δεν δουλέψουμε για αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, θα είναι σαν να δημιουργούμε από τώρα δικαιολογίες γιατί δεν προχωράμε σε μια τέτοια ενωτική και συντροφική στάση και απέναντι στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Και ταυτόχρονα οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση επισημαίνω ότι δημιουργεί ένα μεγάλο ερώτημα στην κοινωνία: απάντηση στο καθεστώς Μητσοτάκη θα υπάρχει; Γιατί αυτή η συζήτηση η οποία μπαίνει για χρονοδιαγράμματα, για συμφωνίες που δεν υπήρχαν σε καμία απόφαση, το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί μια εσωστρέφεια, να δημιουργεί, αν θέλετε, μια εικόνα ενός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που δεν έχει καταλάβει τι αποφάσισε.

Και εγώ λοιπόν το λέω τώρα εδώ ξεκάθαρα, από το ραδιόφωνο του «Κόκκινου», ότι η απόφαση ήταν πάρα πολύ καθαρή. Πρέπει να δουλέψουμε για να διαμορφωθεί αυτό το ενωτικό κλίμα. Δεν θα προχωρήσει αλλιώς η πρωτοβουλία αυτή της ευρύτερης σύγκλισης για να πέσει το καθεστώς. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι πολίτες. Για καμία εσωτερική συζήτηση.

Υπήρχε ένα ερώτημα πριν την Κεντρική Επιτροπή. Αν θα κάνουμε Κεντρική Επιτροπή, πώς τοποθετούμαστε στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, αν έχει ο πρόεδρος την εξουσιοδότηση για όλα αυτά τα οποία μέχρι στιγμής είχαμε επιλέξει, που στηρίζονταν απολύτως στην Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου. Ε, λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε. Απορρίφθηκαν τρεις-τέσσερεις τροπολογίες, που έλεγαν ακριβώς αυτές τις αιτιάσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή θέμα. Να δουλέψουμε για την εφαρμογή της απόφασης. Γιατί αυτή η συζήτηση προσβάλλει την Κεντρική Επιτροπή - ότι δεν κατάλαβε τι αποφάσισε. Προσβάλλει τα μέλη του κόμματος, που θέλουν να είμαστε όλοι μαζί. Προσβάλλει την κοινωνία, που θέλει απαντήσεις. Και νομίζω ότι δεν σέβεται κάτι πάρα πολύ απλό, που για μας είναι ξεκάθαρο: ότι δημοκρατικά παίρνονται αποφάσεις και δημοκρατικά τις υλοποιούμε.

Εγώ λοιπόν με θάρρος, θα έλεγα, πήρα την πρωτοβουλία αυτής της εισήγησης. Εγκρίθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή. Να δουλέψουμε, γιατί δεν έχει περάσει ούτε μια βδομάδα από την απόφαση αυτή, για να διαμορφωθούν αυτοί οι όροι. Γιατί η κοινωνία ρωτάει: Θα έχουμε απάντηση; Θα έχουμε ένα ενωτικό, δυναμικό ψηφοδέλτιο; Τώρα που υπάρχει και η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, που δίνει αυτή τη δυνατότητα, δεν θα δουλέψουμε γι' αυτό, δηλαδή; Θα μείνουμε στη γωνία περιχαρακωμένοι, παρατηρητές; Αυτό απορρίφθηκε στην Κεντρική Επιτροπή.

36:15 Γ. Βούλγαρης: Πάντως οι ίδιοι βάζουν ένα θέμα: Παροτρύνουν τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής και τους βουλευτές ότι, εφόσον πια υπάρχει αυτό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να παραιτηθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να πάνε να ενταχθούν σε αυτό το κόμμα. Διότι, όπως λένε οι ίδιοι, δεν μπορεί κάποιος να έχει διπλή ιδιότητα. Και ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα ή ένας βουλευτής να είναι σε ένα κόμμα και να λέει, εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Πώς το σχολιάζετε;

Σ. Φάμελλος: Και στο παρελθόν υπήρχαν περιπτώσεις που η Αριστερά δημιούργησε τη μετεξέλιξή της και συμμετείχε σε αυτήν. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές ή περίεργο. Καταλαβαίνω ότι για το μεσοδιάστημα, για το μικρό χρόνο τον οποίον περνάμε αυτή την περίοδο έχει κάθε μέρα και εξελίξεις, αλλά αυτό το οποίο εμείς έχουμε δεσμευτεί απέναντι στην κοινωνία είναι να της δώσουμε προοδευτική απάντηση για το μέλλον της.

Από την άλλη μεριά, η απόφαση του κόμματος δεν έχει να κάνει σε τίποτα με αυτό το οποίο περιγράψατε, αν μπαίνει από κάποια στελέχη του κόμματος. Αποφασίσαμε συλλογικά, δημοκρατικά και συντεταγμένα ότι στεκόμαστε δίπλα στο εγχείρημα, στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, δίπλα στην ΕΛΑΣ, και διαμορφώνουμε τους όρους. Εργαζόμαστε για να είναι αυτή η απάντηση και νικηφόρα και ελπιδοφόρα για την κοινωνία. Αυτό έχουμε επιλέξει.

Και εδώ προφανώς η κοινοβουλευτική ομάδα έχει να κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά, όχι μόνο αντιπολιτευτικά, αλλά αναδεικνύοντας και την ανάγκη ενός προοδευτικού προγράμματος. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Δεν θα αμελήσουμε τη λαϊκή εντολή που δόθηκε σε όλους εμάς, ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία στη Βουλή, διότι κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα είναι ο πολιτικός χρόνος των εξελίξεων. Οφείλω να σας πω ότι εμείς έχουμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό την παραίτηση της κυβέρνησης, γιατί είναι επικίνδυνη αυτή η κυβέρνηση για τα συμφέροντα της κοινωνίας αλλά και της χώρας. Μακάρι να επιταχυνθούν οι πολιτικές εξελίξεις.

Εμείς ήδη λοιπόν έχουμε επιλέξει το πού θα σταθούμε και πρέπει να δουλέψουμε γι' αυτό συλλογικά και συντεταγμένα. Καμία σχέση με όλα αυτά που είπατε ως αιτιάσεις, αν διατυπώνονται, στη δημόσια σφαίρα - δεν το έχω ακούσει ακριβώς, πιο πολύ ως παραπολιτικά διαβάζονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ λέω πολλές φορές ότι γύρω από την Αριστερά γίνεται μια συζήτηση που προσπαθεί να αλλοιώσει ίσως και το πού πηγαίνει η Αριστερά σήμερα στην Ελλάδα. Λοιπόν, η Αριστερά σήμερα στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εν προκειμένω -γιατί δεν θεωρώ ότι θέλουμε να είμαστε οι μόνοι που εκπροσωπούν την Αριστερά- αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ένα κόμμα το οποίο έχει και την παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σοβαρές ιδέες και αξίες και προγραμματικές προτάσεις, έχει αποφασίσει να δουλέψει για να υπάρχει μια ενωτική απάντηση. Πρέπει να δώσουμε απάντηση στις ανάγκες της κοινωνίας.

39:03 Γ. Βούλγαρης: Με την προίκα του 2015-19;

Σ. Φάμελλος: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Θεωρώ ότι δημιουργεί και έναν κοινό δρόμο να περπατήσουμε όλοι μαζί η κυβέρνηση της Αριστεράς, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, που είχα και εγώ την τιμή να είμαι υπουργός της. Δουλέψαμε πάρα πολλοί και πάρα πολλές για την επιτυχία αυτής της κυβέρνησης. Πρώτα απ' όλα την επιτυχία απέναντι στους στόχους να βγάλει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια και με πολύ ισχυρές κατακτήσεις και επιτυχίες. Πρέπει να αναφερθώ στις μέρες αυτές και στη Συμφωνία των Πρεσπών που χαρακτηρίζει, αν θέλετε, τον διάλογο αυτή τη βδομάδα. Είναι οι μέρες αυτές που πρέπει να αναφερθώ, γιατί δείχνει και το τι μπορεί να καταφέρει μια προοδευτική κυβέρνηση.

Απλά θέλω να σας πω στην ερώτηση σας ότι δεν είναι μόνο η κυβέρνηση της Αριστεράς στις παρακαταθήκες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Έχουμε και τις προγραμματικές μας προτάσεις, την τελευταία περίοδο, αλλά έχουμε και τις αξίες και τα ιδανικά του κόσμου της Αριστεράς που συνέβαλαν στο να διαμορφωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να εξελιχθεί. Και τώρα βρισκόμαστε πάλι σε μία νέα φάση μετεξέλιξης της Αριστεράς. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και το σκέλος αυτό της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής που είπε ότι, μέσα από αυτήν την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, θέλουμε να βρουν τη συνέχειά τους και όλες οι παρακαταθήκες της Αριστεράς.

40:34 Σ. Καψώχας: Αυτή την αισιόδοξη προοπτική, διέξοδο, εν πάση περιπτώσει, που αποπνέετε και που δίνετε ως στόχευση, τουλάχιστον, τη μοιραστήκατε με κάποιους που εν πάση περιπτώσει κινούνται στην ίδια κατεύθυνση; Τη συμμερίζονται; Και να μην το λέω περιφραστικά: Με τον κ. Τσίπρα, για παράδειγμα, την έχετε μοιραστεί, ανταλλάξει,

Σ. Φάμελλος: Έχω πει πολλές φορές ότι για μένα επιλογή μου είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας πρώτα απ' όλα στην πολιτική και ιδιαίτερα στην προοδευτική πολιτική και στην Αριστερά, γιατί περάσαμε πάρα πολλά μεγάλα ζόρια. Γι' αυτό και δεν πιστεύω και δεν πρόκειται να υπηρετήσω μια λογική συνομιλιών και συζητήσεων με κλειστές πόρτες. Την άποψή μου αυτή, ότι είμαι αισιόδοξος γι' αυτό που θέλει η βάση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και που ζητάει η ελληνική κοινωνία, τη λέω δημόσια. Έτσι γίνεται κατανοητή. Έτσι μεταφέρεται και έτσι ακούγεται. Την πρότασή μου και την πρότασή μας την κάναμε δημόσια γνωστή με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είμαι σίγουρος ότι, όπως παρακολουθούμε και εμείς τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα και όλος ο προοδευτικός χώρος -και όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας- την ακούν. Όλοι είμαστε παρόντες και παρούσες σε αυτό τον προοδευτικό διάλογο, αλλά όχι πίσω από κλειστές πόρτες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνίας. Προς θεού. Αλλά η επιλογή μας -και νομίζω ότι είναι μια επιλογή που την κάνουμε διαχρονικά στην Αριστερά, την παρέλαβα ως μία από τις παρακαταθήκες και θέλω να την προστατεύσω- είναι οι τοποθετήσεις να είναι δημόσιες. Είμαι αισιόδοξος και γι' αυτό που θέλει η βάση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ακούω αυτό που λένε οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας σε όλη την Ελλάδα, αλλά και για αυτό που θέλει η κοινωνία. Γι' αυτό και πιστεύω ότι υπάρχει διάδρομος και προοπτική για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και να δώσει απάντηση στην ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό γίνεται και από όλους και όλες. Δεν γίνεται μόνο από μένα. Είπαμε όμως πολλά εσωκομματικά, αλλά δεν είπαμε τίποτα για την πολιτική έξω από την Αριστερά. Είναι σημαντική βέβαια αυτή η εξέλιξη.

43:00 Σ. Καψώχας: Μία πρόβλεψη μόνο θα σας ζητήσουμε για τα έξω, γιατί όντως τα χτυπάτε κατά κόρον. Κάνετε αντιπολίτευση και την κάνετε και πολύ έντονα και στη Βουλή και εκτός. Η προοπτική να ανατραπεί ο κ. Μητσοτάκης με όλα αυτά που σέρνει όχι ο κ. Μητσοτάκης, η Δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί είναι ένα ζήτημα τώρα, επειδή σενάρια ακούμε...

Σ. Φάμελλος: Δεν μιλάμε μόνο για τον κ. Μητσοτάκη, ως πρόσωπο. Μιλάμε -και θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος- για το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί από τον κ. Μητσοτάκη, αλλά όχι μόνο από αυτόν, και στηρίζει τον κ. Μητσοτάκη. Και μιλάμε για ένα μείγμα πολιτικής, το οποίο έχει έναν χυδαίο νεοφιλελευθερισμό, που τα πάντα ξεπουλιούνται, ακροδεξιές πολιτικές, τις οποίες τις συναντούμε και σε όλους τους υπουργούς του ΛΑΟΣ που έχει δίπλα του ο κ. Μητσοτάκης.

Είναι βαθύτατα προσβλητικό ότι έβαλαν τον κ. Βορίδη πρόεδρο της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Όχι μόνο για τις ακροδεξιές του απόψεις και πολιτικές που έχει εφαρμόσει, αλλά και γιατί ο κ. Βορίδης είναι ένα από τα πρόσωπα που κρύφτηκε πίσω από το άρθρο 86, για να μην αρθεί η προστασία από την κυβέρνηση και να ελεγχθεί από τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Και τώρα τον κ. Βορίδη, που ήταν ένα από τα πρόσωπα για τα οποία έγινε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα για να μην ψηφιστεί η παραπομπή του σε Προκαταρκτική Επιτροπή, με βάση δικογραφία της Δικαιοσύνης και μάλιστα της ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης, τον βάζουν πρόεδρο στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Μιλάμε για βαθύτατη προσβολή και της διαδικασίας αλλά και της Βουλής.

Άρα ο στόχος μας είναι να πέσει το καθεστώς με αυτές τις πολιτικές. Να μην υπάρχει καμία λογική περιστρεφόμενων θυρών και καμία διαδικασία «Kinder-έκπληξη» του συστήματος να βγει κάποιος άλλος να υπηρετήσει ακραία, χυδαία νεοφιλελεύθερες και ακροδεξιές πολιτικές και να υπάρχει προοδευτική απάντηση.

Στο ερώτημα αν είμαι αισιόδοξος και αν υπάρχουν οι συνθήκες, ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν οι συνθήκες. Πιστεύω ότι υπάρχουν συνθήκες, γιατί οφείλω να σας πω ότι και όλη την προηγούμενη χρονιά, παρότι συνάντησα αντίσταση και άρνηση από τις ηγεσίες και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, πολλά προοδευτικά στελέχη και προσωπικότητες αλλά και συλλογικότητες συμφωνούσαν με την πρόταση αυτή και την αναγκαιότητα αυτή. Και ακόμα και σήμερα η συζήτηση αυτή, που δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά που αναφέραμε μέχρι τώρα, που όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί αλλάζουν το τοπίο -δηλαδή η ίδρυση της ΕΛΑΣ- υπάρχει αυτή η διάθεση από τον προοδευτικό κόσμο. Εξακολουθεί ο κόσμος να λέει: «Βρείτε τα να γλιτώσουμε και γιατί δεν είστε όλοι μαζί».

Εμείς λοιπόν με την Κεντρική Επιτροπή αυτό πρακτικά είδαμε και μιλάμε για μια γέφυρα στο μέλλον: Την ανάγκη να είμαστε όλοι μαζί, την ανάγκη να φύγει το καθεστώς, αλλά και την ανάγκη να υπάρχει προοδευτική πολιτική. Αυτό το πιστεύω και με βάση τις πολιτικές συνθήκες. Δεν είναι μόνο η βούληση δηλαδή ενός αριστερού πολιτικού, ενός ενεργού πολίτη που θέλει τα πράγματα να είναι πιο δίκαια, να είναι πιο προοδευτικά στην Ελλάδα, να έχουμε πιο ισχυρή κοινωνία, πιο ισχυρή πατρίδα, αλλά και να έχουμε ταυτόχρονα και ένα παραγωγικό μοντέλο που να δίνει καλύτερο εισόδημα στους πολίτες για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα, γιατί δεν βγαίνει ο μήνας.

Νομίζω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και στο επίπεδο της κοινωνίας. Υπάρχει ενδιαφέρον. Και διάφορες προσπάθειες που υπήρξαν -δεν λέω ότι ήταν σχεδιασμένες- αλλά υπάρχουν προσπάθειες για κάποια απάντηση που είναι δήθεν αντισυστημική, αλλά δεν δίνουν απάντηση στην κοινωνία που λέει, «ωραία, ποιος θα εφαρμόσει πολιτικές»; Εδώ δεν μιλάμε για την διατύπωση μιας αντίδρασης απλά στα αδιέξοδα που δημιουργεί η πολιτική. Γιατί πράγματι υπάρχει μια τέτοια στάση στον κόσμο, απλά να αντιδράσουμε στα αδιέξοδα. Όχι. Μιλάμε για κάτι παραπάνω. Να μπορεί να υπάρξει μια πολιτική που δημιουργεί ευημερία, ενισχύει τη δημοκρατία, δημιουργεί καλύτερο εισόδημα, δημιουργεί παραγωγική προοπτική. Να μείνουν τα παιδιά στην Ελλάδα, να υπάρχουν καλύτερες αμοιβές, να έχουμε δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες.

Γ. Βούλγαρης: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στο στούντιο μαζί μας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας εδώ στο «Κόκκινο».

Σ. Φάμελλος: Κι εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου σε όλους και όλες.

Σ. Καψώχας: Εμείς σας ρωτήσαμε για τα πάντα κι εσείς μας απαντήσατε για τα πάντα.

Σ. Φάμελλος: Κι αν χρειαστεί, θα ξαναέρθω. Δεν είναι εκεί το ζήτημα, αλλά είχα καιρό να έρθω. Το αισθανόμουν σαν ανάγκη από τον Μάρτιο, τότε που δρομολογήσαμε και την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων.

Νομίζω ότι η εντολή που μας δίνει η κοινωνία είναι μία: Δουλέψτε συντροφικά για να υπάρχει μια ενωτική απάντηση, για να φύγει το συντομότερο αυτό το καθεστώς. Εμείς λοιπόν πήραμε μια θαρραλέα απόφαση και πρέπει να την εφαρμόσουμε όλοι και όλες.