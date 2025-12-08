Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

Santa Claus Kingdom 2025

29 Νοεμβρίου - 6 Ιανουαρίου 2026

Μεσογειακές Εκθέσεις – MEC

Santa Claus Kingdom 2025 - Το μεγαλύτερο & πιο παραμυθένιο Χριστουγεννιάτικο πάρκο της Ελλάδας!

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/happenings/children/offer/festival/christmas/santa-claus-kingdom-2025-online-prosfora/

Pepper Xmas Party 2025

13 Δεκεμβρίου 2025

Ωδείο Αθηνών – Πολυχώρος Ω2

Ζήσε την πιο μαγική νύχτα, στον κόσμο του Pepper.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/christmas/pepper-xmas-party-2025/

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ KAI OI POLKAR ΣΕ ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ CLUB

25 Δεκεμβρίου 2025

Σταυρός του Νότου

- Το Τσακίρ Κέφι –

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/christmas/giorgos-papageorgiou-kai-oi-polkar-se-mia-xeistougenniatiki-emfanisi-stauros-tou-notou-club/

CHRISTMAS HUG 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης

Ο Σύλλογος Χορού Βορείου Ελλάδος διοργανώνει και φέτος με πολύ αγάπη τις καθιερωμένες παραστάσεις χορού φιλανθρωπικού χαρακτήρα με τίτλο Christmas Hug 2025. https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/christmas-hug-2025/









Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα: Το Μιούζικαλ

20 Δεκεμβρίου - 6 Ιανουαρίου 2026

Θέατρο Αθηνών

Σας προσκαλούμε σε μια συγκινητική, φωτεινή και γεμάτη ελπίδα θεατρική παράσταση, εμπνευσμένη από το κλασικό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν — με μια νέα, απρόσμενη πνοή!

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/theater/children/christmas/to-koritsaki-me-ta-spirta-1/

Trashformers - Η Διασκέδαση Πέθανε! / XMAS & NYE Specials

25 - 31 Δεκεμβρίου 2025

Fuzz Club

Τα γνήσια τέκνα της Διασκέδασης, οι Trashformers, σας καλούν στην πιο μουσική κηδεία που έχει γίνει ποτέ, για να τη τιμήσουμε με τον τρόπο που μόνο εμείς ξέρουμε.

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/trashformers-i-diaskedasi-pethane/xmas-nye-specials/

TAYLOR SWIFT NIGHT Christmas tree farm

12 Δεκεμβρίου 2025

Death Disco

Είσαι πάντα έτοιμ@ για Swiftmas αλλά οι φίλοι σου γιορτάζουν απλά… τα Χριστούγεννα; Θέλεις να γιορτάσεις τα γενέθλια της μάνας (birth-TAY) αλλά σε κρίνουν που σβήνεις τούρτα σε μια ξανθιά που μένει στην άλλη άκρη της γης; Και όλα αυτά σε ένα βράδυ full-on Taylor;

https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/music/taylor-swift-night-christmas-tree-farm/







